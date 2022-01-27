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تقرير طبي: فلسطيني من أصل أمريكي توفي بعد اعتقاله من قبل إسرائيل بسبب تعرضه للعنف
تقرير طبي: فلسطيني من أصل أمريكي توفي بعد اعتقاله من قبل إسرائيل بسبب تعرضه للعنف
كشف تقرير طبي أن التعرض للعنف هو سبب وفاة الفلسطيني من أصل أمريكي عمر أسعد، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الجاري. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T10:38+0000
2022-01-27T10:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب "أسوشيتيد برس"، فإن التقرير كشف أن تشريح جثة "أسعد"، البالغ من العمر 78 عاما كشف أنه توفي متأثرا بنوبة قلبية سببها "العنف الخارجي".ولفت التقرير أن ثلاثة أطباء فلسطينيين قد أجروا عملية التشريح لجثة عمر أسعد، ووجدوا "كدمات على رأسه، واحمرارًا على معصميه من التقييد، ونزيفًا في جفنيه نتيجة تعصيب عينيه بإحكام".وخلص التقرير إلى أن سبب الوفاة كان "توقفًا مفاجئًا لعضلة القلب بسبب التوتر النفسي الناجم عن العنف الخارجي الذي تعرض له".وقال شهود عيان فلسطينيون إن أسعد تعرض للضرب قبل أن يتم تقييده وعصب عينيه، ثم اقتيد إلى مجمع سكني مهجور في مكان قريب، فيما قال فلسطينيون آخرون اعتقلوا في نفس المبنى، في وقت لاحق من تلك الليلة، إنهم لم يدركوا أنه كان هناك إلا بعد مغادرة الجنود، عندما وجدوه فاقدًا للوعي، ملقى على الأرض ووجهه لأسفل، واستدعوا سيارة إسعاف.وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل بعد مقاومة التفتيش، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق، مما يعني أنه على قيد الحياة.وقالت وزارة الخارجية إنها على اتصال بالحكومة الإسرائيلية لطلب "توضيح'' بشأن الحادث وأنها تدعم "تحقيقا شاملا''.يشار إلى أن الوحدة التي احتجزت أسعد، هي نيتساح يهودا، أو "يهودا إلى الأبد''، وهي وحدة خاصة للجنود اليهود المتشددين، تم تشكيلها بهدف دمج شريحة من السكان لا تؤدي عادة الخدمة العسكرية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مشاكل في الوحدة ناجمة عن الإيديولوجية المتشددة للعديد من الجنود.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/إسرائيل-مستعدة-لتسهيل-دخول-الفلسطينيين-الأمريكيين-لإعفاء-مواطنيها-من-التأشيرة-الأمريكية-1054933190.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

تقرير طبي: فلسطيني من أصل أمريكي توفي بعد اعتقاله من قبل إسرائيل بسبب تعرضه للعنف

10:38 GMT 27.01.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAالقوات الإسرائيلية تصوب سلاحها تجاه المحتجين الفلسطينيين ضد تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 24 ديسمبر 2021
القوات الإسرائيلية تصوب سلاحها تجاه المحتجين الفلسطينيين ضد تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 24 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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كشف تقرير طبي أن التعرض للعنف هو سبب وفاة الفلسطيني من أصل أمريكي عمر أسعد، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الجاري.
وحسب "أسوشيتيد برس"، فإن التقرير كشف أن تشريح جثة "أسعد"، البالغ من العمر 78 عاما كشف أنه توفي متأثرا بنوبة قلبية سببها "العنف الخارجي".
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
إسرائيل مستعدة لتسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية
4 يناير, 14:09 GMT
ولفت التقرير أن ثلاثة أطباء فلسطينيين قد أجروا عملية التشريح لجثة عمر أسعد، ووجدوا "كدمات على رأسه، واحمرارًا على معصميه من التقييد، ونزيفًا في جفنيه نتيجة تعصيب عينيه بإحكام".
وخلص التقرير إلى أن سبب الوفاة كان "توقفًا مفاجئًا لعضلة القلب بسبب التوتر النفسي الناجم عن العنف الخارجي الذي تعرض له".
وقد اعتُقل أسعد أثناء عودته إلى منزله من تجمع عائلي حوالي الساعة 3 صباحًا يوم 12 يناير / كانون الثاني من قبل جنود إسرائيليين كانوا قد أقاموا نقطة تفتيش طيارة في قريته جلجيلية.
وقال شهود عيان فلسطينيون إن أسعد تعرض للضرب قبل أن يتم تقييده وعصب عينيه، ثم اقتيد إلى مجمع سكني مهجور في مكان قريب، فيما قال فلسطينيون آخرون اعتقلوا في نفس المبنى، في وقت لاحق من تلك الليلة، إنهم لم يدركوا أنه كان هناك إلا بعد مغادرة الجنود، عندما وجدوه فاقدًا للوعي، ملقى على الأرض ووجهه لأسفل، واستدعوا سيارة إسعاف.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل بعد مقاومة التفتيش، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق، مما يعني أنه على قيد الحياة.

وقال اللفتنانت كولونيل أمنون شيفلر إن الحادث لا يزال قيد التحقيق وأنه "سيتم اتخاذ إجراءات إذا تم العثور على مخالفات".

وقالت وزارة الخارجية إنها على اتصال بالحكومة الإسرائيلية لطلب "توضيح'' بشأن الحادث وأنها تدعم "تحقيقا شاملا''.
يشار إلى أن الوحدة التي احتجزت أسعد، هي نيتساح يهودا، أو "يهودا إلى الأبد''، وهي وحدة خاصة للجنود اليهود المتشددين، تم تشكيلها بهدف دمج شريحة من السكان لا تؤدي عادة الخدمة العسكرية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مشاكل في الوحدة ناجمة عن الإيديولوجية المتشددة للعديد من الجنود.
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