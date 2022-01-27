تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/قيس-سعيد-82-من-التونسين-يؤيدون-النظام-الرئاسي-1057292104.html
تونس... 82% من المواطنين يؤيدون النظام الرئاسي و92% يطالبون بسحب الثقة من البرلمان
تونس... 82% من المواطنين يؤيدون النظام الرئاسي و92% يطالبون بسحب الثقة من البرلمان
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، عن تأييد الأغلبية المطلقة من المواطنين لنظام الحكم الرئاسي ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T17:29+0000
2022-01-27T17:55+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
وقال سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال التصويت الشعبي الإلكتروني الذي تجريه البلاد ويعرف باسم "الاستشارة الإلكترونية".وأظهرت باقي النتائج الأولية، أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.ووافق 81% من المصوتين على تولي الدولى الشؤون الدينية. وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات "إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها".أعلن سعيد، في أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2021، عن إطلاق "استشارة شعبية إلكترونية" تكون بدايتها في منتصف الشهر الجاري، وتنتهي في 20 مارس/ آذار الموافق لذكرى عيد الاستقلال في تونس.وبحسب البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية، فإن المواطنين سيتمكنون من "إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي".تجري عملية التصويت وسط انتقادات سياسية، حيث قال حزب "الدستوري الحر" إن الرئيس "يستعمل النفوذ ويوظف المال العام وينتهك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم الديمقراطية المباشرة".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_68d6171f5d5246707ac4bc0604ee8e8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

تونس... 82% من المواطنين يؤيدون النظام الرئاسي و92% يطالبون بسحب الثقة من البرلمان

17:29 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 17:55 GMT 27.01.2022)
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، عن تأييد الأغلبية المطلقة من المواطنين لنظام الحكم الرئاسي ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله.
وقال سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال التصويت الشعبي الإلكتروني الذي تجريه البلاد ويعرف باسم "الاستشارة الإلكترونية".
وأظهرت باقي النتائج الأولية، أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.
ووافق 81% من المصوتين على تولي الدولى الشؤون الدينية. وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات "إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها".
أعلن سعيد، في أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2021، عن إطلاق "استشارة شعبية إلكترونية" تكون بدايتها في منتصف الشهر الجاري، وتنتهي في 20 مارس/ آذار الموافق لذكرى عيد الاستقلال في تونس.
وبحسب البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية، فإن المواطنين سيتمكنون من "إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي".
تجري عملية التصويت وسط انتقادات سياسية، حيث قال حزب "الدستوري الحر" إن الرئيس "يستعمل النفوذ ويوظف المال العام وينتهك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم الديمقراطية المباشرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية