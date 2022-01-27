حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يتجاوز 18 مليار دولار عام 2021

وقال وزير الصناعة والتجارة في روسيا، أليكسي غروزديف، في حديثه عن ارتفاع حجم التعاون والتبادل الاقتصادي بين روسيا والدول العربية: "أود أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة".ونوه غروزديف إلى أنه، وبحسب البيانات، التي لم يكتمل إحصاؤها بعد للعالم الماضي، فقد وصل حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا والدول العربية إلى 18 مليار دولار، وزادت الصادرات الروسية إلى دول المنطقة بنسبة تزيد عن 30%، والواردات بنسبة 15% من الدول العربية.وأضاف غروزديف: "فيما يتعلق بأولوياتنا، بالإضافة إلى النفط والغاز، نرى تعاونا واعدا في مجالات أخرى تشكل روابط مستقرة على المدى الطويل، مثل مجالات التعاون الصناعي والابتكار".
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد تجاوز 18 مليار دولار في عام 2021.
وقال وزير الصناعة والتجارة في روسيا، أليكسي غروزديف، في حديثه عن ارتفاع حجم التعاون والتبادل الاقتصادي بين روسيا والدول العربية: "أود أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة".
ونوه غروزديف إلى أنه، وبحسب البيانات، التي لم يكتمل إحصاؤها بعد للعالم الماضي، فقد وصل حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا والدول العربية إلى 18 مليار دولار، وزادت الصادرات الروسية إلى دول المنطقة بنسبة تزيد عن 30%، والواردات بنسبة 15% من الدول العربية.
وأشار غروزديف، خلال اجتماع مجلس الأعمال الروسي العربي، الذي عقد في إطار معرض "إكسبو دبي 2020"، إلى أنه في السابق، كان الجزء الرئيسي من حجم التبادل التجاري مع روسيا يحدث مع دول شمال أفريقيا، مثل مصر والجزائر والمغرب، مبيّنًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل الآن مع روسيا وتسهم بنشاط كبير.