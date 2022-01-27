القوات الأردنية تحبط محاولة تهريب مخدرات من الأراضي السورية وتقتل 27 مهربا

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة. وأشار المصدر إلى أن عمليات البحث والتفتيش ما زالت مستمرة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ماضية ومستمرة بتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً وستضرب بيد من حديد وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.يذكر أن الأمن السوري أعلن، قبل أيام، عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا أن السلطات الأمنية السورية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون المخدرة الموضوعة ضمن ما يزيد على ألف كيس قرب الحدود السورية الأردنية.وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في محافظة درعا التي تمتد حدودها الإدارية نحو البادية السورية شرقا، والجولان المحتل غربا، والحدود الأردنية جنوبا.
أحبطت القوات الأردنية عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة.
وبحسب ما نقل موقع "الغد"، فقد تم قتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم الى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وأشار المصدر إلى أن عمليات البحث والتفتيش ما زالت مستمرة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ماضية ومستمرة بتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً وستضرب بيد من حديد وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
يذكر أن الأمن السوري أعلن، قبل أيام، عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا أن السلطات الأمنية السورية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون المخدرة الموضوعة ضمن ما يزيد على ألف كيس قرب الحدود السورية الأردنية.
وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في محافظة درعا التي تمتد حدودها الإدارية نحو البادية السورية شرقا، والجولان المحتل غربا، والحدود الأردنية جنوبا.