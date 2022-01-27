تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الصين-تدعو-لأخذ-المخاوف-الروسية-في-مجال-الأمن-على-محمل-الجد-1057220903.html
الصين تدعو لأخذ المخاوف الروسية في مجال الأمن على محمل الجد
الصين تدعو لأخذ المخاوف الروسية في مجال الأمن على محمل الجد
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الخميس، أنه يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T05:50+0000
2022-01-27T05:50+0000
روسيا
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg
ونقل موقع الخارجية عن وانغ إي، قوله خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "اليوم، في القرن الحادي والعشرين، على جميع الأطراف أن تتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة، وتشكيل آلية متوازنة وفعالة ومستدامة للأمن الأوروبي عن طريق التفاوض".وأضاف وزير الخارجية الصيني، قائلا: "يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد والعمل على تبديدها".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_7342d7cfa8c7227b2095f39969b70ae8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الصين

الصين تدعو لأخذ المخاوف الروسية في مجال الأمن على محمل الجد

05:50 GMT 27.01.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
CC0 / WhisperToMe /
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الخميس، أنه يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد.
ونقل موقع الخارجية عن وانغ إي، قوله خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "اليوم، في القرن الحادي والعشرين، على جميع الأطراف أن تتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة، وتشكيل آلية متوازنة وفعالة ومستدامة للأمن الأوروبي عن طريق التفاوض".
وأضاف وزير الخارجية الصيني، قائلا: "يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد والعمل على تبديدها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية