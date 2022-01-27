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https://arabic.sputniknews.com/20220127/جعجع-عن-شحنة-المخدرات-التي-ضبطتها-السلطات-اللبنانية-اليوم-اكتشفتم-وجهتها-فهلا-قلتم-ما-مصدرها؟-1057286914.html
جعجع عن شحنة المخدرات التي ضبطتها السلطات اللبنانية اليوم: اكتشفتم وجهتها فهلا قلتم ما مصدرها؟
جعجع عن شحنة المخدرات التي ضبطتها السلطات اللبنانية اليوم: اكتشفتم وجهتها فهلا قلتم ما مصدرها؟
تساءل رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، عن مصدر شحنة المخدرات التي ضبطها السلطات اللبنانية اليوم في مرفأ بيروت. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T14:37+0000
2022-01-27T14:44+0000
سمير جعجع
لبنان
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وحسب ما كتبه جعجع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن السلطات أعلنت عن وجهة شحنة المخدرات التي ضبطتها اليوم في مرفأ بيروت، لكنها لم تخبرنا بمصدرها.وقال: "ضبطت الشرطة القضائية وبالتعاون مع الجمارك شحنة مخدرات تزن 13 طناً في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء لم يحلّ ولن يحلّ المشكل".وتعجب جعجع قائلا: "لقد كشفت الشرطة القضائية عن وجهة الشحنة لكنّها لم تتطرق إلى مصدرها".وتساءل رئيس حزب القوات: "فهل هبطت يا ترى شحنة الكبتاغون الجديدة من السماء على مرفأ بيروت؟ أم أنّها أتت من مكان ما في لبنان؟".وختم قائلا: هنا بيت القصيد... وإن لم تعالج الدولة اللبنانية هذه النقطة، فهي بالتالي لا تعالج شيئاً".وكان موقع قناة الجديد اللبنانية قد أكد أن الشرطة القضائية في لبنان ضبطت شحنة مواد مخدرة تصل إلى 13 طنا، وتتضمن حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت.وأكدت أن الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا، متوقعة أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون وغيرها، لافتة إلى أن التفتيش لا زال جارياً.
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سمير جعجع, لبنان

جعجع عن شحنة المخدرات التي ضبطتها السلطات اللبنانية اليوم: اكتشفتم وجهتها فهلا قلتم ما مصدرها؟

14:37 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 27.01.2022)
© AFP 2021 / ALDO AYOUB رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع
 رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / ALDO AYOUB
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تساءل رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، عن مصدر شحنة المخدرات التي ضبطها السلطات اللبنانية اليوم في مرفأ بيروت.
وحسب ما كتبه جعجع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن السلطات أعلنت عن وجهة شحنة المخدرات التي ضبطتها اليوم في مرفأ بيروت، لكنها لم تخبرنا بمصدرها.
وقال: "ضبطت الشرطة القضائية وبالتعاون مع الجمارك شحنة مخدرات تزن 13 طناً في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء لم يحلّ ولن يحلّ المشكل".
وتعجب جعجع قائلا: "لقد كشفت الشرطة القضائية عن وجهة الشحنة لكنّها لم تتطرق إلى مصدرها".
وتساءل رئيس حزب القوات: "فهل هبطت يا ترى شحنة الكبتاغون الجديدة من السماء على مرفأ بيروت؟ أم أنّها أتت من مكان ما في لبنان؟".
وختم قائلا: هنا بيت القصيد... وإن لم تعالج الدولة اللبنانية هذه النقطة، فهي بالتالي لا تعالج شيئاً".
وكان موقع قناة الجديد اللبنانية قد أكد أن الشرطة القضائية في لبنان ضبطت شحنة مواد مخدرة تصل إلى 13 طنا، وتتضمن حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت.
وأكدت أن الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا، متوقعة أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون وغيرها، لافتة إلى أن التفتيش لا زال جارياً.
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