تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/بيان-إسرائيلي-بخصوص-الهولوكوست-احتجاجات-كورونا-تغذي-معاداة-السامية-1057269135.html
بيان إسرائيلي بخصوص الهولوكوست: احتجاجات كورونا تغذي معاداة السامية
بيان إسرائيلي بخصوص الهولوكوست: احتجاجات كورونا تغذي معاداة السامية
أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، انتقدت فيه طريقة احتجاجات كورونا، مؤكدة أنها تغذي معاداة السامية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T10:06+0000
2022-01-27T10:16+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وحسب "رويترز"، قالت الحكومة الإسرائيلية في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، إن المحتجين ضد إجراءات كورونا، والذين يشبّهون أنفسهم باليهود الذين تعرضوا للاضطهاد النازي، يثيرون معاداة السامية على مستوى العالم.وكان بعض المتظاهرين ضد القيود الوبائية قد ارتدوا نجومًا صفراء مثل تلك التي فرضها النازيون على يهود أوروبا.وتوسعًا في النتائج، أكد وزير شؤون الشتات نحمان شاي، إن تشويه الهولوكوست أو التقليل من شأنها في حد ذاته معاد للسامية ويمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تعريض اليهود للخطر.وقال: "هناك أشخاص مشحونون بالكراهية ويمكن عند مواجهتهم بمثل هذه الصور أن ينقلبوا إلى أفعال".وحثت مؤسسة "ياد فاشيم"، (النصب التذكاري الرئيسي للمحرقة في إسرائيل)، زعماء العالم على الوقوف ضد مثل هذا الخطاب، وهي دعوة استجاب لها على ما يبدو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال الاثنين الماضي، إن احتجاجات النجمة الصفراء "مستهجنة".وقال داني دايان رئيس ياد فاشيم: "كوفيد جلب التقليل من شأن الهولوكوست إلى القمة"، لافتا إلى أن "أشياء من هذا القبيل، يقوم بها أحيانًا سياسيون وشخصيات عامة، هي أشياء حقيرة وياد فاشيم واضحة جدًا في مطالبة هؤلاء الأشخاص بالتراجع".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/إيران-ترفض-قرار-الأمم-المتحدة-عن-الهولوكوست-وتصفه-بأنه-تغطية-على-جرائم-الصهاينة-1056833885.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129302_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1c351e4f6de7aa881ef776980b1544bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, فيروس كورونا

بيان إسرائيلي بخصوص الهولوكوست: احتجاجات كورونا تغذي معاداة السامية

10:06 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 27.01.2022)
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، انتقدت فيه طريقة احتجاجات كورونا، مؤكدة أنها تغذي معاداة السامية.
وحسب "رويترز"، قالت الحكومة الإسرائيلية في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، إن المحتجين ضد إجراءات كورونا، والذين يشبّهون أنفسهم باليهود الذين تعرضوا للاضطهاد النازي، يثيرون معاداة السامية على مستوى العالم.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
إيران ترفض قرار الأمم المتحدة عن "الهولوكوست" وتصفه بأنه تغطية على "جرائم الصهاينة"
22 يناير, 10:41 GMT
وكان بعض المتظاهرين ضد القيود الوبائية قد ارتدوا نجومًا صفراء مثل تلك التي فرضها النازيون على يهود أوروبا.
وقال البيان إن مثل هذه العروض أظهرت أن المعرفة الواقعية للإبادة الجماعية آخذة في التآكل، مضيفًا أن بعض المحرضين على كورونا كانوا "يستهلكون وينشرون نظريات المؤامرة المعادية للسامية بأن اليهود هم المسؤولون عن الأزمة ويستخدمونها للقمع والهيمنة العالمية، والمكاسب الاقتصادية".
وتوسعًا في النتائج، أكد وزير شؤون الشتات نحمان شاي، إن تشويه الهولوكوست أو التقليل من شأنها في حد ذاته معاد للسامية ويمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تعريض اليهود للخطر.
وقال: "هناك أشخاص مشحونون بالكراهية ويمكن عند مواجهتهم بمثل هذه الصور أن ينقلبوا إلى أفعال".

من جانبها قالت حركة مكافحة معاداة السامية "سي إيه إم"، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، إنها عثرت في عامي 2020 و2021 على 63.7 مليون مشاركة أو "إعجاب" خلال المناقشات عبر الإنترنت التي تربط الوباء بالهولوكوست.

وحثت مؤسسة "ياد فاشيم"، (النصب التذكاري الرئيسي للمحرقة في إسرائيل)، زعماء العالم على الوقوف ضد مثل هذا الخطاب، وهي دعوة استجاب لها على ما يبدو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال الاثنين الماضي، إن احتجاجات النجمة الصفراء "مستهجنة".
وقال داني دايان رئيس ياد فاشيم: "كوفيد جلب التقليل من شأن الهولوكوست إلى القمة"، لافتا إلى أن "أشياء من هذا القبيل، يقوم بها أحيانًا سياسيون وشخصيات عامة، هي أشياء حقيرة وياد فاشيم واضحة جدًا في مطالبة هؤلاء الأشخاص بالتراجع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية