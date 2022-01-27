https://arabic.sputniknews.com/20220127/القدس-بالأبيض-1057273070.html

القدس بالأبيض

القدس بالأبيض

تسبب الطقس العاصف على معظم منطقة الشرق الأوسط في تساقط الثلوج الكثيفة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض الدول إلى الصفر، الأمر الذي... 27.01.2022, سبوتنيك عربي

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يُذكر أن الطقس العاصف قد يستمر في الضفة الغربية مدة 2-3 أيام أخرى. وتصل درجة الحرارة في القدس الآن إلى +5.

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