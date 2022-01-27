تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الغنوشي-تونس-في-عزلة-دولية-خانقة-ومهددة-بانفجار-اجتماعي-1057287068.html
الغنوشي: تونس في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي
الغنوشي: تونس في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي
قال رئيس حزب "النهضة" الإسلامي في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن بلاده أصبحت في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T14:39+0000
2022-01-27T14:39+0000
أخبار تونس اليوم
راشد الغنوشي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049719844_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_661ad91ffa2a87e4fbdf838ea467664b.jpg
جاءت تصريحات الغنوشي، رئيس البرلمان المعلق، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع بعض النواب، هو الأول منذ أن جمد الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز، بحسب "رويترز".وفي يوليو علق الرئيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة قبل أن يلغي أجزاء واسعة من الدستور وقال إنه سيحكم بمراسيم وهي قرارات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.وذكر رئيس البرلمان السابق أن ما وصفه بالانقلاب أدى الى "أزمة مالية خانقة بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة مثل التهاب الأسعار أو غياب مواد أساسية.. فضلا عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد".واعتبر أن هذا الوضع جعل البلاد على حافة الانفجار.ودعا رئيس حزب النهضة إلى "حوار وطني يضم الجميع"، لكنه شدد على ضرورة أن يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم بمراسيم رئاسية وإطلاق سراح المساجين.وحضر الاجتماع الافتراضي بعض الأعضاء من أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة، بجانب عضو برلماني مستقل واحد على الأقل.وأشار الغنوشي إلى أن 75 نائبا وقعوا على عريضة لعقد جلسة جديدة للبرلمان الأمر الذي يعني أن البرلمان "مازال حيا" وفقا لتصريحاته.ويعد هذا الاجتماع أوضح إشارة منذ ذلك الوقت على تحدي الرئيس وقرارته بتعليق عمل البرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الرئيس-التونسي-يدعو-إلى-تطهير-القضاء-بعد-ثبوت-تورط-بعض-القضاة-1057044414.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049719844_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4ae18ee6619ba96bb7e32154b99b7bf0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, راشد الغنوشي

الغنوشي: تونس في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي

14:39 GMT 27.01.2022
© AP Photo / Hassene Dridiراشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي
راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبر
قال رئيس حزب "النهضة" الإسلامي في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن بلاده أصبحت في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي.
جاءت تصريحات الغنوشي، رئيس البرلمان المعلق، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع بعض النواب، هو الأول منذ أن جمد الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز، بحسب "رويترز".
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الرئيس التونسي يدعو إلى تطهير القضاء بعد ثبوت تورط بعض القضاة
25 يناير, 00:08 GMT
وفي يوليو علق الرئيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة قبل أن يلغي أجزاء واسعة من الدستور وقال إنه سيحكم بمراسيم وهي قرارات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وذكر رئيس البرلمان السابق أن ما وصفه بالانقلاب أدى الى "أزمة مالية خانقة بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة مثل التهاب الأسعار أو غياب مواد أساسية.. فضلا عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد".
واعتبر أن هذا الوضع جعل البلاد على حافة الانفجار.
ودعا رئيس حزب النهضة إلى "حوار وطني يضم الجميع"، لكنه شدد على ضرورة أن يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم بمراسيم رئاسية وإطلاق سراح المساجين.
وحضر الاجتماع الافتراضي بعض الأعضاء من أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة، بجانب عضو برلماني مستقل واحد على الأقل.
وأشار الغنوشي إلى أن 75 نائبا وقعوا على عريضة لعقد جلسة جديدة للبرلمان الأمر الذي يعني أن البرلمان "مازال حيا" وفقا لتصريحاته.
ويعد هذا الاجتماع أوضح إشارة منذ ذلك الوقت على تحدي الرئيس وقرارته بتعليق عمل البرلمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية