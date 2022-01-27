https://arabic.sputniknews.com/20220127/بيان-إسرائيلي-بخصوص-الهولوكوست-احتجاجات-كورونا-تغذي-معاداة-السامية-1057269135.html

بيان إسرائيلي بخصوص الهولوكوست: احتجاجات كورونا تغذي معاداة السامية

بيان إسرائيلي بخصوص الهولوكوست: احتجاجات كورونا تغذي معاداة السامية

أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، انتقدت فيه طريقة احتجاجات كورونا، مؤكدة أنها تغذي معاداة السامية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T10:06+0000

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2022-01-27T10:16+0000

إسرائيل

فيروس كورونا

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وحسب "رويترز"، قالت الحكومة الإسرائيلية في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، إن المحتجين ضد إجراءات كورونا، والذين يشبّهون أنفسهم باليهود الذين تعرضوا للاضطهاد النازي، يثيرون معاداة السامية على مستوى العالم.وكان بعض المتظاهرين ضد القيود الوبائية قد ارتدوا نجومًا صفراء مثل تلك التي فرضها النازيون على يهود أوروبا.وتوسعًا في النتائج، أكد وزير شؤون الشتات نحمان شاي، إن تشويه الهولوكوست أو التقليل من شأنها في حد ذاته معاد للسامية ويمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تعريض اليهود للخطر.وقال: "هناك أشخاص مشحونون بالكراهية ويمكن عند مواجهتهم بمثل هذه الصور أن ينقلبوا إلى أفعال".وحثت مؤسسة "ياد فاشيم"، (النصب التذكاري الرئيسي للمحرقة في إسرائيل)، زعماء العالم على الوقوف ضد مثل هذا الخطاب، وهي دعوة استجاب لها على ما يبدو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال الاثنين الماضي، إن احتجاجات النجمة الصفراء "مستهجنة".وقال داني دايان رئيس ياد فاشيم: "كوفيد جلب التقليل من شأن الهولوكوست إلى القمة"، لافتا إلى أن "أشياء من هذا القبيل، يقوم بها أحيانًا سياسيون وشخصيات عامة، هي أشياء حقيرة وياد فاشيم واضحة جدًا في مطالبة هؤلاء الأشخاص بالتراجع".

https://arabic.sputniknews.com/20220122/إيران-ترفض-قرار-الأمم-المتحدة-عن-الهولوكوست-وتصفه-بأنه-تغطية-على-جرائم-الصهاينة-1056833885.html

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إسرائيل, فيروس كورونا