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https://arabic.sputniknews.com/20220127/الخارجية-الروسية-واشنطن-فشلت-في-توفير-الأمن-في-المناطق-الخاضعة-لسيطرتها-شمال-شرقي-سوريا-1057276235.html
الخارجية الروسية: واشنطن فشلت في توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرقي سوريا
الخارجية الروسية: واشنطن فشلت في توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرقي سوريا
قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسوف، إن الولايات المتحدة فشلت في ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرقي... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T13:01+0000
2022-01-27T13:01+0000
2022-01-27T13:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال أليكسي زايتسوف في إحاطة اعلامية: "من الواضح أنه لا الأمريكيون ولا السلطات الكردية المحلية قادرة على توفير الأمن في الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال شرقي سوريا".هذا واتهم نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في وقت سابق، أمريكا بتخريب منطقة الفرات في شمال شرقي البلاد.وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال الجعفري: "الأمريكيون خبراء في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات، إنهم يدمرون البنية التحتية للنفط والغاز".ولفت نائب وزير الخارجية السوري إلى أن "فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل كلها دول متورطة في احتلال أجزاء من بلدي وتنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
الخارجية الروسية: واشنطن فشلت في توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرقي سوريا 13:01 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 27.01.2022)
قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسوف، إن الولايات المتحدة فشلت في ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرقي سوريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال أليكسي زايتسوف في إحاطة اعلامية: "من الواضح أنه لا الأمريكيون ولا السلطات الكردية المحلية قادرة على توفير الأمن في الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال شرقي سوريا".
هذا واتهم نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في وقت سابق، أمريكا
بتخريب منطقة الفرات في شمال شرقي البلاد
.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال الجعفري: "الأمريكيون خبراء في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات، إنهم
يدمرون البنية
التحتية للنفط والغاز".
ولفت نائب وزير الخارجية السوري إلى أن "فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل كلها دول متورطة في احتلال أجزاء من بلدي وتنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك".