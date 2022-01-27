رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية

كتب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على "تويتر": " رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يترأس اجتماعاً ضم القيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة، واستمع سيادته إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية.وشدد الكاظمي بحسب البيان على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.يذكر أن الكاظمي أشار، أمس الأربعاء، إلى أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".ويشهد العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في ظل احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال الكاظمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق.
كتب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على "تويتر": " رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يترأس اجتماعاً ضم القيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة، واستمع سيادته إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية.
وشدد الكاظمي بحسب البيان على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.
وشدد سيادته على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.