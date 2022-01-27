https://arabic.sputniknews.com/20220127/انتقاد-بناء-أم-تشويه-هل-استحق-النني-الهجوم-الأخير-عليه-وماذا-تقول-الأرقام؟-1057293771.html

انتقاد بناء أم تشويه... هل استحق النني الهجوم الأخير عليه وماذا تقول الأرقام؟

انتقاد بناء أم تشويه... هل استحق النني الهجوم الأخير عليه وماذا تقول الأرقام؟

في مؤتمر صحفي سبق مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في منافسات دور الستة عشر من بطولة الأمم الأفريقية، دعا نجم فريق ليفربول الإنجليزي المشجعين ومحللي الأداء إلى... 27.01.2022, سبوتنيك عربي

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وانتقد صلاح جهود توجيه التشجيع للاعبي أندية بعينها ما قد يدفع اللاعبين للتركيز على أنفسهم فقط، قائلا إنها ظاهرة لم تكن موجودة من قبل وتسببت في انقسام المنتخب والكرة المصرية على وجه العموم.وضمن كلمته، وجه صلاح رسالة إلى المحللين وضيوف الاستوديوهات الرياضية، طالبهم فيها بالتركيز على أداء المنتخب ككل وعدم التطرق إلى أفراد بعينهم، قائلا إن هذا قد يؤثر سلبا على بعض اللاعبين وإنه يتمنى تشجيع المنتخب لحين انتهاء البطولة وبعدها يمكن تقييم كل شخص.تزامنت رسائل صلاح النارية إلى الجماهير والمحللين، مع انتقادات حادة للاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي ونجم وسط المنتخب المصري، محمد النني، والذي حصل على جائزة رجل المباراة في آخر مواجهة للفراعنة بالبطولة، والتي لم تتوقف عند منصات التواصل الاجتماعي والمشجعين فقط.النني الذي يلعب أساسيا ضمن صفوف الفراعنة منذ بداية البطولة، كان محل انتقادات حادة من بعض المحللين بمجرد انطلاق المباراة الأولى لمنتخب مصر، وانتقلت عدوى الانتقادات بعد ذلك إلى بعض الجماهير.وكان والد اللاعب حاضرا في أكثر من مناسبة تلفزيونية للرد على الانتقادات الموجهة لنجله والدفاع عن أدائه، لكن بعض الانتقادات وصفت من قبل محللين آخرين بأنها ترتقي لحد التشويه والهجوم غير المبرر.وانتقد المدرب ومحلل الأداء الكروي المصري رضا عبد العال أداء النني على مدار دور المجموعات، وقال في أحد المناسبات إن اللاعب "منتهي"، وإنه (عبد العال) أحسن من أرسين فينجر وأرتيتا.وردا على مضيفه الذي قال إن النني يمارس دورا تيكتيكيا دون ارتجال منه، قال عبد العال إن اللاعب يفعل ذلك في أرسنال لكنه يرتجل خلال لعبه مع المنتخب المصري حيث يحرك الكرة بعرض الملعب وليس للأمام.ومع ذلك، أكد عبد العال في مقابلة تلفزيونية أخرى أن النني استحق لقب "رجل مباراة مصر وكوت ديفوار" وأنه واجهة لمنتخب بلاده ويمتلك قدرات كبيرة.نجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك ميدو أشاد بأداء النني في مباراة كوت ديفوار وانتقد عمليات "التشويه والإساءة"، وقال إن اللاعب تحمل الانتقادات في المباريات السابقة واستفاد منها رغم أنه "استحقها"، ورد في الملعب دون أن يلتفت إلى السوشيال ميديا.مقدم البرامج الرياضية إبراهيم عبد الجواد، انتقد بشدة قبل أيام، ما قال إنه يرتقي لمرتبة "التجاوز والتطاول وقلة الحياء والأدب والإهانة" من قبل بعض نجوم كرة القدم السابقين بحق اللاعبين الحاليين، متسائلا عن أسباب الانتقادات غير الموضوعية للاعبين سواء النني أو عبد الله السعيد أو غيرهم.الأداء وفقا للأرقامرغم الانتقادات، حصل النني على لقب رجل المباراة بين مصر كوت ديفوار والتي امتدت لأكثر من 120 دقيقة، ليس هذا فحسب، ولكن أظهرت تقييمات اللاعبين خلال المباريات السابقة أن اللاعب لم يكن بهذا القدر المتصور من السوء.على سبيل المثال لا الحصر، أعطى موقع "جول" الرياضي النني تقييما يبلغ 8 من 10 في مباراة مصر أمام السودان والتي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف، وكان أفضل من لاعبين آخرين مثل أحمد زيزو ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمد مصطفى وأيمن أشرف وعمرو السولية وعمر كمال.في الحقيقة كان تقييم النني والحارس محمد الشناوي في هذه المباراة (8 من 10 لكل منهما) ثالث أعلى تقييم بعد محمد عبد المنعم الذي حصل على 9 من 10 وأحمد حجازي الذي حصل على 8.5 من 10.وقال الموقع عن النني إنه كان الشخص الأبرز في خط وسط مصر، وتمكن من كبح هجمات الفريق المنافس وكان فعالا للغاية أثناء تحول رفاقه للهجوم وتمكن من تنفيذ تمريرات دقيقة للجناحين الأيسر والأيمن.في مباراة الفراعنة ضد غينيا بيساو حصل النني على تقييم يبلغ 6.5 من 10، وهو تقييم لم يتجاوزه سوى صلاح (8) وزيزو ومحمود تريزيجيه (7 لكل منهما)، في حين حصل آخرون على 6 و5 وحتى 4 نقاط فقط.في المباراة التي وصفت بالأسوأ بالنسبة للنني، حصل اللاعب على تقييم 6 من 10 أمام نيجيريا، وفقا لصحيفة "ذا ناشونال نيوز"، وهو تقييم حصل عليه 7 لاعبين من منتخب مصر بما فيهم محمد صلاح، لم يتجاوزه سوى زيزو الذي حصل على 7 من 10.قالت الصحيفة إن النني حرك الكرة بشكل جيد وقام بعمل دفاعي مميز، لكنه فشل في الاستفادة عندما كانت هناك فرصة لتمرير الكرة إلى الأمام.في المباراة الأخيرة، خاض اللاعب 120 دقيقة ولمس الكرة 59 مرة، وكانت نسبة دقة تمريراته 90% وخلق فرصتين كبيرتين، بحسب موقع "في الجول".النني نجح في تشتيت الكرة مرتين وتمت عرقلته مرة واحدة وأوقف تسديدة واحدة ولديه مراوغة واحدة صحيحة، واسترد الكرة من الخصم (9) مرات.الكابتن ناصر النني والد اللاعب رد على الهجوم الموجه إلى نجله بالقول، إنه يثق في مهاراته وقدراته وإنه (اللاعب) لا يلتفت لمثل هذه الانتقادات ودائما ما يطلب منه ألا يستاء منها، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

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