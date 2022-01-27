خبير: قرارات حاكم مصرف لبنان تخالف المطالب الدولية

وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد عازار أن "كل تعميم يصدر عن البنك المركزي يؤشر بأن الحاكم رياض سلامة هو عكس الإرادة الدولية"، مضيفا أن التعميم يشير إلى أن ودائع المودعين داخل النظام المصرفي في لبنان ماتزال سليمة، بغض النظر عما إذا كان هناك إشكالية كبيرة في عملية سحب هذه الودائع، فعند الإعلان عن إفلاس المصارف فلا يمكن لأي مودع قانونيا أن يحصل على ودائعه".وشدد على أهمية ما يفعله حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، بعدم إعلان إفلاس النظام المصرفي في لبنان؛ لأن التعميم هو بغرض ديمومة هذا القطاع بغض النظر عما يعيشه من أزمات كبيرة.وأعلن مصرف لبنان المركزي، تمديد تطبيق التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف على منصة "صيرفة"، دون سقف حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، قابلة للتجديد.وكان وزير المال اللبناني يوسف خليل، لفت إلى أنه لم يتم تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.
قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بيار عازار، إن "إصدار حاكم البنك المركزي تعميما يخالف المطالب الدولية التي كانت تطلب دائما منذ عام 2019 إعلان إفلاس المصارف في لبنان".
وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد عازار أن "كل تعميم يصدر عن البنك المركزي يؤشر بأن الحاكم رياض سلامة هو عكس الإرادة الدولية"، مضيفا أن التعميم يشير إلى أن ودائع المودعين داخل النظام المصرفي في لبنان ماتزال سليمة، بغض النظر عما إذا كان هناك إشكالية كبيرة في عملية سحب هذه الودائع، فعند الإعلان عن إفلاس المصارف فلا يمكن لأي مودع قانونيا أن يحصل على ودائعه".