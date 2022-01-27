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https://arabic.sputniknews.com/20220127/الولايات-المتحدة-تسجل-نموا-اقتصاديا-غير-مسبوق-منذ-1984-1057294567.html
الولايات المتحدة تسجل نموا اقتصاديا غير مسبوق منذ 1984
الولايات المتحدة تسجل نموا اقتصاديا غير مسبوق منذ 1984
اختتم الاقتصاد الأمريكي عام 2021 بأداء فصلي قوي للغاية ليساعده على ترسيخ أسرع انتعاش على مدار العام بأكمله منذ عام 1984، مع تجاوز أسوأ الأضرار الاقتصادية التي... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T19:25+0000
2022-01-27T19:25+0000
2022-01-27T19:25+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ2.3% في الربع الثالث، فيما توقع اقتصاديون نموا بنسبة 5.5% فقط.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق، بناء على مقياس تستخدمه الاقتصادات الكبرى الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".وعلى مدار العام بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 5.7%، وهو أكبر معدل منذ عام 1984. وأشاد الرئيس جو بايدن بهذا التوسع اليوم الخميس، قائلا إنه "لم يكن مصادفة" بالنظر إلى السياسات الاقتصادية التي وضعها.وجاء في بيانه: "تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في سنتي الأولى أننا نبني أخيرا اقتصادا أمريكيا للقرن الحادي والعشرين".وأضاف: "تتمثل استراتيجيتي الاقتصادية في خلق وظائف جيدة للأمريكيين، وإعادة بناء التصنيع لدينا، وتقوية سلاسل التوريد لدينا هنا في الوطن للمساعدة في جعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة".
https://arabic.sputniknews.com/20220123/الصين-تخفض-الفائدة-لأول-مرة-منذ-أبريل-2020-بسبب-ضعف-النمو-1056871409.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجل نموا اقتصاديا غير مسبوق منذ 1984
اختتم الاقتصاد الأمريكي عام 2021 بأداء فصلي قوي للغاية ليساعده على ترسيخ أسرع انتعاش على مدار العام بأكمله منذ عام 1984، مع تجاوز أسوأ الأضرار الاقتصادية التي سببتها الجائحة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ2.3% في الربع الثالث، فيما توقع اقتصاديون نموا بنسبة 5.5% فقط.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق، بناء على مقياس تستخدمه
الاقتصادات الكبرى
الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
وعلى مدار العام بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 5.7%، وهو أكبر معدل منذ عام 1984. وأشاد الرئيس جو بايدن بهذا التوسع اليوم الخميس، قائلا إنه "لم يكن مصادفة" بالنظر إلى
السياسات الاقتصادية
التي وضعها.
وجاء في بيانه: "تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في سنتي الأولى أننا نبني أخيرا اقتصادا أمريكيا للقرن الحادي والعشرين".
وأضاف: "تتمثل استراتيجيتي الاقتصادية في خلق وظائف جيدة للأمريكيين، وإعادة بناء التصنيع لدينا، وتقوية سلاسل التوريد لدينا هنا في الوطن للمساعدة في جعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة".