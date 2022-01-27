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https://arabic.sputniknews.com/20220127/قصف-أوكراني-لجمهورية-لوغانسك-يسفر-عن-مقتل-شخص-1057288840.html
قصف أوكراني لجمهورية لوغانسك يسفر عن مقتل شخص
قصف أوكراني لجمهورية لوغانسك يسفر عن مقتل شخص
لقي أحد رجال الأمن في جمهورية لوغانسك مصرعه بعد قصف نفذته قوات الجيش الأوكراني على أراضي الجمهورية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T15:25+0000
2022-01-27T15:25+0000
لوهانسك
أخبار أوكرانيا
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صرح الضابط ألكسندر مازيكين، في الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع في الجمهورية، قائلا: "اليوم، أطلق مسلحو كييف من مواقع اللواء 30 (القوات المسلحة الأوكرانية) في منطقة ترويتسكوي (الواقعة تحت سيطرة كييف) النار من قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات (LNG) ورشاشات ثقيلة باتجاه قرية فيسيلوغوروفكا".وأضاف قائلا: "أحد عناصر رجال الأمن في الجمهورية لقي حتفه نتيجة القصف".في الصيف الماضي، دخلت تدابير وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس. وهي تنص على حظر كامل لإطلاق النار، ومنع وضع الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تنص على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار. يجب أن تظل أوامر وقف إطلاق النار ، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها ، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.في أبريل 2014، أطلقت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد جمهورية لوغانسك ودونباس التي نصبت نفسها بنفسها، والتي أعلنت الاستقلال بعد الانقلاب في كييف في فبراير 2014. وفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، أصبح حوالي 13 ألف شخص ضحايا للصراع. تتم مناقشة مسألة حل الوضع في دونباس، من بين أمور أخرى، خلال اجتماعات فريق الاتصال. ومع ذلك، حتى بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار .
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لوهانسك, أخبار أوكرانيا

قصف أوكراني لجمهورية لوغانسك يسفر عن مقتل شخص

15:25 GMT 27.01.2022
© Sputnik . Dan Levyخط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Dan Levy
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لقي أحد رجال الأمن في جمهورية لوغانسك مصرعه بعد قصف نفذته قوات الجيش الأوكراني على أراضي الجمهورية.
صرح الضابط ألكسندر مازيكين، في الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع في الجمهورية، قائلا: "اليوم، أطلق مسلحو كييف من مواقع اللواء 30 (القوات المسلحة الأوكرانية) في منطقة ترويتسكوي (الواقعة تحت سيطرة كييف) النار من قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات (LNG) ورشاشات ثقيلة باتجاه قرية فيسيلوغوروفكا".
وأضاف قائلا: "أحد عناصر رجال الأمن في الجمهورية لقي حتفه نتيجة القصف".

وتابع، قائلا: "من أجل حماية السكان المدنيين وتجنب خسائر جديدة في صفوف الوحدات الشعبية، ردت قوات الأمن بإطلاق النار".

في الصيف الماضي، دخلت تدابير وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس. وهي تنص على حظر كامل لإطلاق النار، ومنع وضع الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تنص على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار. يجب أن تظل أوامر وقف إطلاق النار ، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها ، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.
في أبريل 2014، أطلقت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد جمهورية لوغانسك ودونباس التي نصبت نفسها بنفسها، والتي أعلنت الاستقلال بعد الانقلاب في كييف في فبراير 2014. وفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، أصبح حوالي 13 ألف شخص ضحايا للصراع. تتم مناقشة مسألة حل الوضع في دونباس، من بين أمور أخرى، خلال اجتماعات فريق الاتصال. ومع ذلك، حتى بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار .
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