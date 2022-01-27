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القدس بالأبيض
القدس بالأبيض
تسبب الطقس العاصف على معظم منطقة الشرق الأوسط في تساقط الثلوج الكثيفة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض الدول إلى الصفر، الأمر الذي... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
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يُذكر أن الطقس العاصف قد يستمر في الضفة الغربية مدة 2-3 أيام أخرى. وتصل درجة الحرارة في القدس الآن إلى +5.
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القدس بالأبيض

12:22 GMT 27.01.2022
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تسبب الطقس العاصف على معظم منطقة الشرق الأوسط في تساقط الثلوج الكثيفة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض الدول إلى الصفر، الأمر الذي تسبب في تعليق حركة النقل وتوقف المؤسسات التعليمية فيها.
© REUTERS / Ammar Awadأطفال يصنعون رجل الثلج أمام قبة الصخرة، خلال صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
أطفال يصنعون رجل الثلج أمام قبة الصخرة، خلال صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/9
© REUTERS / Ammar Awad
أطفال يصنعون رجل الثلج أمام قبة الصخرة، خلال صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
© REUTERS / Ammar Awadمسجد قبة الصخرة مغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022.
مسجد قبة الصخرة مغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/9
© REUTERS / Ammar Awad
مسجد قبة الصخرة مغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022.
© REUTERS / Ammar Awadرجل يزيل الثلج أمام باب دمشق في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
رجل يزيل الثلج أمام باب دمشق في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/9
© REUTERS / Ammar Awad
رجل يزيل الثلج أمام باب دمشق في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
© REUTERS / Ammar Awadأشخاص يرمون كرات الثلج في ساحة ألعاب رياضية عامة في الهواء الطلق خلال تساقط الثلوج فوق القدس، 26 يناير 2022.
أشخاص يرمون كرات الثلج في ساحة ألعاب رياضية عامة في الهواء الطلق خلال تساقط الثلوج فوق القدس، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/9
© REUTERS / Ammar Awad
أشخاص يرمون كرات الثلج في ساحة ألعاب رياضية عامة في الهواء الطلق خلال تساقط الثلوج فوق القدس، 26 يناير 2022.
© REUTERS / Ronen Zvulun شخص يسير مع مظلة مع بدء تساقط الثلوج لأول مرة خلال عاصفة ثلجية في القدس، 26 يناير 2022.
شخص يسير مع مظلة مع بدء تساقط الثلوج لأول مرة خلال عاصفة ثلجية في القدس، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/9
© REUTERS / Ronen Zvulun
شخص يسير مع مظلة مع بدء تساقط الثلوج لأول مرة خلال عاصفة ثلجية في القدس، 26 يناير 2022.
© REUTERS / Ammar Awadمجموعة من الرجال يلتقطون صورة سيلفي أمام بوابة دمشق أثناء تساقط الثلج في البلدة القديمة في القدس، 26 يناير 2022.
مجموعة من الرجال يلتقطون صورة سيلفي أمام بوابة دمشق أثناء تساقط الثلج في البلدة القديمة في القدس، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/9
© REUTERS / Ammar Awad
مجموعة من الرجال يلتقطون صورة سيلفي أمام بوابة دمشق أثناء تساقط الثلج في البلدة القديمة في القدس، 26 يناير 2022.
© REUTERS / Ronen Zvulun رجل يهودي أرثوذوكسي يسير على الثلج بالقرب من الحائط الغربي في صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
رجل يهودي أرثوذوكسي يسير على الثلج بالقرب من الحائط الغربي في صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/9
© REUTERS / Ronen Zvulun
رجل يهودي أرثوذوكسي يسير على الثلج بالقرب من الحائط الغربي في صباح ثلجي في البلدة القديمة في القدس، 27 يناير 2022.
© REUTERS / Ronen Zvulun منظر يطل على مسجد قبة الصخرة المغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022.
منظر يطل على مسجد قبة الصخرة المغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/9
© REUTERS / Ronen Zvulun
منظر يطل على مسجد قبة الصخرة المغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022.
© REUTERS / Ronen Zvulun رجل يحمي نفسه بمظلة أثناء عاصفة ثلجية في القدس، 26 يناير 2022.
رجل يحمي نفسه بمظلة أثناء عاصفة ثلجية في القدس، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
9/9
© REUTERS / Ronen Zvulun
رجل يحمي نفسه بمظلة أثناء عاصفة ثلجية في القدس، 26 يناير 2022.
يُذكر أن الطقس العاصف قد يستمر في الضفة الغربية مدة 2-3 أيام أخرى. وتصل درجة الحرارة في القدس الآن إلى +5.
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