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رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية
رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية
ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T14:22+0000
2022-01-27T14:22+0000
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كتب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على "تويتر": " رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يترأس اجتماعاً ضم القيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة، واستمع سيادته إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية.وشدد الكاظمي بحسب البيان على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.يذكر أن الكاظمي أشار، أمس الأربعاء، إلى أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".ويشهد العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في ظل احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال الكاظمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الكاظمي-يدعو-للإسراع-في-تشكيل-الحكومة-العراقية-الجديدة-1057207574.html
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العالم العربي, العراق

رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية

14:22 GMT 27.01.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / POOL
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ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق.
كتب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على "تويتر": " رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يترأس اجتماعاً ضم القيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة، واستمع سيادته إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية.
وشدد الكاظمي بحسب البيان على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.
يذكر أن الكاظمي أشار، أمس الأربعاء، إلى أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".
ويشهد العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في ظل احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال الكاظمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
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