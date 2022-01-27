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تحسن عمل القلب وتقلل الشهية...خبيرة تغذية تتحدث عن فوائد جريب فروت
تحسن عمل القلب وتقلل الشهية...خبيرة تغذية تتحدث عن فوائد جريب فروت
تحتوي فاكهة جريب فروت على الكثير من الفيتامينات والمعادن بالإضافة لاحتوائها على فيتامين "سي" والسليكون، أي أنها لات قوي جهاز المناعة فحسب، بل ترفع من نسبة... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T07:35+0000
2022-01-27T07:44+0000
مجتمع
فاكهة
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ونصحت خبيرة التغذية الروسية، سفيتلانا زيلينتسوفا، في لقاء مع "سبوتنيك"، بضرورة وضع هذه الفاكهة في النظام الغذائي.وأضافت، قائلة: "تحتوي الفاكهة على عدد من المواد الكيميائية النباتية، والتي يتم دراسة خصائصها بشكل فعال، والعديد منها معترف به على أنه مواد مقاومة للشيخوخة، وهي مواد تعمل على إبطاء الشيخوخة. لذلك، فإن النارينجين له تأثيرات مضادة للأكسدة، ومضاد للأورام، ومضاد للفيروسات، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للالتهابات.لاكما يحسن حالة القلب والأوعية الدموية ويقلل الشهية".وأضافت: "سيساعد الجريب فروت في ركود الصفراء وتقليل حموضة العصارة المعدية، لأنه يحفز إنتاج العصارات الهضمية. الألياف الموجودة في الفاكهة مفيدة للأمعاء".وتوصي بتناول الجريب فروت ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. ومن الضروري استبعاد الفاكهة تمامًا من النظام الغذائي في حالة الإصابة بأمراض حادة في الجهاز الهضمي مع زيادة الحساسية للساليسيلات، بسبب التطور المحتمل لزيادة حساسية الجلد تجاهه .
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مجتمع, فاكهة

تحسن عمل القلب وتقلل الشهية...خبيرة تغذية تتحدث عن فوائد جريب فروت

07:35 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 07:44 GMT 27.01.2022)
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.comفاكهة الجريب فروت
فاكهة الجريب فروت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Depositphotos / liudmilachernetska@gmail.com
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تحتوي فاكهة جريب فروت على الكثير من الفيتامينات والمعادن بالإضافة لاحتوائها على فيتامين "سي" والسليكون، أي أنها لات قوي جهاز المناعة فحسب، بل ترفع من نسبة الكولاجين.
ونصحت خبيرة التغذية الروسية، سفيتلانا زيلينتسوفا، في لقاء مع "سبوتنيك"، بضرورة وضع هذه الفاكهة في النظام الغذائي.
وأضافت، قائلة: "تحتوي الفاكهة على عدد من المواد الكيميائية النباتية، والتي يتم دراسة خصائصها بشكل فعال، والعديد منها معترف به على أنه مواد مقاومة للشيخوخة، وهي مواد تعمل على إبطاء الشيخوخة. لذلك، فإن النارينجين له تأثيرات مضادة للأكسدة، ومضاد للأورام، ومضاد للفيروسات، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للالتهابات.لاكما يحسن حالة القلب والأوعية الدموية ويقلل الشهية".

وحول ما تحتويه هذه الفاكهة من مواد مهمة للجسم، قالت الخبيرة: "النوبليتين الموجود في الجريب فروت مضاد للسمنة وتصلب الشرايين ومقاومة الأنسولين. الهيسبيريدين مضاد للأكسدة، كما له تأثير مضاد للحساسية، ويقوي الأوعية الدموية، ويحسن شدة ومرونة الأوردة".

وأضافت: "سيساعد الجريب فروت في ركود الصفراء وتقليل حموضة العصارة المعدية، لأنه يحفز إنتاج العصارات الهضمية. الألياف الموجودة في الفاكهة مفيدة للأمعاء".
ومع ذلك، أضافت الخبيرة أنه لا يجب الإفراط في تناول الجريب فروت، حيث تمنع المواد الفعالة للفاكهة عمل الإنزيمات اللازمة لإزالة السموم من العديد من المواد في الجسم.
وتوصي بتناول الجريب فروت ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. ومن الضروري استبعاد الفاكهة تمامًا من النظام الغذائي في حالة الإصابة بأمراض حادة في الجهاز الهضمي مع زيادة الحساسية للساليسيلات، بسبب التطور المحتمل لزيادة حساسية الجلد تجاهه .
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