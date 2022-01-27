https://arabic.sputniknews.com/20220127/الغنوشي-تونس-في-عزلة-دولية-خانقة-ومهددة-بانفجار-اجتماعي-1057287068.html

الغنوشي: تونس في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي

الغنوشي: تونس في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي

قال رئيس حزب "النهضة" الإسلامي في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن بلاده أصبحت في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T14:39+0000

2022-01-27T14:39+0000

2022-01-27T14:39+0000

أخبار تونس اليوم

راشد الغنوشي

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جاءت تصريحات الغنوشي، رئيس البرلمان المعلق، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع بعض النواب، هو الأول منذ أن جمد الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز، بحسب "رويترز".وفي يوليو علق الرئيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة قبل أن يلغي أجزاء واسعة من الدستور وقال إنه سيحكم بمراسيم وهي قرارات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.وذكر رئيس البرلمان السابق أن ما وصفه بالانقلاب أدى الى "أزمة مالية خانقة بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة مثل التهاب الأسعار أو غياب مواد أساسية.. فضلا عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد".واعتبر أن هذا الوضع جعل البلاد على حافة الانفجار.ودعا رئيس حزب النهضة إلى "حوار وطني يضم الجميع"، لكنه شدد على ضرورة أن يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم بمراسيم رئاسية وإطلاق سراح المساجين.وحضر الاجتماع الافتراضي بعض الأعضاء من أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة، بجانب عضو برلماني مستقل واحد على الأقل.وأشار الغنوشي إلى أن 75 نائبا وقعوا على عريضة لعقد جلسة جديدة للبرلمان الأمر الذي يعني أن البرلمان "مازال حيا" وفقا لتصريحاته.ويعد هذا الاجتماع أوضح إشارة منذ ذلك الوقت على تحدي الرئيس وقرارته بتعليق عمل البرلمان.

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أخبار تونس اليوم, راشد الغنوشي