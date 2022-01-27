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https://arabic.sputniknews.com/20220127/تبادل-إطلاق-نار-على-الحدود-القرغيزية-الطاجيكية-ووقوع-إصابات----1057290008.html
تبادل إطلاق نار على الحدود القرغيزية الطاجيكية ووقوع إصابات
تبادل إطلاق نار على الحدود القرغيزية الطاجيكية ووقوع إصابات
أعلنت لجنة الأمن القومي في جمهورية قرغيزستان، اليوم الخميس، حدوث تبادل لإطلاق النار على الحدود القرغيزية الطاجيكية باستخدام قذائف الهاون والقنابل اليدوية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T16:06+0000
2022-01-27T16:06+0000
2022-01-27T16:15+0000
العالم
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أفادت دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية قيرغيزستان أن الجانب الطاجيكي فتح النار على حرس الحدود في قيرغيزستان.ونوهت الدائرة إلى حدوث تبادل لإطلاق نار بين الجانبين، وأشارت إلى أن الجيش الطاجيكي استخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية.وبين أحد الشهود لوكالة "سبوتنيك"، أنه "يتم الإجلاء حالياً من منطقة سمرقندك إلى قرية رافات. يتم إخراج النساء والأطفال فقط، مع إبقاء الرجال".وأفاد ممثل المندوب المفوض لمنطقة باتكين، مريفجان تولييف، بأن "الجانب الطاجيكي أوقف الهجوم"، وأن السلطات المحلية تقوم بإجلاء سكان المناطق المتاخمة لطاجيكستان.وأصيب ثلاثة جنود طاجيكيين في إطلاق نار متبادل على الحدود مع قيرغيزستان، وفق ما أفادت به وكالة "سبوتنيك طاجيكستان".وبينت المصادر أن القيادة الإقليمية في المنطقة تتفاوض مع الجانب الطاجيكي، ويشارك في المفاوضات قائد المنطقة ورئيس دائرة الشرطة الإقليمية في منطقة باتكين.
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العالم
تبادل إطلاق نار على الحدود القرغيزية الطاجيكية ووقوع إصابات 16:06 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 16:15 GMT 27.01.2022)
أعلنت لجنة الأمن القومي في جمهورية قرغيزستان، اليوم الخميس، حدوث تبادل لإطلاق النار على الحدود القرغيزية الطاجيكية باستخدام قذائف الهاون والقنابل اليدوية.
أفادت دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية قيرغيزستان أن الجانب الطاجيكي فتح النار على حرس الحدود في قيرغيزستان.
ونوهت الدائرة إلى حدوث تبادل لإطلاق نار بين الجانبين، وأشارت إلى أن الجيش الطاجيكي استخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية.
وأفاد شهود عيان، بأن بعض سكان القرى الحدودية في قرغيزستان تم إجلاؤهم من منطقة المناوشات بين قوات حرس الحدود القرغيزية والطاجيكية.
وبين أحد الشهود لوكالة "سبوتنيك"، أنه "يتم الإجلاء حالياً من منطقة سمرقندك إلى قرية رافات. يتم إخراج النساء والأطفال فقط، مع إبقاء الرجال".
وأفاد ممثل المندوب المفوض لمنطقة باتكين، مريفجان تولييف، بأن "الجانب الطاجيكي أوقف الهجوم"، وأن السلطات المحلية تقوم بإجلاء سكان المناطق المتاخمة لطاجيكستان.
وأصيب ثلاثة جنود طاجيكيين في إطلاق نار متبادل على الحدود مع قيرغيزستان، وفق ما أفادت به وكالة "سبوتنيك طاجيكستان".
"أصيب ثلاثة جنود طاجيكيين وتم نقلهم الى المشفى المركزي في مدينة اسفارا، من الصعب تقييم الوضع بشكل عام لكن الوضع متوتر، المفاوضات جارية بين الجانبين".
وكالة "سبوتنيك طاجيكستان"
وبينت المصادر أن القيادة الإقليمية في المنطقة تتفاوض مع الجانب الطاجيكي، ويشارك في المفاوضات قائد المنطقة ورئيس دائرة الشرطة الإقليمية في منطقة باتكين.