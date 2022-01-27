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https://arabic.sputniknews.com/20220127/كاردينال-ألماني-عن-تقرير-لمئات-من-حالات-الانتهاك-الجنسي-في-كنيسته-كانت-مكانا-للبؤس-والخوف-1057285592.html
كاردينال ألماني عن تقرير لمئات من حالات الانتهاك الجنسي في كنيسته: كانت مكانا للبؤس والخوف
كاردينال ألماني عن تقرير لمئات من حالات الانتهاك الجنسي في كنيسته: كانت مكانا للبؤس والخوف
وعد كاردينال كاثوليكي ألماني، اليوم الخميس، بالتعلم من تقرير يعرض بالتفصيل مئات حالات الانتهاك الجنسي على مدى 75 عاما الماضية في أبرشيته الألمانية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T14:02+0000
2022-01-27T14:02+0000
الكنيسة الكاثوليكية
كنائس
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب "رويترز"، قال راينهارد ماركس، رئيس أساقفة ميونيخ وفريسينغ، إن التقرير يسلط الضوء على كنيسة كانت مكانا للبؤس، والخوف على الكثيرين، حسب تعبيره.التقرير الذي يتحدث عنه ماركس أعدته شركة محاماة "ويستفال سبيلكر" الأسبوع الماضي حول اعتداءات جنسية سابقة في الأبرشية، والتي تضمنت انتقادات لكيفية التعامل مع بعض القضايا من قبل كل من ماركس والبابا السابق بنديكتوس السادس عشر.وقال ماركس في مؤتمر صحفي: "كان هناك جانب مظلم (للكنيسة) ظهر للضوء في السنوات القليلة الماضية، هذا الجانب المظلم ينتمي إلى نظرة صادقة وواقعية لكنيسة اليوم".ورصد التقرير 497 ضحية لسوء المعاملة، معظمهم من الذكور، لكنه أكد أن العدد الحقيقي ربما كان أعلى، بينما لفت إلى رصد 235 من الجناة، من بينهم 173 كاهنًا.واتهم التقرير ماركس بسوء السلوك في تعامله مع قضيتي إساءة مشتبه بها، كما انتقد البابا بنديكت لفشله في التصرف في أربع قضايا عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ، فيما نفى البابا السابق وقتها ارتكاب أي مخالفات.وقال: "يتعلق الأمر بالمضي قدما في الإصلاحات والمسار السينودسي، أريد أن أفعل المزيد من ذلك"، لافتا إلى أنه "من دون تجديد عميق، لن ينجح العمل من خلال ذلك".ونفى بنديكت (94 عاما) الذي استقال عام 2013 بسبب تقدمه في السن ارتكاب أي مخالفات في بيان مكتوب للمحققين، ومع ذلك، فقد أقر بإعطاء المحققين معلومة خاطئة عن اجتماع في قضية اعتداء جنسي.
https://arabic.sputniknews.com/20170718/ألمانيا-انتهاكات-كنيسة-1025155796.html
https://arabic.sputniknews.com/20211005/البابا-يعلق-على-ضحايا-التعديات-الجنسية-في-الكنيسة-الفرنسية-1050347141.html
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الكنيسة الكاثوليكية, كنائس, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

كاردينال ألماني عن تقرير لمئات من حالات الانتهاك الجنسي في كنيسته: كانت مكانا للبؤس والخوف

14:02 GMT 27.01.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANEالبابا فرنسيس الثاني يقبل تمثال الطفل يسوع أثناء احتفاله بالقداس الإلهي ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021
البابا فرنسيس الثاني يقبل تمثال الطفل يسوع أثناء احتفاله بالقداس الإلهي ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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وعد كاردينال كاثوليكي ألماني، اليوم الخميس، بالتعلم من تقرير يعرض بالتفصيل مئات حالات الانتهاك الجنسي على مدى 75 عاما الماضية في أبرشيته الألمانية.
وحسب "رويترز"، قال راينهارد ماركس، رئيس أساقفة ميونيخ وفريسينغ، إن التقرير يسلط الضوء على كنيسة كانت مكانا للبؤس، والخوف على الكثيرين، حسب تعبيره.
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التقرير الذي يتحدث عنه ماركس أعدته شركة محاماة "ويستفال سبيلكر" الأسبوع الماضي حول اعتداءات جنسية سابقة في الأبرشية، والتي تضمنت انتقادات لكيفية التعامل مع بعض القضايا من قبل كل من ماركس والبابا السابق بنديكتوس السادس عشر.
وقال ماركس في مؤتمر صحفي: "كان هناك جانب مظلم (للكنيسة) ظهر للضوء في السنوات القليلة الماضية، هذا الجانب المظلم ينتمي إلى نظرة صادقة وواقعية لكنيسة اليوم".

التقرير الذي أصدرته شركة المحاماة الأسبوع الماضي، والذي جاء بتكليف من أبرشية ميونخ، عن الفترة ما بين 1945 و2019، كان أحدث فصل في أزمة الاعتداء الجنسي التي عصفت بالكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا ودول أخرى في السنوات الأخيرة.

ورصد التقرير 497 ضحية لسوء المعاملة، معظمهم من الذكور، لكنه أكد أن العدد الحقيقي ربما كان أعلى، بينما لفت إلى رصد 235 من الجناة، من بينهم 173 كاهنًا.
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واتهم التقرير ماركس بسوء السلوك في تعامله مع قضيتي إساءة مشتبه بها، كما انتقد البابا بنديكت لفشله في التصرف في أربع قضايا عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ، فيما نفى البابا السابق وقتها ارتكاب أي مخالفات.

وفي العام الماضي، رفض البابا فرانسيس عرضًا من ماركس بالاستقالة من منصب رئيس الأساقفة بسبب الأزمة، فيما قال ماركس إنه إذا تبين أنه "عائق أكثر منه مساعدة"، فإنه سيتشاور مع اللجان المناسبة، مؤكدا أن الأولويات تشمل فحص التقرير والتعامل بشكل أكبر مع الضحايا.

وقال: "يتعلق الأمر بالمضي قدما في الإصلاحات والمسار السينودسي، أريد أن أفعل المزيد من ذلك"، لافتا إلى أنه "من دون تجديد عميق، لن ينجح العمل من خلال ذلك".
ونفى بنديكت (94 عاما) الذي استقال عام 2013 بسبب تقدمه في السن ارتكاب أي مخالفات في بيان مكتوب للمحققين، ومع ذلك، فقد أقر بإعطاء المحققين معلومة خاطئة عن اجتماع في قضية اعتداء جنسي.
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