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https://arabic.sputniknews.com/20220127/المنتخب-الإماراتي-يفوز-بهدفين-والجمهور-السوري-يحصد-البطولة-فيديو--1057294151.html
المنتخب الإماراتي يفوز بهدفين والجمهور السوري يحصد "البطولة"... فيديو
المنتخب الإماراتي يفوز بهدفين والجمهور السوري يحصد "البطولة"... فيديو
حقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا ونظيفا على نظيره السوري، بثنائية هزت الشباك السورية، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022". 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T19:15+0000
2022-01-27T19:28+0000
رياضة
العالم العربي
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ورفع المنتخب الإماراتي رصيده للنقطة التاسعة، ليحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى، بعد منتخب إيران الذي تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، والمنتخب الكوري الجنوبي في الوصافة بـ 17 نقطة.وبهذه النتيجة، يتراجع المنتخب السوري إلى نهاية الجدول بنقطتين فقط، بعد منتخب لبنان الذي حل بالمركز الرابع والعراق بالمركز الخامس بـ 4 نقاط.وشارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بشكل واسع، مشاهد تعبر عن الروح الرياضية العالية التي تمتع بها الجمهور السوري بعد نهاية المباراة، حيث بارك الجمهور السوري للفريق المنتصر، بهتافات وصلت إلى قلوب الإماراتيين، خصوصا لاعبي الفريق الإماراتي الذين وجهوا التحية إلى المنتخب السوري كتعبير عن الود ورد للجميل.وبدوره، قدم المدير الفني لمنتخب الإمارات، بيرت فان مارفيك، التهنئة لجماهير الأبيض الإماراتي، بعد الفوز على المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم، حيث عزز موقعة ليتصدر المركز الثالث.وقال فان مارفيك في تصريحات نقلها موقع "كورة": "أهنئ الجميع بعد الفوز على سوريا في هذه المباراة الصعبة، اللاعبون الشباب صنعوا الفارق، ومنحوا طاقة جديدة لمنتخب الإمارات.. الأداء الذي قدمه اللاعبون، كان النقطة الفاصلة في المباراة، هناك بعض الهفوات، ولكن المستوى بطولي وجيد".ونوه فان مارفيك في تصريحات أدلى بها بعد المباراة، إلى أن إدارة الفريق تقوم "بتطوير وإعادة النظر في المنظومة الهجومية والدفاعية باستمرار، وهو ما حدث قبل مباراتنا مع سوريا، المهاجمون قاموا بالمطلوب".وتابع متحدثا عن مباراة فريقه المقبلة: "إذا حصدنا 3 نقاط في مبارياتنا المقبلة، فمن الصعب اللحاق بنا في سباق الوصول إلى ملحق المونديال، التشكيلة الحالية قد نعتمد عليها أمام إيران مع إضافة عنصر واحد".
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رياضة, العالم العربي

المنتخب الإماراتي يفوز بهدفين والجمهور السوري يحصد "البطولة"... فيديو

19:15 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 19:28 GMT 27.01.2022)
© AFP 2021 / Karim Sahib جماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019
جماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / Karim Sahib
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حقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا ونظيفا على نظيره السوري، بثنائية هزت الشباك السورية، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".
ورفع المنتخب الإماراتي رصيده للنقطة التاسعة، ليحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى، بعد منتخب إيران الذي تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، والمنتخب الكوري الجنوبي في الوصافة بـ 17 نقطة.
وبهذه النتيجة، يتراجع المنتخب السوري إلى نهاية الجدول بنقطتين فقط، بعد منتخب لبنان الذي حل بالمركز الرابع والعراق بالمركز الخامس بـ 4 نقاط.
وشارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بشكل واسع، مشاهد تعبر عن الروح الرياضية العالية التي تمتع بها الجمهور السوري بعد نهاية المباراة، حيث بارك الجمهور السوري للفريق المنتصر، بهتافات وصلت إلى قلوب الإماراتيين، خصوصا لاعبي الفريق الإماراتي الذين وجهوا التحية إلى المنتخب السوري كتعبير عن الود ورد للجميل.

وعلق المتابعون في الإمارات ودول الخليج على ردة فعل الجمهور السوري معبرين أنه "مشهد لا يتكرر كثيرا في ملاعبنا العربية والبطولة فيه للجماهير السورية"، في لفتة لاقت استحسانا واسعا لدى متابعي الكرة في العالم العربي.

وبدوره، قدم المدير الفني لمنتخب الإمارات، بيرت فان مارفيك، التهنئة لجماهير الأبيض الإماراتي، بعد الفوز على المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم، حيث عزز موقعة ليتصدر المركز الثالث.
وقال فان مارفيك في تصريحات نقلها موقع "كورة": "أهنئ الجميع بعد الفوز على سوريا في هذه المباراة الصعبة، اللاعبون الشباب صنعوا الفارق، ومنحوا طاقة جديدة لمنتخب الإمارات.. الأداء الذي قدمه اللاعبون، كان النقطة الفاصلة في المباراة، هناك بعض الهفوات، ولكن المستوى بطولي وجيد".
ونوه فان مارفيك في تصريحات أدلى بها بعد المباراة، إلى أن إدارة الفريق تقوم "بتطوير وإعادة النظر في المنظومة الهجومية والدفاعية باستمرار، وهو ما حدث قبل مباراتنا مع سوريا، المهاجمون قاموا بالمطلوب".
وتابع متحدثا عن مباراة فريقه المقبلة: "إذا حصدنا 3 نقاط في مبارياتنا المقبلة، فمن الصعب اللحاق بنا في سباق الوصول إلى ملحق المونديال، التشكيلة الحالية قد نعتمد عليها أمام إيران مع إضافة عنصر واحد".
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