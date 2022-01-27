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سلطات دبي تفرض غرامة 136 مليون دولار على مؤسس أبراج
سلطات دبي تفرض غرامة 136 مليون دولار على مؤسس أبراج
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها نحو 136 مليون دولار على عارف نقوي، مؤسس مجموعة "أبراج" للاستثمار المباشر المنهارة ومنعته من القيام بأي نشاط في المركز... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T12:26+0000
2022-01-27T12:26+0000
العالم العربي
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وقالت السلطة إن نقوي اعترض على ما توصلت إليه وإن الطرفين سيلجآن الآن إلى محكمة المركز المالي.وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان على موقعها أن العقوبة المالية ستعلق لحين صدور قرار المحكمة في حين أن الحظر على ممارسة النشاط سيظل ساريا.ولم يتسن الاتصال بنقوي للتعليق، وفقا لـ "رويترز".وقالت سلطة دبي إن نقوي شارك عن علم في تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإساءة استخدام أموال أبراج للاستثمار المحدودة وهي شركة مسجلة في جزر كايمان لم تعتمدها سلطة الخدمات المالية.وأضافت أن الغرامة الكبيرة المفروضة على نقوي تعكس جسامة هذه المخالفات ومبنية على دخله من مجموعة أبراج.كما فرضت السلطة غرامة قدرها 1.2 مليون دولار على وقار صديقي المدير السابق في أبراج وحظرت عليه التعامل في مركز دبي المالي العالمي. واعترض صديقي أيضا على قرارات السلطة وسيتم تعليق الغرامة المفروضة عليه لحين صدور قرار المحكمة.ولم يتسن الاتصال بصديقي للتعليق.وعمدت الإمارات في السنوات الأخيرة لإحكام اللوائح فيما يتعلق بالجرائم المالية.
https://arabic.sputniknews.com/20210301/دبي-السجن-والغرامة-لأوروبي-أراد-زيادة-متابعيه-على-إنستغرام-1048243348.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

سلطات دبي تفرض غرامة 136 مليون دولار على مؤسس أبراج

12:26 GMT 27.01.2022
© Fotolia / Gino Santa Mariaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Fotolia / Gino Santa Maria
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فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها نحو 136 مليون دولار على عارف نقوي، مؤسس مجموعة "أبراج" للاستثمار المباشر المنهارة ومنعته من القيام بأي نشاط في المركز المالي في الإمارة بسبب أخطاء جسيمة تتعلق بالشركة.
وقالت السلطة إن نقوي اعترض على ما توصلت إليه وإن الطرفين سيلجآن الآن إلى محكمة المركز المالي.
وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان على موقعها أن العقوبة المالية ستعلق لحين صدور قرار المحكمة في حين أن الحظر على ممارسة النشاط سيظل ساريا.
ولم يتسن الاتصال بنقوي للتعليق، وفقا لـ "رويترز".
وقالت سلطة دبي إن نقوي شارك عن علم في تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإساءة استخدام أموال أبراج للاستثمار المحدودة وهي شركة مسجلة في جزر كايمان لم تعتمدها سلطة الخدمات المالية.
وأضافت أن الغرامة الكبيرة المفروضة على نقوي تعكس جسامة هذه المخالفات ومبنية على دخله من مجموعة أبراج.
كما فرضت السلطة غرامة قدرها 1.2 مليون دولار على وقار صديقي المدير السابق في أبراج وحظرت عليه التعامل في مركز دبي المالي العالمي. واعترض صديقي أيضا على قرارات السلطة وسيتم تعليق الغرامة المفروضة عليه لحين صدور قرار المحكمة.
ولم يتسن الاتصال بصديقي للتعليق.
وعمدت الإمارات في السنوات الأخيرة لإحكام اللوائح فيما يتعلق بالجرائم المالية.
مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2021
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