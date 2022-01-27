https://arabic.sputniknews.com/20220127/علماء-الأوبئة-حول-العالم-يؤكدون-فعالية-لقاحات-سبوتنيك-الروسية-ضد-متحور-أوميكرون-1057244141.html

علماء الأوبئة حول العالم يؤكدون فعالية لقاحات "سبوتنيك" الروسية ضد متحور "أوميكرون"

علماء الأوبئة حول العالم يؤكدون فعالية لقاحات "سبوتنيك" الروسية ضد متحور "أوميكرون"

أشاد كبار خبراء الأمراض المعدية واللقاحات من الأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي وفعاليته الكبيرة ضد متحور "أوميكرون" مقارنة... 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T08:03+0000

2022-01-27T08:03+0000

2022-01-27T08:03+0000

روسيا

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استخدم اختصاصي الأمراض المعدية هوغو بيتزي من جامعة كوردوبا الأرجنتينية، مصطلحات "حاسمة ومشجعة" في حديثه عن نتائج دراسة لقاح "سبوتنيك V" ومقارنته بنظيره "فايزر" التي أجريت في مختبر روما، والتي ذكرت أن "سبوتنيك V" كان بشكل عام أكثر كفاءة بمقدار 2.1 مرة ضد سلالة "أوميكرون" من لقاح " فايزر".وأشاد البروفيسور بيتزي بلقاح "سبوتنيك V"، واعتبره "لقاحًا ممتازًا له العديد من الخصائص"، مؤكدًا أن النتائج التي توصلت إليها الجامعة في هذا الشأن تتوافق مع أحدث البيانات حول اللقاح.حماية أقوىوفقًا لخبير اللقاحات الأمريكي البارز، البروفيسور هيلديغوند إرتل، "فإن إنتاج اللقاح بواسطة ناقل الفيروس الغدي يدوم أطول بكثير من إنتاجه عن طريق mRNA، مما يعزز تحفيز الخلايا الدائمة التي تفرز الأجسام المضادة".وأشاد الخبير المقيم في فيلادلفيا، والمتخصص في دمج أجزاء الفيروسات المختلفة، هوغو بيزي بنتائج دراسة "سبالانزاني" باعتبارها "واعدة للغاية"، مع التأكيد أيضًا على الحماية التي يوفرها اللقاح الروسي.وفقًا لبيانات شركة " فايزر" الخاصة، والتي قدمتها شركة الأدوية العملاقة إلى إدارة الغذاء والدواء في العام الماضي، فإن صفاتها الوقائية ضد العدوى تنهار إلى 43% في غضون 6 أشهر بعد التطعيم الكامل.المعزز الأفضلرحب عالم المناعة والباحث الفرنسي سيسيل زيركينسكي أيضًا بنتائج بحث "سبالانزاني"، والتي تظهر بشكل مقنع "أن "سبوتنيك" قادر على تعزيز استجابات الأجسام المضادة المعادلة ليس فقط لمتحور دلتا، ولكن أيضًا لمتحور أوميكرون عند استخدامه كمعزز للقاح من لقاحات "mRNA"".حصل "سبوتنيك لايت" على الموافقة في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك كمعزز للقاحات أخرى، بينما تمت الموافقة على "سبوتنيك V" في 71 دولة ويبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 4 مليارات شخص.وعلى عكس شركة "فايزر" أو "موديرنا"، اللتين تستخدمان تقنية mRNAلإنتاج اللقاحات، تم تطوير كل من "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" على أساس قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية، وعدم وجود أعراض جانبية سلبية طويلة المدى.على عكس لقاحات "mRNA"، لم يتم ربط اللقاحات القائمة على الناقلات الفيروسية الغدية حتى الآن بآثار خطيرة، مثل التهاب عضلة القلب.كما أنه يمكن الاحتفاظ باللقاحات الروسية ونقلها في درجات حرارة +2 +8 درجة مئوية، ولا تتطلب بنية تحتية خاصة لتبريد وتخزين وتوزيع اللقاحات مثل لقاح "فايزر".

https://arabic.sputniknews.com/20220120/منظمة-الصحة-العالمية-تعتزم-التحقق-من-نجاعة-لقاح-سبوتنيك-v-1056754340.html

https://arabic.sputniknews.com/20220120/الأبحاث-تظهر-فاعلية-أكبر-لـسبوتنيك-v-من-لقاح-فايزر-ضد-متغير-أوميكرون-1056665800.html

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