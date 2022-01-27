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https://arabic.sputniknews.com/20220127/خبراء-يكشفون-عن-حصانة-إختراق-البتكوين-ومدى-ضعف-الأجهزة-الحاسوبية-أمامها-1057222254.html
خبراء يكشفون عن حصانة اختراق "بتكوين" ومدى ضعف الأجهزة الحاسوبية أمامها
خبراء يكشفون عن حصانة اختراق "بتكوين" ومدى ضعف الأجهزة الحاسوبية أمامها
كشف خبراء تقنيون من جامعة إسكس البريطانية عن مقدار الطاقة الحاسوبية التي يجب أن يمتلكها الحاسوب من أجل اختراق خوارزمية التشفير للبيتكوين وبعض العملات المشفرة... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T07:28+0000
2022-01-27T07:37+0000
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وذكرت مجلة "NewScientist" في تقريرها عن الدراسة البريطانية، أن الخبراء توصلوا إلى نتيجة مفادها أن عملية الاختراق تتطلب آلات بقدرات تتفوق بكثير على الحواسيب الحديثة.وبحسب الدراسة، إذا كان الحاسوب التقليدي يعمل على وحدات تخزين محدودة، فذلك يمكن أن يساعد على تقوية الحاسوب وإمكانياته. وأشارت الدراسة إلى أنه من الناحية النظرية يجب أن يقوم بسرعة كبيرة بكسر خوارزميات التشفير التي تعتمد عليها العملات المشفرة الحالية. وأظهرت حسابات الخبراء البريطانيين أن الكمبيوتر الكمي الذي يحتوي على العدد المطلوب لاختراق العملات المشفرة يجب عليه امتلاك خوارزمية SHA-256 ويمكن الاختراق خلال 24 ساعة.وتضيف الدراسة أنه في حال تقليص الوقت إلى ساعة واحدة، فإن سعة المخزن يجب أن يزيد إلى 317 مليونًا في غضون 10 دقائق، حيث لا يمكن اختراق عملة البيتكوين إلا عن طريق كمبيوتر كمي يحنوي على 1.9 مليار بايت للتخزين.
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خبراء يكشفون عن حصانة اختراق "بتكوين" ومدى ضعف الأجهزة الحاسوبية أمامها

07:28 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 27.01.2022)
© AFP 2021 / EDUARDO MUNOZأجهزة حاسوب مزودة بنظام ويندوز 10
أجهزة حاسوب مزودة بنظام ويندوز 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / EDUARDO MUNOZ
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كشف خبراء تقنيون من جامعة إسكس البريطانية عن مقدار الطاقة الحاسوبية التي يجب أن يمتلكها الحاسوب من أجل اختراق خوارزمية التشفير للبيتكوين وبعض العملات المشفرة الأخرى.
وذكرت مجلة "NewScientist" في تقريرها عن الدراسة البريطانية، أن الخبراء توصلوا إلى نتيجة مفادها أن عملية الاختراق تتطلب آلات بقدرات تتفوق بكثير على الحواسيب الحديثة.
وبحسب الدراسة، إذا كان الحاسوب التقليدي يعمل على وحدات تخزين محدودة، فذلك يمكن أن يساعد على تقوية الحاسوب وإمكانياته.
وأشارت الدراسة إلى أنه من الناحية النظرية يجب أن يقوم بسرعة كبيرة بكسر خوارزميات التشفير التي تعتمد عليها العملات المشفرة الحالية.
وأظهرت حسابات الخبراء البريطانيين أن الكمبيوتر الكمي الذي يحتوي على العدد المطلوب لاختراق العملات المشفرة يجب عليه امتلاك خوارزمية SHA-256 ويمكن الاختراق خلال 24 ساعة.
وتضيف الدراسة أنه في حال تقليص الوقت إلى ساعة واحدة، فإن سعة المخزن يجب أن يزيد إلى 317 مليونًا في غضون 10 دقائق، حيث لا يمكن اختراق عملة البيتكوين إلا عن طريق كمبيوتر كمي يحنوي على 1.9 مليار بايت للتخزين.
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