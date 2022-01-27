بيشكيك تتهم طاجيكستان بتعمد إثارة الاشتباكات الحدودية

بيشكيك - سبوتنيك. وجاء في البيان أن دائرة الحدود في قيرغيزستان "تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطور الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة"، وتؤكد "زيادة عدد الاستفزازات من الجانب الطاجيكي".ووصفت هيئة الحدود في قيرغيزستان أن هذا الحادث "استفزاز تقع مسؤوليته بالكامل على عاتق قيادة لجنة الدولة للأمن القومي بجمهورية طاجيكستان". وشددت الهيئة على أن "الجانب الطاجيكي تسببت عمدا في الحادث والاشتباكات التي أدت إلى سقوط ضحايا من الجانبين".وتفيد التقارير أيضاً بأن طاجيكستان "تشوه المعلومات" المتعلقة باستخدام طائرات دون طيار.وأوضح البيان أن "حرس الحدود الطاجيكيين هم من استخدموا مؤخرا الطائرات دون طيار لأغراض الاستطلاع على أراضي قيرغيزستان، وهو ما تم إبلاغ قيادة لجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية طاجيكستان بذلك"، مشيرا إلى أن الجانب الطاجيكي يواصل سحب المعدات والأفراد العسكريين إلى الحدود مع قيرغيزستان.
اتهمت سلطات جمهورية قيرغيزستان سلطات طاجيكستان المجاورة بتعمد إثارة الاشتباكات على الحدود بين البلدين، وفقا لبيان صدر من المركز الصحفي لجهاز حرس الحدود القرغيزي.
بيشكيك - سبوتنيك. وجاء في البيان أن دائرة الحدود في قيرغيزستان "تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطور الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة"، وتؤكد "زيادة عدد الاستفزازات من الجانب الطاجيكي".
"مثال على ذلك هو حادثة قطع الطريق من قبل مواطني طاجيكستان، والتي وقعت في 27 يناير 2022 على مقطع من طريق باتكين-إيسفانا السريع في منطقة تورت كوتشو في منطقة باتكين. وقد تمت تسوية هذا الحادث نتيجة المفاوضات بين ممثلي الحدود للدولتين، وفتح مواطنو طاجيكستان الطريق، إلا أن حرس الحدود الطاجيكيين استخدموا السلاح وكانوا أول من فتحوا النار على عسكريي قيرغيزستان".
المركز الصحفي لجهاز حرس الحدود القرغيزي
ووصفت هيئة الحدود في قيرغيزستان أن هذا الحادث "استفزاز تقع مسؤوليته بالكامل على عاتق قيادة لجنة الدولة للأمن القومي بجمهورية طاجيكستان". وشددت الهيئة على أن "الجانب الطاجيكي تسببت عمدا في الحادث والاشتباكات التي أدت إلى سقوط ضحايا من الجانبين".
وأوضح البيان أن "حرس الحدود الطاجيكيين هم من استخدموا مؤخرا الطائرات دون طيار لأغراض الاستطلاع على أراضي قيرغيزستان، وهو ما تم إبلاغ قيادة لجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية طاجيكستان بذلك"، مشيرا إلى أن الجانب الطاجيكي يواصل سحب المعدات والأفراد العسكريين إلى الحدود مع قيرغيزستان.