بايدن يؤكد لنظيره الأوكراني استعداد واشنطن "للرد بشكل حاسم" في حالة تصعيد الوضع

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان: "الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها مستعدون "للرد بشكل حاسم" في حالة حدوث مزيد من ء حول أوكرانيا".وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تدعم جميع الجهود لحل النزاع في أوكرانيا بصيغة نورماندي.وأضاف البيان: "أكد الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات تنموية وإنسانية لأوكرانيا العام الماضي، وهي الآن تقدم دعمًا إضافيًا للاقتصاد الكلي وسط ضغوط من الحشد العسكري الروسي".وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تدعم جميع الجهود لحل النزاع في أوكرانيا بصيغة نورماندي.
وأضاف البيان: "أكد الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات تنموية وإنسانية لأوكرانيا العام الماضي، وهي الآن تقدم دعمًا إضافيًا للاقتصاد الكلي وسط ضغوط من الحشد العسكري الروسي".
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.
في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء.