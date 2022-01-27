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https://arabic.sputniknews.com/20220127/حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والدول-العربية-يتجاوز-18-مليار-دولار-عام-2021----1057273801.html
حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يتجاوز 18 مليار دولار عام 2021
حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يتجاوز 18 مليار دولار عام 2021
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد تجاوز 18 مليار دولار في عام 2021. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T12:03+0000
2022-01-27T12:03+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال وزير الصناعة والتجارة في روسيا، أليكسي غروزديف، في حديثه عن ارتفاع حجم التعاون والتبادل الاقتصادي بين روسيا والدول العربية: "أود أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة".ونوه غروزديف إلى أنه، وبحسب البيانات، التي لم يكتمل إحصاؤها بعد للعالم الماضي، فقد وصل حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا والدول العربية إلى 18 مليار دولار، وزادت الصادرات الروسية إلى دول المنطقة بنسبة تزيد عن 30%، والواردات بنسبة 15% من الدول العربية.وأضاف غروزديف: "فيما يتعلق بأولوياتنا، بالإضافة إلى النفط والغاز، نرى تعاونا واعدا في مجالات أخرى تشكل روابط مستقرة على المدى الطويل، مثل مجالات التعاون الصناعي والابتكار".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/رئيسة-مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-سيدات-الأعمال-أصبحن-نشيطات-ويخططن-لحدث-في-إكسبو-دبي-2020-1056838783.html
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روسيا, اقتصاد

حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يتجاوز 18 مليار دولار عام 2021

12:03 GMT 27.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEجناح روسيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021
جناح روسيا في معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد تجاوز 18 مليار دولار في عام 2021.
وقال وزير الصناعة والتجارة في روسيا، أليكسي غروزديف، في حديثه عن ارتفاع حجم التعاون والتبادل الاقتصادي بين روسيا والدول العربية: "أود أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة".
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ونوه غروزديف إلى أنه، وبحسب البيانات، التي لم يكتمل إحصاؤها بعد للعالم الماضي، فقد وصل حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا والدول العربية إلى 18 مليار دولار، وزادت الصادرات الروسية إلى دول المنطقة بنسبة تزيد عن 30%، والواردات بنسبة 15% من الدول العربية.

وأشار غروزديف، خلال اجتماع مجلس الأعمال الروسي العربي، الذي عقد في إطار معرض "إكسبو دبي 2020"، إلى أنه في السابق، كان الجزء الرئيسي من حجم التبادل التجاري مع روسيا يحدث مع دول شمال أفريقيا، مثل مصر والجزائر والمغرب، مبيّنًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل الآن مع روسيا وتسهم بنشاط كبير.

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة سيدات الأعمال الروسية، تاتيانا غفيلافا، - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي: دول الخليج أقوى شركائنا
22 يناير, 13:53 GMT
وأضاف غروزديف: "فيما يتعلق بأولوياتنا، بالإضافة إلى النفط والغاز، نرى تعاونا واعدا في مجالات أخرى تشكل روابط مستقرة على المدى الطويل، مثل مجالات التعاون الصناعي والابتكار".
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