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الرئيس التونسي: نعمل على تطهير البلاد من ناهبي مقدراتها
الرئيس التونسي: نعمل على تطهير البلاد من ناهبي مقدراتها
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن العمل جار لتطهير البلاد من ناهبي مقدراتها. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T17:56+0000
2022-01-27T17:56+0000
أخبار تونس اليوم
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جاءت تصريحات الرئيس التونسي، اليوم الخميس، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج، بحسب موقع "موازييك إف إم".وقال الرئيس التونسي إن "العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها".وتناول الرئيس التونسي في كلمته، مسألة احتكار المواد الأساسية، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.وأكد كذلك أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.وأضاف أن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، وبين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/قيس-سعيد-82-من-التونسين-يؤيدون-النظام-الرئاسي-1057292104.html
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أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي: نعمل على تطهير البلاد من ناهبي مقدراتها

17:56 GMT 27.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن العمل جار لتطهير البلاد من ناهبي مقدراتها.
جاءت تصريحات الرئيس التونسي، اليوم الخميس، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج، بحسب موقع "موازييك إف إم".
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
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وقال الرئيس التونسي إن "العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها".
وتناول الرئيس التونسي في كلمته، مسألة احتكار المواد الأساسية، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.
وأكد كذلك أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف أن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، وبين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.
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