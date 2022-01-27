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الدفاع البيلاروسية: تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا لا تحمل تهديدا لأوروبا
الدفاع البيلاروسية: تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا لا تحمل تهديدا لأوروبا
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا ضمن إطار "قرار الحلفاء 2022" دفاعية بطبيعتها ولا تشكل تهديدًا لأوروبا... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T08:33+0000
2022-01-27T08:33+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاءت تصريحات الدفاع البيلاروسية على لسان النائب الأول لوزير الدفاع، فيكتورغوليفيتش، الذي قال إن التدريبات المشتركة مع روسيا لا تشكل تهديدًا للمجتمع الأوروبي والدول المجاورة.وأضاف غوليفيتش إن التدريبات ستقام في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/شباط، مشيرا إلى أن التدريبات التي أجريت كجزء من التحقق ذات طبيعة دفاعية بحتة ولا تشكل أي تهديد سواء للمجتمع الأوروبي ككل أو للدول المجاورة على وجه الخصوص.وتابع قائلا: "ستسمح التدريبات عمليًا بتحسين آلية الاستخدام المشترك للدفاع واختبار جاهزية وقدرة القوات المخصصة لأداء المهام حسب الغرض المقصود منها".وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية بافيل مورافييكو، إنه سيتم إجراء فحص مفاجئ للقوات ووسائل رد الفعل لدولة الاتحاد مع روسيا.
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

الدفاع البيلاروسية: تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا لا تحمل تهديدا لأوروبا

08:33 GMT 27.01.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا ضمن إطار "قرار الحلفاء 2022" دفاعية بطبيعتها ولا تشكل تهديدًا لأوروبا والدول المجاورة.
وجاءت تصريحات الدفاع البيلاروسية على لسان النائب الأول لوزير الدفاع، فيكتورغوليفيتش، الذي قال إن التدريبات المشتركة مع روسيا لا تشكل تهديدًا للمجتمع الأوروبي والدول المجاورة.
وأضاف غوليفيتش إن التدريبات ستقام في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/شباط، مشيرا إلى أن التدريبات التي أجريت كجزء من التحقق ذات طبيعة دفاعية بحتة ولا تشكل أي تهديد سواء للمجتمع الأوروبي ككل أو للدول المجاورة على وجه الخصوص.
وتابع قائلا: "ستسمح التدريبات عمليًا بتحسين آلية الاستخدام المشترك للدفاع واختبار جاهزية وقدرة القوات المخصصة لأداء المهام حسب الغرض المقصود منها".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية بافيل مورافييكو، إنه سيتم إجراء فحص مفاجئ للقوات ووسائل رد الفعل لدولة الاتحاد مع روسيا.
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