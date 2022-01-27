تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/تطوير-قدرات-أنظمة-الدفاع-الجوي-بانتسير-الروسي-يوسع-إمكانياته-1057285062.html
تطوير قدرات أنظمة الدفاع الجوي... "بانتسير" الروسي يوسع إمكانياته
تطوير قدرات أنظمة الدفاع الجوي... "بانتسير" الروسي يوسع إمكانياته
يشهد نظام الدفاع الجوي الروسي "بانتسير" تطورا لافتا بحسب المصادر الإعلامية الغربية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T13:54+0000
2022-01-27T13:54+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103703/06/1037030657_0:78:1680:1023_1920x0_80_0_0_1b36b612785381669da225033d376df3.jpg
يشار إلى أن نظام "بانتسير" تطورت قوته خصوصا بعد التجارب في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط. فمثلا، أصبح بمقدوره اكتشاف أهداف تبعد عنه بـ75 كيلومترا.كما توسعت إمكانياته بعد حصوله على صاروخ اعتراضي جديد يصل مداه إلى 40 كيلومترا أفقيًا و17 كيلومترا عموديًا، ويمكنه أن يعترض أهدافا تصل سرعتها إلى 2.9 ماخ أو الكيلومتر الواحد في الثانية، أي أنه أصبح قادرا على مواجهة الطائرات فائقة السرعة وصد هجمات الصواريخ فرط الصوتية.وازداد نظام "بانتسير" قدرة على مكافحة مسيرات العدو أيضا، وله صواريخ مناسبة لمكافحة الطائرات المسيرة. وبعد زيادة مدى اكتشاف وإصابة الأهداف الجوية يصبح بإمكانه تدمير مسيرات العدو قبل أن تتمكن من استخدام ما تحمله من أسلحة وأجهزة المراقبة وفقا لـ"19FortyFive".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103703/06/1037030657_108:0:1573:1099_1920x0_80_0_0_ef92784aa418736cf8790dd478c40e74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

تطوير قدرات أنظمة الدفاع الجوي... "بانتسير" الروسي يوسع إمكانياته

13:54 GMT 27.01.2022
© Sputnik
تابعنا عبر
يشهد نظام الدفاع الجوي الروسي "بانتسير" تطورا لافتا بحسب المصادر الإعلامية الغربية.
يشار إلى أن نظام "بانتسير" تطورت قوته خصوصا بعد التجارب في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط. فمثلا، أصبح بمقدوره اكتشاف أهداف تبعد عنه بـ75 كيلومترا.
كما توسعت إمكانياته بعد حصوله على صاروخ اعتراضي جديد يصل مداه إلى 40 كيلومترا أفقيًا و17 كيلومترا عموديًا، ويمكنه أن يعترض أهدافا تصل سرعتها إلى 2.9 ماخ أو الكيلومتر الواحد في الثانية، أي أنه أصبح قادرا على مواجهة الطائرات فائقة السرعة وصد هجمات الصواريخ فرط الصوتية.
وازداد نظام "بانتسير" قدرة على مكافحة مسيرات العدو أيضا، وله صواريخ مناسبة لمكافحة الطائرات المسيرة. وبعد زيادة مدى اكتشاف وإصابة الأهداف الجوية يصبح بإمكانه تدمير مسيرات العدو قبل أن تتمكن من استخدام ما تحمله من أسلحة وأجهزة المراقبة وفقا لـ"19FortyFive".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية