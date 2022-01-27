https://arabic.sputniknews.com/20220127/السعودية-أمر-ملكي-باعتماد-22-فبراير-يوم-التأسيس-1057285759.html

السعودية... أمر ملكي باعتماد 22 فبراير "يوم التأسيس"

السعودية... أمر ملكي باعتماد 22 فبراير "يوم التأسيس"

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T14:05+0000

2022-01-27T14:05+0000

2022-01-27T14:06+0000

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أخبار السعودية اليوم

السعودية

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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): بصدور أمر ملكي: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".وأشار الأمر الملكي إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".وأوضح أن الدولة السعودية الأولى "أرست الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمدت أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى 7 سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)".وتابع الأمر الملكي "بعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها".وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .يشار إلى أن السعودية تحتفل في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.تقول دائرة المعارف البريطانية "بريتانيكا" إنه يمكن القول بأن التاريخ السعودي بدأ بشكل صحيح في 23 سبتمبر/أيلول عام 1932، وهو اليوم الذي تم فيه بموجب مرسوم ملكي، توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها، تحت اسم المملكة العربية السعودية.

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, السعودية