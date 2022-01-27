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فرنسا تحقق في انفجار ثان محتمل خلال رالي دكار بالسعودية
فرنسا تحقق في انفجار ثان محتمل خلال رالي دكار بالسعودية
ذكرت إذاعة "آر.إم.سي" الفرنسية، اليوم الخميس، أن السلطات تحقق في انفجار ثان يشتبه في أنه وقع خلال رالي دكار في السعودية الشهر الماضي. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T18:18+0000
2022-01-27T18:18+0000
العالم
رالي داكار
السعودية
أخبار فرنسا
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وبحسب الإذاعة، فقد اشتعلت النيران في شاحنة تابعة لفريق المتسابقة الفرنسية الإيطالية كاميليا ليباروتي، يوم 31 ديسمبر كانون الأول، بعد أن سمع السائق انفجارا. وقبل ذلك بيوم وقع انفجار أسفل سيارة في السباق ألحق إصابات خطيرة بالسائق الفرنسي فيليب بوترون.وفتح مدعون فرنسيون معنيون بمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا في أول انفجار في وقت سابق هذا الشهر. وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان: "كانت هناك افتراضات بأنه كان هجوما إرهابيا".ومع ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثامن من يناير/ كانون الثاني، إن تحقيقا أوليا في الانفجار الأول لم يثر أي شكوك جنائية.وقالت إذاعة آر.إم.سي، إن جهاز المخابرات الفرنسي كان مهتما أيضا بما جرى لشاحنة ليباروتي، وهي مركبة دعم لفريق سباق إكس ريد الخاص بها.ونشرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني لقطات مصورة للشاحنة وهي تحترق، قائلة إن خزان الوقود الخاص بها وُجد على بعد 50 مترا منها وبه فتحة. وأضافت الإذاعة أن السائق سمع انفجارا فقفز خارج الشاحنة. ولم يُصب أحد بأذى.وامتنع المدعون الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب عن التعليق. كما لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على الفور على طلب للتعليق على تقرير الإذاعة الفرنسية، كما لم ترد الحكومة السعودية.وقال متحدث باسم شركة (إيه.إس.أو) الفرنسية التي تنظم رالي دكار، ردا على تساؤلات "رويترز": "أحاطنا فريق إكس ريد للتو علما بما جرى لشاحنة دعم كاميليا ليباروتي".وأضاف: "قال لنا فريق إكس ريد إنها كانت مشكلة كهربائية على الأرجح. لا نزال على هذه الفرضية لكن إذا ظهر مصدر آخر اليوم واستدعى ذلك تحقيقا فمن الواضح أننا سنكون مستعدين للتعاون في ذلك".وكانت ليباروتي قد نشرت صورة للشاحنة وهي تحترق في منشور على "إنستغرام" بتاريخ الثاني من يناير.
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العالم, رالي داكار, السعودية, أخبار فرنسا

فرنسا تحقق في انفجار ثان محتمل خلال رالي دكار بالسعودية

18:18 GMT 27.01.2022
© AFP 2021 / Franck Fifeرد فعل السائق الفرنسي جيرلين شيشيريت ومساعده أليكس وينوك بعد اصطدامهما بمركبتهما خلال المرحلة 4 من "رالي داكار 2022" بين القيصومة والرياض في المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022.
رد فعل السائق الفرنسي جيرلين شيشيريت ومساعده أليكس وينوك بعد اصطدامهما بمركبتهما خلال المرحلة 4 من رالي داكار 2022 بين القيصومة والرياض في المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / Franck Fife
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ذكرت إذاعة "آر.إم.سي" الفرنسية، اليوم الخميس، أن السلطات تحقق في انفجار ثان يشتبه في أنه وقع خلال رالي دكار في السعودية الشهر الماضي.
وبحسب الإذاعة، فقد اشتعلت النيران في شاحنة تابعة لفريق المتسابقة الفرنسية الإيطالية كاميليا ليباروتي، يوم 31 ديسمبر كانون الأول، بعد أن سمع السائق انفجارا. وقبل ذلك بيوم وقع انفجار أسفل سيارة في السباق ألحق إصابات خطيرة بالسائق الفرنسي فيليب بوترون.
وفتح مدعون فرنسيون معنيون بمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا في أول انفجار في وقت سابق هذا الشهر. وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان: "كانت هناك افتراضات بأنه كان هجوما إرهابيا".
ومع ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثامن من يناير/ كانون الثاني، إن تحقيقا أوليا في الانفجار الأول لم يثر أي شكوك جنائية.
وقالت إذاعة آر.إم.سي، إن جهاز المخابرات الفرنسي كان مهتما أيضا بما جرى لشاحنة ليباروتي، وهي مركبة دعم لفريق سباق إكس ريد الخاص بها.
ونشرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني لقطات مصورة للشاحنة وهي تحترق، قائلة إن خزان الوقود الخاص بها وُجد على بعد 50 مترا منها وبه فتحة. وأضافت الإذاعة أن السائق سمع انفجارا فقفز خارج الشاحنة. ولم يُصب أحد بأذى.
وامتنع المدعون الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب عن التعليق. كما لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على الفور على طلب للتعليق على تقرير الإذاعة الفرنسية، كما لم ترد الحكومة السعودية.
وقال متحدث باسم شركة (إيه.إس.أو) الفرنسية التي تنظم رالي دكار، ردا على تساؤلات "رويترز": "أحاطنا فريق إكس ريد للتو علما بما جرى لشاحنة دعم كاميليا ليباروتي".
وأضاف: "قال لنا فريق إكس ريد إنها كانت مشكلة كهربائية على الأرجح. لا نزال على هذه الفرضية لكن إذا ظهر مصدر آخر اليوم واستدعى ذلك تحقيقا فمن الواضح أننا سنكون مستعدين للتعاون في ذلك".
وكانت ليباروتي قد نشرت صورة للشاحنة وهي تحترق في منشور على "إنستغرام" بتاريخ الثاني من يناير.
فريق تويوتا غازو ريسينغ في القيصومة خلال المرحلة الخامسة من سباق رالي داكار السعودية 2021، 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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