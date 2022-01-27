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خبير: قرارات حاكم مصرف لبنان تخالف المطالب الدولية
خبير: قرارات حاكم مصرف لبنان تخالف المطالب الدولية
قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بيار عازار، إن "إصدار حاكم البنك المركزي تعميما يخالف المطالب الدولية التي كانت تطلب دائما منذ عام 2019 إعلان إفلاس... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T13:15+0000
2022-01-27T13:15+0000
أخبار لبنان
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وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد عازار أن "كل تعميم يصدر عن البنك المركزي يؤشر بأن الحاكم رياض سلامة هو عكس الإرادة الدولية"، مضيفا أن التعميم يشير إلى أن ودائع المودعين داخل النظام المصرفي في لبنان ماتزال سليمة، بغض النظر عما إذا كان هناك إشكالية كبيرة في عملية سحب هذه الودائع، فعند الإعلان عن إفلاس المصارف فلا يمكن لأي مودع قانونيا أن يحصل على ودائعه".وشدد على أهمية ما يفعله حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، بعدم إعلان إفلاس النظام المصرفي في لبنان؛ لأن التعميم هو بغرض ديمومة هذا القطاع بغض النظر عما يعيشه من أزمات كبيرة.وأعلن مصرف لبنان المركزي، تمديد تطبيق التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف على منصة "صيرفة"، دون سقف حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، قابلة للتجديد.وكان وزير المال اللبناني يوسف خليل، لفت إلى أنه لم يتم تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20210606/فرنسا-تفتح-تحقيقا-في-مصدر-ثروة-رياض-سلامة-في-أوروبا-1049174201.html
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أخبار لبنان

خبير: قرارات حاكم مصرف لبنان تخالف المطالب الدولية

13:15 GMT 27.01.2022
© AFP 2021 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / -
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قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بيار عازار، إن "إصدار حاكم البنك المركزي تعميما يخالف المطالب الدولية التي كانت تطلب دائما منذ عام 2019 إعلان إفلاس المصارف في لبنان".
وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد عازار أن "كل تعميم يصدر عن البنك المركزي يؤشر بأن الحاكم رياض سلامة هو عكس الإرادة الدولية"، مضيفا أن التعميم يشير إلى أن ودائع المودعين داخل النظام المصرفي في لبنان ماتزال سليمة، بغض النظر عما إذا كان هناك إشكالية كبيرة في عملية سحب هذه الودائع، فعند الإعلان عن إفلاس المصارف فلا يمكن لأي مودع قانونيا أن يحصل على ودائعه".
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وشدد على أهمية ما يفعله حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، بعدم إعلان إفلاس النظام المصرفي في لبنان؛ لأن التعميم هو بغرض ديمومة هذا القطاع بغض النظر عما يعيشه من أزمات كبيرة.
وأوضح عازار، أنه لا يمكن ربط ما يحدث في النظام المصرفي بالاقتصاد اللبناني، لأنه لا يمتلك قطاعات اقتصادية كبيرة تدخل عملة أجنبية.
وأعلن مصرف لبنان المركزي، تمديد تطبيق التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف على منصة "صيرفة"، دون سقف حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، قابلة للتجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان برئاسة رياض سلامة، والذي أكد أن التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف دون سقف محدد.

وكان وزير المال اللبناني يوسف خليل، لفت إلى أنه لم يتم تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.
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