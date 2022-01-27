https://arabic.sputniknews.com/20220127/النيابة-العسكرية-السورية-داعش-ينطلق-من-قاعدة-التنف-وإرهابيوه-دربهم-أمريكيون-فيديو-وصور-1057287465.html

النيابة العسكرية السورية: "داعش" ينطلق من قاعدة التنف وإرهابيوه دربهم أمريكيون... فيديو وصور

النيابة العسكرية السورية: "داعش" ينطلق من قاعدة التنف وإرهابيوه دربهم أمريكيون... فيديو وصور

أصدرت النيابة العامة العسكرية السورية، اليوم، بياناً تلاه ممثلها أمام حشد من ممثلي وسائل الإعلام السورية والدولية في نادي الضباط في العاصمة دمشق، وتركز حول... 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T14:49+0000

2022-01-27T14:49+0000

2022-01-27T14:56+0000

أخبار سوريا اليوم

الجيش الأمريكي

تنظيم داعش الإرهابي

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وأعلن ممثل النيابة العامة العسكرية السورية أن "هذا البيان يأتي استكمالاً لما بذلته النيابة العامة العسكرية في سوريا مؤخراً من دراسة لمختلف جوانب وتداعيات الاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا". وقال: "إننا إذ نؤكد مرة أخرى أن الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وأنه لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحداً هو مسمى "الاحتلال" الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولة عظمى يفترض أنها من الدول التي ترعى احترام مبادئ هذا الميثاق، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الوجود، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يفوضها باتخاذ مثل هذا الإجراء، وبكل تأكيد هي ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الدولة السورية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية تخرق صراحة نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم/3314 لعانم 1974 سلوكها تجاه الجمهورية العربية السورية بالعدوان العسكري".القوات الأمريكية تحاول تمكين النزعات الانفصاليةوفي عرض للجوانب القانونية التي توصل إليها تقييم النيابة العامة العسكرية السورية لمجريات الاحتلال الأمريكي، أشار ممثلها إلى رعاية الاحتلال الأمريكي للمشروع الانفصالي على الأراضي السورية بالقول:السياسة الأمريكية تنتهك القرارات الدوليةوحول أبرز الحجج القانونية التي تؤكد حصول هذا الانتهاك الفاضح، قال ممثل النيابة العامة العسكرية السورية: "إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمشروع الانفصالي شمال شرق سوريا والمشاركة مباشرة في ترسيخ دعائمه، إنما يعني تمكين قلة من السوريين من تحديد مستقبل البلاد من جانب واحد بعيداً عن الأصول الدستورية والقانونية المعروفة حول العالم، وهو سلوك يهدر الحقوق المدنية والسياسية لغالبية مواطني الجمهورية العربية السورية التي يضمنها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966 الذي جاء في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أنه (ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية)".وتابع قائلاً: "إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية شمال شرق البلاد من تغيير في بنية مؤسسات الحكم وتنصيب سلطات أمر واقع عليها ما هو سوى تهميش لغالبية السكان المدنيين هناك تقوم به الولايات المتحدة من موقعها كقوة احتلال، وهو انتهاك صريح لنص المادة /47/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على قوة الاحتلال حرمان المدنيين الموجودين في الأرض المحتلة من حقوقهم التي تكفلها لهم الاتفاقية بسبب تغيير يطرأ على المؤسسات فيها أو بسبب أي اتفاق يعقد بين دولة الاحتلال وسلطات قائمة في تلك الأراضي".قاعدة التنف تشرف على تحركات "داعش"وحول رعاية الاحتلال الأمريكي لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البادية السورية، قال ممثل النيابة العامة العسكرية السورية: "رغم تستر الولايات المتحدة الأمريكية بدعايات مكافحة الإرهاب في سوريا وزعمها أنها تعمل تحت راية تحالف دولي لهذه الغاية، ورغم محاولاتها الحثيثة للتعتيم على علاقتها الملتبسة بتنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن الوقائع على الأرض تفضح وجود هذه العلاقة فعلاً، وباتت النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية تملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان أن الولايات المتحدة الأمريكية اصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية انطلاقاً من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، حيث ثبت لدينا بالأدلة الدامغة أن الكثير من عناصر هذا التنظيم الإرهابي يتلقون تدريباتهم على أيدي مدربين عسكريين أمريكيين في تلك القاعدة، كما تم رصد عناصر هذا التنظيم بالعين المجردة يتحركون داخل تلك القاعدة وفي محيطها بعتادهم ومركباتهم بكامل الحرية، وثبت لدينا أيضاً قيام أولئك الإرهابيين بشن العديد من هجماتهم في البادية السورية بإسناد من القوات الأمريكية، وآخرها كان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة مبيت لعسكريين في الجيش العربي السوري كانت تمر على أحد الطرقات في البادية السورية بتاريخ 3 كانون الثاني 2022، وثبت أن الإرهابيين قد تحركوا لتنفيذه انطلاقاً من قاعدة الاحتلال الأمريكية في منطقة التنف".أحداث الحسكة.. مشروع مخطط مسبقاً لإبقاء المنطقة بؤرة مشتعلةوختم ممثل النيابة العامة العسكرية السورية البيان بالقول: "يضاف إلى ما سبق ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من إدارة لصراع المتناقضات على الأرض والذي تجسد جلياً في الأحداث التي شهدتها مؤخراً محافظة الحسكة بدءاً من التغاضي الأمريكي المتعمد عن تحركات إرهابيي "داعش" قبل هجومهم على أحد السجون الذي يضم عدداً من متزعميهم تحت إدارة ميليشيا "قسد" لتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بعد ذلك بشن هجمات جوية منسقة دمرت من خلالها عدداً كبيراً من مباني المرافق الحيوية التي كانت الحكومة السورية تقدم من خلالها خدماتها للمدنيين هناك، دافعةً إياهم للنزوح من أحيائهم فيما يبدو أنه تنفيذ لمشروع مخطط مسبقاً يهدف لإبقاء المنطقة بؤرة مشتعلة تحت رحمة الاحتلال الأمريكي لأطول وقت ممكن".

https://arabic.sputniknews.com/20220127/الخارجية-الروسية-واشنطن-فشلت-في-توفير-الأمن-في-المناطق-الخاضعة-لسيطرتها-شمال-شرقي-سوريا-1057276235.html

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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, تنظيم داعش الإرهابي