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https://arabic.sputniknews.com/20220127/العاصفة-الثلجية-الأقوى-على-لبنان-منذ-أعوام-وموعد-انحسارها-صور--1057277672.html
العاصفة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام... وموعد انحسارها.. صور
العاصفة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام... وموعد انحسارها.. صور
ضربت عاصفة ثلجية لبنان، تعد الأقسى منذ سنوات عديدة، وصل معها تساقط الثلوج على المناطق التي لا يتعدى ارتفاعها 50 متراً عن سطح البحر. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T13:31+0000
2022-01-27T13:35+0000
أخبار لبنان
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في المقابل، واجه سكان المناطق الجبلية والمرتفعات صعوبات مع اشتداد العاصفة الثلجية وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، لا سيما في ظل افتقار العديد منهم لمواد ومستلزمات التدفئة اللازمة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.وعمدت القوى الأمنية على إقفال الطريق عند تقاطع مدينة بحمدون ومنعت السيارات بمختلف أنواعها على السير باتجاه المناطق الأكثر ارتفاعا بسبب سماكة الثلوج التي وصلت إلى حدود المترين، وتكون طبقات من الجليد على الطرقات، وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين الى إكمال سيرهم على الأقدام.وكان خبراء الأرصاد الجوية قد حذروا من خطورة العاصفة الثلجية القادمة من تركيا واليونان، وطلبوا من المواطنين التزام منازلهم وعدم السير في الطرقات لا سيما الجبلية منها إلا للضرورات القصوى.وقال إن "اليوم الخميس قبل الظهر نحن باستراحة جوية، وبعد الظهر وساعات المساء والليل ويوم الجمعة ستشتد الرطوبة على لبنان وتعطينا تساقطا ثلجيا كثيفا وغزيرا ولكن بشكل محلي".وأضاف خنيصر أن "التراكمات الثلجية في هذه العاصفة سبقها عاصفة ثلجية قبلها بيومين وأدت إلى تراكمات 10سم أو 15 سم على ال100 متر، والمنخفض عندما دخل هب الثلج على التراكمات من قبل، لم يخسر هطولاته كمياه على الأرض، وتزامن مع دخول أول جبهة قطبية وتدنى الثلج بسرعة على 800 متر بسبب ارتفاع الرطوبة والتيار النفاث الذي كان يضرب لبنان، كل هذه العوامل ساهمت بأن لا يخسر الثلج تراكماته، كما أن هذه العاصفة بعكس عاصفة هبة تتميز بانعدام الرياح والتي كانت تتراوح بين 5 و 15 كلم في الساعة بينما عاصفة هبة وصلت فيها سرعة الرياح إلى 100 كلم في الساعة الأمر الذي خفف التراكمات ونقل الرطوبة من مكان إلى آخر، فضعفت في مكان واشتدت في مكان آخر".وأشار خنيصر إلى أنه أطلق تحذيراً بأنه لدينا 24 ساعة صعبة، تساقط كثيف للثلوج وانقطاع الطرق الجبلية عن الألف متر وما فوق.وكشف أن هذه الموجة ستنحسر قبل ظهر يوم السبت المقبل وستترك موجة من الجليد ليل السبت وفجر الأحد وستصل درجات الحرارة في البقاع ما بين 3 و 6 تحت الصفر وعلى ارتفاع ألف متر 2 تحت الصفر وعلى الساحل ستصل درجة الحرارة إلى 6 درجات.
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أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك

العاصفة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام... وموعد انحسارها.. صور

13:31 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 27.01.2022)
© Sputnik . Zahraa Al Amirالعاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبر
ضربت عاصفة ثلجية لبنان، تعد الأقسى منذ سنوات عديدة، وصل معها تساقط الثلوج على المناطق التي لا يتعدى ارتفاعها 50 متراً عن سطح البحر.
في المقابل، واجه سكان المناطق الجبلية والمرتفعات صعوبات مع اشتداد العاصفة الثلجية وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، لا سيما في ظل افتقار العديد منهم لمواد ومستلزمات التدفئة اللازمة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
© Sputnik . Zahraa Al Amirالعاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وعمدت القوى الأمنية على إقفال الطريق عند تقاطع مدينة بحمدون ومنعت السيارات بمختلف أنواعها على السير باتجاه المناطق الأكثر ارتفاعا بسبب سماكة الثلوج التي وصلت إلى حدود المترين، وتكون طبقات من الجليد على الطرقات، وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين الى إكمال سيرهم على الأقدام.
وكان خبراء الأرصاد الجوية قد حذروا من خطورة العاصفة الثلجية القادمة من تركيا واليونان، وطلبوا من المواطنين التزام منازلهم وعدم السير في الطرقات لا سيما الجبلية منها إلا للضرورات القصوى.

وأوضح المتخصص بالأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه العاصفة هي الأقوى منذ عام 1994 تقريباً، من حيث التراكمات ومن حيث استمرار تساقط الثلوج لمدة 25 ساعة متواصلة. لافتاً إلى أن العاصفة قد أوصلت التراكمات لمتر على ارتفاعات الألف متر.

وقال إن "اليوم الخميس قبل الظهر نحن باستراحة جوية، وبعد الظهر وساعات المساء والليل ويوم الجمعة ستشتد الرطوبة على لبنان وتعطينا تساقطا ثلجيا كثيفا وغزيرا ولكن بشكل محلي".
© Sputnik . Zahraa Al Amirالعاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأضاف خنيصر أن "التراكمات الثلجية في هذه العاصفة سبقها عاصفة ثلجية قبلها بيومين وأدت إلى تراكمات 10سم أو 15 سم على ال100 متر، والمنخفض عندما دخل هب الثلج على التراكمات من قبل، لم يخسر هطولاته كمياه على الأرض، وتزامن مع دخول أول جبهة قطبية وتدنى الثلج بسرعة على 800 متر بسبب ارتفاع الرطوبة والتيار النفاث الذي كان يضرب لبنان، كل هذه العوامل ساهمت بأن لا يخسر الثلج تراكماته، كما أن هذه العاصفة بعكس عاصفة هبة تتميز بانعدام الرياح والتي كانت تتراوح بين 5 و 15 كلم في الساعة بينما عاصفة هبة وصلت فيها سرعة الرياح إلى 100 كلم في الساعة الأمر الذي خفف التراكمات ونقل الرطوبة من مكان إلى آخر، فضعفت في مكان واشتدت في مكان آخر".
© Sputnik . Zahraa Al Amirالعاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
العاصمة الثلجية الأقوى على لبنان منذ أعوام
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأشار خنيصر إلى أنه أطلق تحذيراً بأنه لدينا 24 ساعة صعبة، تساقط كثيف للثلوج وانقطاع الطرق الجبلية عن الألف متر وما فوق.
وكشف أن هذه الموجة ستنحسر قبل ظهر يوم السبت المقبل وستترك موجة من الجليد ليل السبت وفجر الأحد وستصل درجات الحرارة في البقاع ما بين 3 و 6 تحت الصفر وعلى ارتفاع ألف متر 2 تحت الصفر وعلى الساحل ستصل درجة الحرارة إلى 6 درجات.
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