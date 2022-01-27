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https://arabic.sputniknews.com/20220127/فيديو-صادم-طبيب-يكشف-المخفي-داخل-سرتك-1057268634.html
فيديو صادم... طبيب يكشف المخفي داخل سرتك
فيديو صادم... طبيب يكشف المخفي داخل سرتك
يميل الناس إلى تجاهل السرة، عندما يتعلق الأمر بالعناية بالجسم والنظافة، دون أن يأخذوا في الاعتبار أنها مكان خصب لنمو البكتيريا والعدوى الفطرية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T09:43+0000
2022-01-27T09:51+0000
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بعد مقطع فيديو يصعب مشاهدته يُظهر ما يمكن أن يكون في الداخل- انتهز طبيب الفرصة لتذكيرنا جميعا بمدى أهمية غسل السرة وتنظيفها يوميا لمنع تكوين البكتيريا والالتهابات.رد الدكتور كاران راج الجراح والمحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن وجامعة سندرلاند، على مقطع فيديو لرجل وجد شيئا مثيرا للاشمئزاز داخل سرته - ويخبرنا بما قد يكون هناك - وما يجب علينا فعله لتجنب الإصابة في هذه المنطقة، بحسب healthy.walla.تحتوي معظم السرة على أخاديد يمكنها تخزين الأوساخ داخلها وتشكيل وسادة خصبة لنمو البكتيريا. وجدت دراسة نُشرت في عام 2012 أن 67 نوعا مختلفا من البكتيريا توجد في سرة الشخص العادي - لذا فإن التنظيف المنتظم مهم بشكل خاص.اكتشف مستخدم تطبيق "تيك توك"بطريقة مؤلمة ما قد يكون مختبئا في سرته، عندما عرضت زوجته مساعدته في تنظيفها بعد أن أخبرها أن سرته بدأت تتأذى. صدمت الزوجة عندما بدأت في الحفر في سرته وسحبت شيئا مائلا للصفرة مثيرا للاشمئزاز.الدكتور كارين راج، أعاد نشر الفيديو بنفسه وأوضح أنه إذا أصيب شخص ما بإفرازات بيضاء أو بنية أو صفراء تتسرب من سرته - فمن المحتمل أنه يخمر عدوى هناك.يدعي الطبيب أن أي شخص يرفض غسل سرته في الحمام بشكل منتظم يمكنه أن يزرع "أوبئة" هناك.وأوضح في الفيديو: "كل تجاويف اللحم يمكن أن تتراكم فيها العرق وخلايا الجلد الميتة والزيوت والقماش من الملابس والبكتيريا وهي متوفرة بألوان متنوعة، عادة ما تكون سوداء ولكن يمكن أن تأتي أيضا بلون بني فاتح".قد تتكون ميكروبات السرة بشكل رئيسي في الأشخاص الذين يعانون من قلة النظافة، أو السرة العميقة جدا أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.تعتبر سرتنا أرضا خصبة للبكتيريا لأنها منطقة "مظلمة ورطبة" حيث غالبا ما يوضع الجلد فوق الجلد - مما يؤدي إلى التهابات ورائحة كريهة.داء المبيضات (عدوى فطرية)، على سبيل المثال، لا مفر منه إذا لم تقم بتنظيف منطقة السرة بشكل صحيح.لذلك عليك شطف سرة بطنك جيدا في كل دش، بالإضافة إلى ذلك ينصح بتنظيف زر البطن عدة مرات في الأسبوع بقطعة قطن مغموسة بالماء الدافئ بالصابون ويمكن القيام بذلك بعد الاستحمام.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/سرة-البطن-قد-تكشف-عن-الإصابة-بالسكري-1050702205.html
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فيديو صادم... طبيب يكشف المخفي داخل سرتك

09:43 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 27.01.2022)
© YouTube// alghaalia.comالسرة
السرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© YouTube// alghaalia.com
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يميل الناس إلى تجاهل السرة، عندما يتعلق الأمر بالعناية بالجسم والنظافة، دون أن يأخذوا في الاعتبار أنها مكان خصب لنمو البكتيريا والعدوى الفطرية.
بعد مقطع فيديو يصعب مشاهدته يُظهر ما يمكن أن يكون في الداخل- انتهز طبيب الفرصة لتذكيرنا جميعا بمدى أهمية غسل السرة وتنظيفها يوميا لمنع تكوين البكتيريا والالتهابات.
رد الدكتور كاران راج الجراح والمحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن وجامعة سندرلاند، على مقطع فيديو لرجل وجد شيئا مثيرا للاشمئزاز داخل سرته - ويخبرنا بما قد يكون هناك - وما يجب علينا فعله لتجنب الإصابة في هذه المنطقة، بحسب healthy.walla.
تحتوي معظم السرة على أخاديد يمكنها تخزين الأوساخ داخلها وتشكيل وسادة خصبة لنمو البكتيريا. وجدت دراسة نُشرت في عام 2012 أن 67 نوعا مختلفا من البكتيريا توجد في سرة الشخص العادي - لذا فإن التنظيف المنتظم مهم بشكل خاص.
اكتشف مستخدم تطبيق "تيك توك"بطريقة مؤلمة ما قد يكون مختبئا في سرته، عندما عرضت زوجته مساعدته في تنظيفها بعد أن أخبرها أن سرته بدأت تتأذى. صدمت الزوجة عندما بدأت في الحفر في سرته وسحبت شيئا مائلا للصفرة مثيرا للاشمئزاز.
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سرة البطن قد تكشف عن الإصابة بالسكري
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الدكتور كارين راج، أعاد نشر الفيديو بنفسه وأوضح أنه إذا أصيب شخص ما بإفرازات بيضاء أو بنية أو صفراء تتسرب من سرته - فمن المحتمل أنه يخمر عدوى هناك.
يدعي الطبيب أن أي شخص يرفض غسل سرته في الحمام بشكل منتظم يمكنه أن يزرع "أوبئة" هناك.
وأوضح في الفيديو: "كل تجاويف اللحم يمكن أن تتراكم فيها العرق وخلايا الجلد الميتة والزيوت والقماش من الملابس والبكتيريا وهي متوفرة بألوان متنوعة، عادة ما تكون سوداء ولكن يمكن أن تأتي أيضا بلون بني فاتح".
@dr.karanr #duet with @crinc_3 natural ornaments! #schoolwithdrkaran ♬ I'm Coming Out - Diana Ross
قد تتكون ميكروبات السرة بشكل رئيسي في الأشخاص الذين يعانون من قلة النظافة، أو السرة العميقة جدا أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.
تعتبر سرتنا أرضا خصبة للبكتيريا لأنها منطقة "مظلمة ورطبة" حيث غالبا ما يوضع الجلد فوق الجلد - مما يؤدي إلى التهابات ورائحة كريهة.
داء المبيضات (عدوى فطرية)، على سبيل المثال، لا مفر منه إذا لم تقم بتنظيف منطقة السرة بشكل صحيح.
لذلك عليك شطف سرة بطنك جيدا في كل دش، بالإضافة إلى ذلك ينصح بتنظيف زر البطن عدة مرات في الأسبوع بقطعة قطن مغموسة بالماء الدافئ بالصابون ويمكن القيام بذلك بعد الاستحمام.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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