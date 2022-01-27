تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/سمك-الراي-العملاق-بصوت-مدخنة-فيراري-فيديو-1057294761.html
سمك الراي العملاق بصوت "مدخنة فيراري"... فيديو
سمك الراي العملاق بصوت "مدخنة فيراري"... فيديو
شعر رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالدهشة بعد مشاهدتهم إحدى أسماك الراي اللاسع العملاق تصدر صوتا غريبا، شبهه البعض بصوت مدخنة سيارة فيراري الرياضية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T20:04+0000
2022-01-27T20:04+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057295184_0:65:2897:1694_1920x0_80_0_0_052cfbc3c23251071656acff0e96ef8b.jpg
وشاركت صفحة متخصصة في عالم البحار والحيوان على "إنستغرام" مشهدا غريبا لقيام فتاة بإطعام سمكة من نوع الراي اللاسع العملاق، حيث تقدمت الأخيرة إلى حافة الشاطئ الصخري لتلتقط سمكة صغيرة من يد الفتاة.وتظهر المشاهد قيام سمكة الراي اللساع بالصعود على الحافة الصخرية عن طريق السباحة الخاصة التي تنفذها هذه السمكة والتي يطلق عليها العلماء "سباحة حركة الطيران".المشهد الذي أثار الكثير من التفاعل، هو الصوت الصادر عن فتحتين كبيرتين في أعلى السمكة، والتي وصفها المتابعون بمدخنة فيراري، حيث أصدرت صوتا يشبه إلى حد ما، صوت إقلاع سيارة رياضية مع فتحتين خرج منهما المياه كمدخنتين متصلتين "بمحرك خارق" يؤمن الحركة تحت الماء.وعلى الرغم من المشهد الجميل، إلا أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن التشبيه، حيث أن السمكة كانت تشعر بالخطر في هذه اللحظات حيث انخفض مستوى المياه عند صعودها إلى الحافة الصخرية، إلى دون مستوى فتحاتها الأنفية العلوية التي شبهها البعض بمدخنة سيارة، وصدر صوت مشابه للمدخنة عند دخول الهواء بدلا من المياه بعد عدة محاولات للتنفس، الأمر الذي أجبر الراي على العودة بسرعة إلى الخلف.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/أخطبوط-وسمكة-يعيشان-في-جورة-مرحاض-مع-وسائل-ترفيه-فيديو--1056856599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057295184_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_276eb95f6221fed9c65736e493eba123.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, نادي الفيديو

سمك الراي العملاق بصوت "مدخنة فيراري"... فيديو

20:04 GMT 27.01.2022
© Photo / pixabay/credo15229850صورة مرسومة تمثل سمكة راي عملاقة
صورة مرسومة تمثل سمكة راي عملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Photo / pixabay/credo15229850
تابعنا عبر
شعر رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالدهشة بعد مشاهدتهم إحدى أسماك الراي اللاسع العملاق تصدر صوتا غريبا، شبهه البعض بصوت مدخنة سيارة فيراري الرياضية.
وشاركت صفحة متخصصة في عالم البحار والحيوان على "إنستغرام" مشهدا غريبا لقيام فتاة بإطعام سمكة من نوع الراي اللاسع العملاق، حيث تقدمت الأخيرة إلى حافة الشاطئ الصخري لتلتقط سمكة صغيرة من يد الفتاة.
وتظهر المشاهد قيام سمكة الراي اللساع بالصعود على الحافة الصخرية عن طريق السباحة الخاصة التي تنفذها هذه السمكة والتي يطلق عليها العلماء "سباحة حركة الطيران".
المشهد الذي أثار الكثير من التفاعل، هو الصوت الصادر عن فتحتين كبيرتين في أعلى السمكة، والتي وصفها المتابعون بمدخنة فيراري، حيث أصدرت صوتا يشبه إلى حد ما، صوت إقلاع سيارة رياضية مع فتحتين خرج منهما المياه كمدخنتين متصلتين "بمحرك خارق" يؤمن الحركة تحت الماء.
سمكة ذهبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
أخطبوط وسمكة يعيشان في جورة مرحاض مع "وسائل ترفيه"... فيديو
22 يناير, 20:58 GMT
وعلى الرغم من المشهد الجميل، إلا أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن التشبيه، حيث أن السمكة كانت تشعر بالخطر في هذه اللحظات حيث انخفض مستوى المياه عند صعودها إلى الحافة الصخرية، إلى دون مستوى فتحاتها الأنفية العلوية التي شبهها البعض بمدخنة سيارة، وصدر صوت مشابه للمدخنة عند دخول الهواء بدلا من المياه بعد عدة محاولات للتنفس، الأمر الذي أجبر الراي على العودة بسرعة إلى الخلف.

وتتميز سمكة الراي اللساع العملاق بسوطها الطويل والخطير الذي يعتبر امتدادا لعمودها الفقري الغضروفي، وتتمركز عيونها وفتحات أنفها في أعلى جسدها، بعكس فمها الموجود في الأسفل، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على رؤية فريستها، حيث تستخدم عوضا عن ذلك حاسة الشم، وتكون في ذلك مشابهة للقرش، تتغذى على الرخويات والعوالق وتعيش في قاع البحر.

مصادر علمية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية