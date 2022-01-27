السويد تبني مخزنا للاحتفاظ بالوقود النووي المستهلك 100 ألف عام

وقالت وزيرة البيئة أنيكا ستراندهول للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب أن يتحمل جيلنا المسؤولية فيما يتعلق بالنفايات النووية"، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت أن هذه المنشأة هي تتويج لأربعة عقود من الأبحاث، مؤكدة أن النفايات ستكون "آمنة لمدة 100 ألف عام".واعتبرت أن هذه الطريقة هي الحل لتخزين الوقود النووي المستهلك بشكل نهائي.وقالت إنه من خلال هذه الطريقة، سوف نضمن أنه بإمكاننا استخدام ما لدينا من طاقة نووية في إطار التحول لأن نصبح أول دولة متقدمة خالية من الوقود الأحفوري حول العالم.يذكر أن محطات الطاقة النووية في السويد أنتجت نحو 8 آلاف طن من النفايات عالية الإشعاع، بما في ذلك الوقود المستهلك، منذ أن بدأت العمل في السبعينيات من القرن الماضي.ويمثل التصرف في النفايات النووية مصدر قلق كبير منذ بدء تشغيل أولى المحطات النووية في العالم في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هناك ما يقارب 370 ألف طن من الوقود النووي المستهلك عالي الإشعاع مخزنة في منشآت مؤقتة حول العالم.