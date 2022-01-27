https://arabic.sputniknews.com/20220127/بوريل-بعد-تلقي-روسيا-الرد-من-الناتو-والولايات-المتحدة-باب-المفاوضات-مفتوح-أمامنا--1057271850.html

بوريل: بعد تلقي روسيا الرد من الناتو والولايات المتحدة باب المفاوضات مفتوح أمامنا

بوريل: بعد تلقي روسيا الرد من الناتو والولايات المتحدة باب المفاوضات مفتوح أمامنا

رحب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالرد الأمريكي على مقترحات روسيا حول الأمن، ودعا لمواصلة الجهود الدبلوماسية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T11:23+0000

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روسيا

العالم

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وكتب بوريل على تويتر: "أرحب بالرد الكتابي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على مقترحات روسيا الأمنية. الدبلوماسية فقط ما يعطي إمكانية التوصل إلى التسوية المتينة للشعب الأوكراني وشعوب أوروبا".وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.وأكد "الناتو" في الأسابيع الأخيرة، مرارا، أنه مستعد للاستماع إلى روسيا، لكنه لن يتنازل عن القضايا الرئيسية، بما في ذلك سياسة الأبواب المفتوحة وحق الدول في الانضمام إلى الحلف.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/مع-تعزيز-قوات-الناتو-على-حدود-روسيا-هل-تتوقع-صداما-عسكريا-بين-روسيا-والغرب؟-1057270339.html

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