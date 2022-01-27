تطوير قدرات أنظمة الدفاع الجوي... "بانتسير" الروسي يوسع إمكانياته

يشار إلى أن نظام "بانتسير" تطورت قوته خصوصا بعد التجارب في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط. فمثلا، أصبح بمقدوره اكتشاف أهداف تبعد عنه بـ75 كيلومترا.كما توسعت إمكانياته بعد حصوله على صاروخ اعتراضي جديد يصل مداه إلى 40 كيلومترا أفقيًا و17 كيلومترا عموديًا، ويمكنه أن يعترض أهدافا تصل سرعتها إلى 2.9 ماخ أو الكيلومتر الواحد في الثانية، أي أنه أصبح قادرا على مواجهة الطائرات فائقة السرعة وصد هجمات الصواريخ فرط الصوتية.وازداد نظام "بانتسير" قدرة على مكافحة مسيرات العدو أيضا، وله صواريخ مناسبة لمكافحة الطائرات المسيرة. وبعد زيادة مدى اكتشاف وإصابة الأهداف الجوية يصبح بإمكانه تدمير مسيرات العدو قبل أن تتمكن من استخدام ما تحمله من أسلحة وأجهزة المراقبة وفقا لـ"19FortyFive".
يشهد نظام الدفاع الجوي الروسي "بانتسير" تطورا لافتا بحسب المصادر الإعلامية الغربية.
يشار إلى أن نظام "بانتسير" تطورت قوته خصوصا بعد التجارب في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط. فمثلا، أصبح بمقدوره اكتشاف أهداف تبعد عنه بـ75 كيلومترا.
كما توسعت إمكانياته بعد حصوله على صاروخ اعتراضي جديد يصل مداه إلى 40 كيلومترا أفقيًا و17 كيلومترا عموديًا، ويمكنه أن يعترض أهدافا تصل سرعتها إلى 2.9 ماخ أو الكيلومتر الواحد في الثانية، أي أنه أصبح قادرا على مواجهة الطائرات فائقة السرعة وصد هجمات الصواريخ فرط الصوتية.
وازداد نظام "بانتسير" قدرة على مكافحة مسيرات العدو أيضا، وله صواريخ مناسبة لمكافحة الطائرات المسيرة. وبعد زيادة مدى اكتشاف وإصابة الأهداف الجوية يصبح بإمكانه تدمير مسيرات العدو قبل أن تتمكن من استخدام ما تحمله من أسلحة وأجهزة المراقبة وفقا لـ"19FortyFive".