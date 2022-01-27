سمك الراي العملاق بصوت "مدخنة فيراري"... فيديو

وشاركت صفحة متخصصة في عالم البحار والحيوان على "إنستغرام" مشهدا غريبا لقيام فتاة بإطعام سمكة من نوع الراي اللاسع العملاق، حيث تقدمت الأخيرة إلى حافة الشاطئ الصخري لتلتقط سمكة صغيرة من يد الفتاة.وتظهر المشاهد قيام سمكة الراي اللساع بالصعود على الحافة الصخرية عن طريق السباحة الخاصة التي تنفذها هذه السمكة والتي يطلق عليها العلماء "سباحة حركة الطيران".المشهد الذي أثار الكثير من التفاعل، هو الصوت الصادر عن فتحتين كبيرتين في أعلى السمكة، والتي وصفها المتابعون بمدخنة فيراري، حيث أصدرت صوتا يشبه إلى حد ما، صوت إقلاع سيارة رياضية مع فتحتين خرج منهما المياه كمدخنتين متصلتين "بمحرك خارق" يؤمن الحركة تحت الماء.وعلى الرغم من المشهد الجميل، إلا أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن التشبيه، حيث أن السمكة كانت تشعر بالخطر في هذه اللحظات حيث انخفض مستوى المياه عند صعودها إلى الحافة الصخرية، إلى دون مستوى فتحاتها الأنفية العلوية التي شبهها البعض بمدخنة سيارة، وصدر صوت مشابه للمدخنة عند دخول الهواء بدلا من المياه بعد عدة محاولات للتنفس، الأمر الذي أجبر الراي على العودة بسرعة إلى الخلف.
المشهد الذي أثار الكثير من التفاعل، هو الصوت الصادر عن فتحتين كبيرتين في أعلى السمكة، والتي وصفها المتابعون بمدخنة فيراري، حيث أصدرت صوتا يشبه إلى حد ما، صوت إقلاع سيارة رياضية مع فتحتين خرج منهما المياه كمدخنتين متصلتين "بمحرك خارق" يؤمن الحركة تحت الماء.
وعلى الرغم من المشهد الجميل، إلا أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن التشبيه، حيث أن السمكة كانت تشعر بالخطر في هذه اللحظات حيث انخفض مستوى المياه عند صعودها إلى الحافة الصخرية، إلى دون مستوى فتحاتها الأنفية العلوية التي شبهها البعض بمدخنة سيارة، وصدر صوت مشابه للمدخنة عند دخول الهواء بدلا من المياه بعد عدة محاولات للتنفس، الأمر الذي أجبر الراي على العودة بسرعة إلى الخلف.
وتتميز سمكة الراي اللساع العملاق بسوطها الطويل والخطير الذي يعتبر امتدادا لعمودها الفقري الغضروفي، وتتمركز عيونها وفتحات أنفها في أعلى جسدها، بعكس فمها الموجود في الأسفل، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على رؤية فريستها، حيث تستخدم عوضا عن ذلك حاسة الشم، وتكون في ذلك مشابهة للقرش، تتغذى على الرخويات والعوالق وتعيش في قاع البحر.