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رئيس دونيتسك: نحن بحاجة إلى أسلحة حديثة لمواجهة العدوان الأوكراني
رئيس دونيتسك: نحن بحاجة إلى أسلحة حديثة لمواجهة العدوان الأوكراني
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن جيشه بحاجة إلى أسلحة حديثة، وذلك لمواجهة العدوان الأوكراني بما فيها الطائرات المسيّرة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T06:36+0000
2022-01-27T06:36+0000
روسيا
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دونيتسك
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وجاءت تصريحات بوشيلين خلال تعليقه على موقف روسيا بشأن إمكانية إرسال الأسلحة الحربية لمناطق دونباس ولوغانسك لدعم المقاتلين في مواجهة العدوان الأوكراني.وأضاف بوشيلين، قائلا: "بطبيعة الحال، لقد تحدث مع القيادة العسكرية وتوصلنا إلى قرار أن الجيش بحاجة إلى أسلحة حديثة ومتطورة لمواجهة العدوان الأوكراني الذي يستخدم أحدث الأسلحة وبينها الطائرات المسيرة التركية من طراز بيرقدار التي يجب علينا إيقافها لأنها تعد من نقاط الضعف لدينا".وأشار بوشلين إلى أن الدول الغربية، ولا سيما بريطانيا، تزود كييف بأسلحة متقدمة التي تلحق الضرر، بما في ذلك البنية التحتية المدنية والسكان.وطالب حزب "روسيا الموحدة" قيادة البلاد بتقديم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وقال رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب (الدوما) الروسي، فلاديمير فاسيلييف، على "قناة روسيا 24" التلفزيونية: "السيناريو في أوكرانيا يذكرنا بالعودة إلى النازية وبانديرا. نحن قلقون بشأن قضية حماية أرواح المواطنين الروس والمواطنين الذين يعيشون في أراضي دونيتسك ولوغانسك".
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روسيا, العالم, دونيتسك

رئيس دونيتسك: نحن بحاجة إلى أسلحة حديثة لمواجهة العدوان الأوكراني

06:36 GMT 27.01.2022
© Sputnik . Sergey Averinآلية عسكية مدمرة في بلدة ديبالتسيفو
آلية عسكية مدمرة في بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن جيشه بحاجة إلى أسلحة حديثة، وذلك لمواجهة العدوان الأوكراني بما فيها الطائرات المسيّرة.
وجاءت تصريحات بوشيلين خلال تعليقه على موقف روسيا بشأن إمكانية إرسال الأسلحة الحربية لمناطق دونباس ولوغانسك لدعم المقاتلين في مواجهة العدوان الأوكراني.
وأضاف بوشيلين، قائلا: "بطبيعة الحال، لقد تحدث مع القيادة العسكرية وتوصلنا إلى قرار أن الجيش بحاجة إلى أسلحة حديثة ومتطورة لمواجهة العدوان الأوكراني الذي يستخدم أحدث الأسلحة وبينها الطائرات المسيرة التركية من طراز بيرقدار التي يجب علينا إيقافها لأنها تعد من نقاط الضعف لدينا".
وأشار بوشلين إلى أن الدول الغربية، ولا سيما بريطانيا، تزود كييف بأسلحة متقدمة التي تلحق الضرر، بما في ذلك البنية التحتية المدنية والسكان.
وطالب حزب "روسيا الموحدة" قيادة البلاد بتقديم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقال رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب (الدوما) الروسي، فلاديمير فاسيلييف، على "قناة روسيا 24" التلفزيونية: "السيناريو في أوكرانيا يذكرنا بالعودة إلى النازية وبانديرا. نحن قلقون بشأن قضية حماية أرواح المواطنين الروس والمواطنين الذين يعيشون في أراضي دونيتسك ولوغانسك".
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