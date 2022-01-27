الدفاع البيلاروسية: تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا لا تحمل تهديدا لأوروبا

وجاءت تصريحات الدفاع البيلاروسية على لسان النائب الأول لوزير الدفاع، فيكتورغوليفيتش، الذي قال إن التدريبات المشتركة مع روسيا لا تشكل تهديدًا للمجتمع الأوروبي والدول المجاورة.وأضاف غوليفيتش إن التدريبات ستقام في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/شباط، مشيرا إلى أن التدريبات التي أجريت كجزء من التحقق ذات طبيعة دفاعية بحتة ولا تشكل أي تهديد سواء للمجتمع الأوروبي ككل أو للدول المجاورة على وجه الخصوص.وتابع قائلا: "ستسمح التدريبات عمليًا بتحسين آلية الاستخدام المشترك للدفاع واختبار جاهزية وقدرة القوات المخصصة لأداء المهام حسب الغرض المقصود منها".وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية بافيل مورافييكو، إنه سيتم إجراء فحص مفاجئ للقوات ووسائل رد الفعل لدولة الاتحاد مع روسيا.
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا ضمن إطار "قرار الحلفاء 2022" دفاعية بطبيعتها ولا تشكل تهديدًا لأوروبا والدول المجاورة.
وجاءت تصريحات الدفاع البيلاروسية على لسان النائب الأول لوزير الدفاع، فيكتورغوليفيتش، الذي قال إن التدريبات المشتركة مع روسيا لا تشكل تهديدًا للمجتمع الأوروبي والدول المجاورة.
وأضاف غوليفيتش إن التدريبات ستقام في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/شباط، مشيرا إلى أن التدريبات التي أجريت كجزء من التحقق ذات طبيعة دفاعية بحتة ولا تشكل أي تهديد سواء للمجتمع الأوروبي ككل أو للدول المجاورة على وجه الخصوص.
وتابع قائلا: "ستسمح التدريبات عمليًا بتحسين آلية الاستخدام المشترك للدفاع واختبار جاهزية وقدرة القوات المخصصة لأداء المهام حسب الغرض المقصود منها".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية بافيل مورافييكو، إنه سيتم إجراء فحص مفاجئ للقوات ووسائل رد الفعل لدولة الاتحاد مع روسيا.