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https://arabic.sputniknews.com/20220127/شرطي-أمريكي-ينقذ-طفلة-من-الاختناق-في-مشهد-دراميفيديو-1057260088.html
شرطي أمريكي ينقذ طفلة من الاختناق في مشهد درامي...فيديو
شرطي أمريكي ينقذ طفلة من الاختناق في مشهد درامي...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشرطي أمريكي ينقذ طفلة صغيرة من الاختناق في مشهد درامي. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T08:29+0000
2022-01-27T08:29+0000
2022-01-27T08:31+0000
شرطي
إنقاذ حياة
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مثبتة على بدلة الشرطي من لوس أنجلوس، عملية الإنقاذ.وتمكن الشرطي من إخراج جسم من فم الطفلة، التي نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث عولجت وأدرجت ضمن الحالات المستقرة.وقال الرقيب بعد الحادثة: "تحدثت إلى الأب، كان ممتنًا، احتضنا بعضنا لأنها كانت لحظة ارتياح لكلينا كوالدين".
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شرطي, إنقاذ حياة, مجتمع, نادي الفيديو
شرطي أمريكي ينقذ طفلة من الاختناق في مشهد درامي...فيديو 08:29 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 27.01.2022)
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشرطي أمريكي ينقذ طفلة صغيرة من الاختناق في مشهد درامي.
ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مثبتة على بدلة الشرطي من لوس أنجلوس، عملية الإنقاذ.
وتمكن الشرطي من إخراج جسم من فم الطفلة، التي نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث عولجت وأدرجت ضمن الحالات المستقرة.
وقال الرقيب بعد الحادثة: "تحدثت إلى الأب، كان ممتنًا، احتضنا بعضنا لأنها كانت لحظة ارتياح لكلينا كوالدين".