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بيشكيك تتهم طاجيكستان بتعمد إثارة الاشتباكات الحدودية
بيشكيك تتهم طاجيكستان بتعمد إثارة الاشتباكات الحدودية
اتهمت سلطات جمهورية قيرغيزستان سلطات طاجيكستان المجاورة بتعمد إثارة الاشتباكات على الحدود بين البلدين، وفقا لبيان صدر من المركز الصحفي لجهاز حرس الحدود... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T20:44+0000
2022-01-27T20:44+0000
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بيشكيك - سبوتنيك. وجاء في البيان أن دائرة الحدود في قيرغيزستان "تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطور الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة"، وتؤكد "زيادة عدد الاستفزازات من الجانب الطاجيكي".ووصفت هيئة الحدود في قيرغيزستان أن هذا الحادث "استفزاز تقع مسؤوليته بالكامل على عاتق قيادة لجنة الدولة للأمن القومي بجمهورية طاجيكستان". وشددت الهيئة على أن "الجانب الطاجيكي تسببت عمدا في الحادث والاشتباكات التي أدت إلى سقوط ضحايا من الجانبين".وتفيد التقارير أيضاً بأن طاجيكستان "تشوه المعلومات" المتعلقة باستخدام طائرات دون طيار.وأوضح البيان أن "حرس الحدود الطاجيكيين هم من استخدموا مؤخرا الطائرات دون طيار لأغراض الاستطلاع على أراضي قيرغيزستان، وهو ما تم إبلاغ قيادة لجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية طاجيكستان بذلك"، مشيرا إلى أن الجانب الطاجيكي يواصل سحب المعدات والأفراد العسكريين إلى الحدود مع قيرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/تبادل-إطلاق-نار-على-الحدود-القرغيزية-الطاجيكية-ووقوع-إصابات----1057290008.html
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العالم

بيشكيك تتهم طاجيكستان بتعمد إثارة الاشتباكات الحدودية

20:44 GMT 27.01.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمناورات "الأمن الجماعي" في طاجيكستان
مناورات الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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اتهمت سلطات جمهورية قيرغيزستان سلطات طاجيكستان المجاورة بتعمد إثارة الاشتباكات على الحدود بين البلدين، وفقا لبيان صدر من المركز الصحفي لجهاز حرس الحدود القرغيزي.
بيشكيك - سبوتنيك. وجاء في البيان أن دائرة الحدود في قيرغيزستان "تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطور الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة"، وتؤكد "زيادة عدد الاستفزازات من الجانب الطاجيكي".

"مثال على ذلك هو حادثة قطع الطريق من قبل مواطني طاجيكستان، والتي وقعت في 27 يناير 2022 على مقطع من طريق باتكين-إيسفانا السريع في منطقة تورت كوتشو في منطقة باتكين. وقد تمت تسوية هذا الحادث نتيجة المفاوضات بين ممثلي الحدود للدولتين، وفتح مواطنو طاجيكستان الطريق، إلا أن حرس الحدود الطاجيكيين استخدموا السلاح وكانوا أول من فتحوا النار على عسكريي قيرغيزستان".

المركز الصحفي لجهاز حرس الحدود القرغيزي
ووصفت هيئة الحدود في قيرغيزستان أن هذا الحادث "استفزاز تقع مسؤوليته بالكامل على عاتق قيادة لجنة الدولة للأمن القومي بجمهورية طاجيكستان". وشددت الهيئة على أن "الجانب الطاجيكي تسببت عمدا في الحادث والاشتباكات التي أدت إلى سقوط ضحايا من الجانبين".
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
تبادل إطلاق نار على الحدود القرغيزية الطاجيكية ووقوع إصابات
16:06 GMT
وتفيد التقارير أيضاً بأن طاجيكستان "تشوه المعلومات" المتعلقة باستخدام طائرات دون طيار.
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مصدر أمني: طاجيكستان اتخذت إجراءات كافية لحراسة الحدود مع أفغانستان
11 يناير, 14:28 GMT
وأوضح البيان أن "حرس الحدود الطاجيكيين هم من استخدموا مؤخرا الطائرات دون طيار لأغراض الاستطلاع على أراضي قيرغيزستان، وهو ما تم إبلاغ قيادة لجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية طاجيكستان بذلك"، مشيرا إلى أن الجانب الطاجيكي يواصل سحب المعدات والأفراد العسكريين إلى الحدود مع قيرغيزستان.
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