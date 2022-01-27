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https://arabic.sputniknews.com/20220127/بيسكوف-بوتين-قبل-دعوة-أردوغان-لزيارة-تركيا-بمجرد-أن-يسمح-جدول-أعمالهما-والوضع-الوبائي-1057269321.html
بيسكوف: بوتين قبل دعوة أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح جدول أعمالهما والوضع الوبائي
بيسكوف: بوتين قبل دعوة أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح جدول أعمالهما والوضع الوبائي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستغل دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T10:10+0000
2022-01-27T10:14+0000
دميتري بيسكوف
أخبار روسيا
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح بوقت سابق عن توجيهه دعوة للرئيس الروسي لزيارة تركيا وأنه ينتظر ردا من الكرملين.وأشار إلى أن هناك "هدنة مؤقتة" في انعقاد اللجنة الحكومية والهيئة العليا للعلاقات الثنائية التي يرأسها الرئيسان. وأضاف أردوغان أنه مستعد لاستضافة كل هذه الأحداث في تركيا. وقال بيسكوف: "قبل الرئيس بوتين هذه الدعوة بامتنان. واتفقا على أنه بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي والجداول الزمنية، فإنه سيلبي بالتأكيد هذه الدعوة.
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دميتري بيسكوف, أخبار روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان

بيسكوف: بوتين قبل دعوة أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح جدول أعمالهما والوضع الوبائي

10:10 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 27.01.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستغل دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي والجداول الزمنية.
هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح بوقت سابق عن توجيهه دعوة للرئيس الروسي لزيارة تركيا وأنه ينتظر ردا من الكرملين.

وقال بيسكوف للصحفيين "نعم، تم عرض هذا الموضوع مرارا خلال الاتصالات القليلة الماضية بين الرئيسين بوتين وأردوغان."

وأشار إلى أن هناك "هدنة مؤقتة" في انعقاد اللجنة الحكومية والهيئة العليا للعلاقات الثنائية التي يرأسها الرئيسان.
وأضاف أردوغان أنه مستعد لاستضافة كل هذه الأحداث في تركيا.
وقال بيسكوف: "قبل الرئيس بوتين هذه الدعوة بامتنان. واتفقا على أنه بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي والجداول الزمنية، فإنه سيلبي بالتأكيد هذه الدعوة.
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