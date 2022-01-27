https://arabic.sputniknews.com/20220127/بايدن-يؤكد-لنظيره-الأوكراني-استعداد-بلاده-للرد-بشكل-حاسم-في-حالة-تصعيد-الوضع-1057297613.html

بايدن يؤكد لنظيره الأوكراني استعداد واشنطن "للرد بشكل حاسم" في حالة تصعيد الوضع

بايدن يؤكد لنظيره الأوكراني استعداد واشنطن "للرد بشكل حاسم" في حالة تصعيد الوضع

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، استعداد بلاده "للرد بشكل حاسم" في حالة تصعيد الوضع في أوكرانيا. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T22:58+0000

2022-01-27T22:58+0000

2022-01-27T23:03+0000

روسيا

جو بايدن

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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان: "الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها مستعدون "للرد بشكل حاسم" في حالة حدوث مزيد من ء حول أوكرانيا".وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تدعم جميع الجهود لحل النزاع في أوكرانيا بصيغة نورماندي.وأضاف البيان: "أكد الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات تنموية وإنسانية لأوكرانيا العام الماضي، وهي الآن تقدم دعمًا إضافيًا للاقتصاد الكلي وسط ضغوط من الحشد العسكري الروسي".وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/البنتاغون-لم-نتخذ-قرارا-بعد-بشأن-قوات-الحرس-الوطني-المتواجدة-في-أوكرانيا-1057297228.html

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روسيا, جو بايدن