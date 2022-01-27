الخارجية الروسية: موسكو تعتبر اتصالات حركة طالبان في أوسلو خطوة نحو الاعتراف بها

وقال زايتسوف للصحفيين: "لاحظنا أن وفد طالبان تقابل هذا الأسبوع في أوسلو مع ممثلين رسميين لعدد من الدول الأجنبية، فضلاً عن نشطاء من المجتمع المدني الأفغاني".وأضاف قائلا: "نعتبر هذه اللقاءات، من جهة خطوة نحو الاعتراف الدولي بحركة طالبان، ومن جهة أخرى حركة نحو زيادة الثقة بين النظام الحاكم في كابول وممثلي الأوساط الاجتماعية السياسية الأفغانية الأخرى".ودعت السلطات النرويجية وفدًا من طالبان إلى أوسلو في الفترة من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني، للقاء السلطات النرويجية وممثلي المجتمع الدولي وغيرهم من الأفغان. وترأس وفد طالبان وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي.يذكر أن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أعلن في وقت سابق أن الحركة لم تتلق شروطا من روسيا للاعتراف بالحكومة التي شكلتها في أفغانستان.وقال المتحدث باسم طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) في مقابلة مع "سبوتنيك"، في وقت سابق: "لم نسمع أي شروط من موسكو حول الاعتراف".
أعلن نائب مدير إدارة المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسوف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر اتصالات حركة طالبان في أوسلو خطوة نحو الاعتراف بها.
وقال زايتسوف للصحفيين: "لاحظنا أن وفد طالبان تقابل هذا الأسبوع في أوسلو مع ممثلين رسميين لعدد من الدول الأجنبية، فضلاً عن نشطاء من المجتمع المدني الأفغاني".
وأضاف قائلا: "نعتبر هذه اللقاءات، من جهة خطوة نحو الاعتراف الدولي بحركة طالبان، ومن جهة أخرى حركة نحو زيادة الثقة بين النظام الحاكم في كابول وممثلي الأوساط الاجتماعية السياسية الأفغانية الأخرى".
ودعت السلطات النرويجية وفدًا من طالبان إلى أوسلو في الفترة من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني، للقاء السلطات النرويجية وممثلي المجتمع الدولي وغيرهم من الأفغان. وترأس وفد طالبان وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي.
يذكر أن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أعلن في وقت سابق أن الحركة لم تتلق شروطا من روسيا للاعتراف بالحكومة التي شكلتها في أفغانستان.
وقال المتحدث باسم طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) في مقابلة مع "سبوتنيك"، في وقت سابق: "لم نسمع أي شروط من موسكو حول الاعتراف".