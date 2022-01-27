النيابة العسكرية السورية: "داعش" ينطلق من قاعدة التنف وإرهابيوه دربهم أمريكيون... فيديو وصور

وأعلن ممثل النيابة العامة العسكرية السورية أن "هذا البيان يأتي استكمالاً لما بذلته النيابة العامة العسكرية في سوريا مؤخراً من دراسة لمختلف جوانب وتداعيات الاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا". وقال: "إننا إذ نؤكد مرة أخرى أن الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وأنه لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحداً هو مسمى "الاحتلال" الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولة عظمى يفترض أنها من الدول التي ترعى احترام مبادئ هذا الميثاق، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الوجود، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يفوضها باتخاذ مثل هذا الإجراء، وبكل تأكيد هي ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الدولة السورية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية تخرق صراحة نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم/3314 لعانم 1974 سلوكها تجاه الجمهورية العربية السورية بالعدوان العسكري".القوات الأمريكية تحاول تمكين النزعات الانفصاليةوفي عرض للجوانب القانونية التي توصل إليها تقييم النيابة العامة العسكرية السورية لمجريات الاحتلال الأمريكي، أشار ممثلها إلى رعاية الاحتلال الأمريكي للمشروع الانفصالي على الأراضي السورية بالقول:السياسة الأمريكية تنتهك القرارات الدوليةوحول أبرز الحجج القانونية التي تؤكد حصول هذا الانتهاك الفاضح، قال ممثل النيابة العامة العسكرية السورية: "إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمشروع الانفصالي شمال شرق سوريا والمشاركة مباشرة في ترسيخ دعائمه، إنما يعني تمكين قلة من السوريين من تحديد مستقبل البلاد من جانب واحد بعيداً عن الأصول الدستورية والقانونية المعروفة حول العالم، وهو سلوك يهدر الحقوق المدنية والسياسية لغالبية مواطني الجمهورية العربية السورية التي يضمنها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966 الذي جاء في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أنه (ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية)".وتابع قائلاً: "إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية شمال شرق البلاد من تغيير في بنية مؤسسات الحكم وتنصيب سلطات أمر واقع عليها ما هو سوى تهميش لغالبية السكان المدنيين هناك تقوم به الولايات المتحدة من موقعها كقوة احتلال، وهو انتهاك صريح لنص المادة /47/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على قوة الاحتلال حرمان المدنيين الموجودين في الأرض المحتلة من حقوقهم التي تكفلها لهم الاتفاقية بسبب تغيير يطرأ على المؤسسات فيها أو بسبب أي اتفاق يعقد بين دولة الاحتلال وسلطات قائمة في تلك الأراضي".قاعدة التنف تشرف على تحركات "داعش"وحول رعاية الاحتلال الأمريكي لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البادية السورية، قال ممثل النيابة العامة العسكرية السورية: "رغم تستر الولايات المتحدة الأمريكية بدعايات مكافحة الإرهاب في سوريا وزعمها أنها تعمل تحت راية تحالف دولي لهذه الغاية، ورغم محاولاتها الحثيثة للتعتيم على علاقتها الملتبسة بتنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن الوقائع على الأرض تفضح وجود هذه العلاقة فعلاً، وباتت النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية تملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان أن الولايات المتحدة الأمريكية اصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية انطلاقاً من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، حيث ثبت لدينا بالأدلة الدامغة أن الكثير من عناصر هذا التنظيم الإرهابي يتلقون تدريباتهم على أيدي مدربين عسكريين أمريكيين في تلك القاعدة، كما تم رصد عناصر هذا التنظيم بالعين المجردة يتحركون داخل تلك القاعدة وفي محيطها بعتادهم ومركباتهم بكامل الحرية، وثبت لدينا أيضاً قيام أولئك الإرهابيين بشن العديد من هجماتهم في البادية السورية بإسناد من القوات الأمريكية، وآخرها كان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة مبيت لعسكريين في الجيش العربي السوري كانت تمر على أحد الطرقات في البادية السورية بتاريخ 3 كانون الثاني 2022، وثبت أن الإرهابيين قد تحركوا لتنفيذه انطلاقاً من قاعدة الاحتلال الأمريكية في منطقة التنف".أحداث الحسكة.. مشروع مخطط مسبقاً لإبقاء المنطقة بؤرة مشتعلةوختم ممثل النيابة العامة العسكرية السورية البيان بالقول: "يضاف إلى ما سبق ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من إدارة لصراع المتناقضات على الأرض والذي تجسد جلياً في الأحداث التي شهدتها مؤخراً محافظة الحسكة بدءاً من التغاضي الأمريكي المتعمد عن تحركات إرهابيي "داعش" قبل هجومهم على أحد السجون الذي يضم عدداً من متزعميهم تحت إدارة ميليشيا "قسد" لتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بعد ذلك بشن هجمات جوية منسقة دمرت من خلالها عدداً كبيراً من مباني المرافق الحيوية التي كانت الحكومة السورية تقدم من خلالها خدماتها للمدنيين هناك، دافعةً إياهم للنزوح من أحيائهم فيما يبدو أنه تنفيذ لمشروع مخطط مسبقاً يهدف لإبقاء المنطقة بؤرة مشتعلة تحت رحمة الاحتلال الأمريكي لأطول وقت ممكن".
أصدرت النيابة العامة العسكرية السورية، اليوم، بياناً تلاه ممثلها أمام حشد من ممثلي وسائل الإعلام السورية والدولية في نادي الضباط في العاصمة دمشق، وتركز حول الوجود الأمريكي غير المشروع على الأراضي السورية والجرائم والانتهاكات المرتبطة به، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة وعدد من البعثات الدبلوماسية.
وأعلن ممثل النيابة العامة العسكرية السورية أن "هذا البيان يأتي استكمالاً لما بذلته النيابة العامة العسكرية في سوريا مؤخراً من دراسة لمختلف جوانب وتداعيات الاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا".
وقال: "إننا إذ نؤكد مرة أخرى أن الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وأنه لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحداً هو مسمى "الاحتلال" الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولة عظمى يفترض أنها من الدول التي ترعى احترام مبادئ هذا الميثاق، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الوجود، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يفوضها باتخاذ مثل هذا الإجراء، وبكل تأكيد هي ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الدولة السورية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية تخرق صراحة نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم/3314 لعانم 1974 سلوكها تجاه الجمهورية العربية السورية بالعدوان العسكري".
القوات الأمريكية تحاول تمكين النزعات الانفصالية
وفي عرض للجوانب القانونية التي توصل إليها تقييم النيابة العامة العسكرية السورية لمجريات الاحتلال الأمريكي، أشار ممثلها إلى رعاية الاحتلال الأمريكي للمشروع الانفصالي على الأراضي السورية بالقول:
"منذ احتلالها لأجزاء واسعة من الأراضي السورية شرق نهر الفرات تحت غطاء ما سمي بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، عملت القوات الأمريكية إلى محاولة تمكين النزعة الانفصالية للميليشيات المعروفة اختصاراً بـ"قسد" فزودتها بالعتاد والسلاح، ووفرت لها التدريب في معسكراتها والغطاء الجوي لعملياتها وأجبرت باقي السكان المدنيين الرافضين لها على الخدمة الإجبارية في صفوفها، كما أمنت لها السطو على ثروات المنطقة من نفط وقمح ومحاصيل زراعية، وفتحت لها المعابر غير الشرعية عبر الحدود ومكنتها من إنشاء كيانات سياسية كبديل لمؤسسات الدولة السورية صاحبة السيادة الشرعية والقانونية المعترف بها دولياً على كامل اراضي الجمهورية العربية السورية، وبمثل هذا السلوك تكون الإدارة الأمريكية قد أسقطت من حساباتها تماماً أي اعتبار لكون تسخيرها لمثل هذا المشروع الانفصالي الهادف إلى ترسيخ احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية إنما يعد انتهاكاً جسيماً لسيادة الدولة السورية ووحدة اراضيها من جهة وعدواناً مباشراً على إرادة الشعب السوري بكل مكوناته التي رفضت وترفض مثل هذا المشروع من جهة أخرى".
وحول أبرز الحجج القانونية التي تؤكد حصول هذا الانتهاك الفاضح، قال ممثل النيابة العامة العسكرية السورية: "إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمشروع الانفصالي شمال شرق سوريا والمشاركة مباشرة في ترسيخ دعائمه، إنما يعني تمكين قلة من السوريين من تحديد مستقبل البلاد من جانب واحد بعيداً عن الأصول الدستورية والقانونية المعروفة حول العالم، وهو سلوك يهدر الحقوق المدنية والسياسية لغالبية مواطني الجمهورية العربية السورية التي يضمنها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966 الذي جاء في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أنه (ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية)".
وأضاف: "تنتهك السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في الأراضي التي تحتلها شمال شرق سوريا بشكل فاضح القرارين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم /1514/ لعام 1960 و/2625/ لعام 1970، إذ يؤكد نص الفقرة السادسة من القرار /1514/ أن أي محاولة تستهدف" التمزيق الجزئي" أو "الكلي" للوحدة الوطنية ووحدة إقليم البلاد تتعارض وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك يؤد القرار /2625/ أنه لاشيء يمكن ترجمته باعتباره مخولاً أو محفزاً على الإتيان بأي فعل من شأنه أن يمزق أو يصدع جزئياً أو كلياً وحدة الإقليم والوحدة السياسية والسيادية لدول مستقلة تراعي التزاماتها بمبدأ الحقوق المتساوية ومبدأ تقرير المصير، وتملك حكومة تمثل الشعب المنتمي إلى إقليمها دون تمييز لعرق أو عقيدة أو لون".
وتابع قائلاً: "إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية شمال شرق البلاد من تغيير في بنية مؤسسات الحكم وتنصيب سلطات أمر واقع عليها ما هو سوى تهميش لغالبية السكان المدنيين هناك تقوم به الولايات المتحدة من موقعها كقوة احتلال، وهو انتهاك صريح لنص المادة /47/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على قوة الاحتلال حرمان المدنيين الموجودين في الأرض المحتلة من حقوقهم التي تكفلها لهم الاتفاقية بسبب تغيير يطرأ على المؤسسات فيها أو بسبب أي اتفاق يعقد بين دولة الاحتلال وسلطات قائمة في تلك الأراضي".
وحول رعاية الاحتلال الأمريكي لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البادية السورية، قال ممثل النيابة العامة العسكرية السورية: "رغم تستر الولايات المتحدة الأمريكية بدعايات مكافحة الإرهاب في سوريا وزعمها أنها تعمل تحت راية تحالف دولي لهذه الغاية، ورغم محاولاتها الحثيثة للتعتيم على علاقتها الملتبسة بتنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن الوقائع على الأرض تفضح وجود هذه العلاقة فعلاً، وباتت النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية تملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان أن الولايات المتحدة الأمريكية اصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية انطلاقاً من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، حيث ثبت لدينا بالأدلة الدامغة أن الكثير من عناصر هذا التنظيم الإرهابي يتلقون تدريباتهم على أيدي مدربين عسكريين أمريكيين في تلك القاعدة، كما تم رصد عناصر هذا التنظيم بالعين المجردة يتحركون داخل تلك القاعدة وفي محيطها بعتادهم ومركباتهم بكامل الحرية، وثبت لدينا أيضاً قيام أولئك الإرهابيين بشن العديد من هجماتهم في البادية السورية بإسناد من القوات الأمريكية، وآخرها كان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة مبيت لعسكريين في الجيش العربي السوري كانت تمر على أحد الطرقات في البادية السورية بتاريخ 3 كانون الثاني 2022، وثبت أن الإرهابيين قد تحركوا لتنفيذه انطلاقاً من قاعدة الاحتلال الأمريكية في منطقة التنف".
أحداث الحسكة.. مشروع مخطط مسبقاً لإبقاء المنطقة بؤرة مشتعلة
وختم ممثل النيابة العامة العسكرية السورية البيان بالقول: "يضاف إلى ما سبق ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من إدارة لصراع المتناقضات على الأرض والذي تجسد جلياً في الأحداث التي شهدتها مؤخراً محافظة الحسكة بدءاً من التغاضي الأمريكي المتعمد عن تحركات إرهابيي "داعش" قبل هجومهم على أحد السجون الذي يضم عدداً من متزعميهم تحت إدارة ميليشيا "قسد" لتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بعد ذلك بشن هجمات جوية منسقة دمرت من خلالها عدداً كبيراً من مباني المرافق الحيوية التي كانت الحكومة السورية تقدم من خلالها خدماتها للمدنيين هناك، دافعةً إياهم للنزوح من أحيائهم فيما يبدو أنه تنفيذ لمشروع مخطط مسبقاً يهدف لإبقاء المنطقة بؤرة مشتعلة تحت رحمة الاحتلال الأمريكي لأطول وقت ممكن".