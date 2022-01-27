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https://arabic.sputniknews.com/20220127/كريستيانو-رونالدو-ينضم-إلى-زملائه-في-فريق-مانشستر-يونايتد-في-دبيصور--1057254337.html
كريستيانو رونالدو ينضم إلى زملائه في فريق مانشستر يونايتد في دبي...صور
كريستيانو رونالدو ينضم إلى زملائه في فريق مانشستر يونايتد في دبي...صور
حصل كريستيانو رونالدو على بعض الراحة والاسترخاء في دبي بعد أشهر مكتظة بالمباريات في جميع البطولات. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T08:24+0000
2022-01-27T08:24+0000
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تم تصوير اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان هدافًا لمانشستر يونايتد في مرحلة الذهاب من هذا الموسم، وهو مسلق على أحد شواطئ دبي. وأكد البرتغالي لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي مكانه.لكن ليس كل شيء راحة للنجم البرتغالي، الذي شوهد أيضًا في مجمع رياضي مع سائق الفورمولا 1 نيكيتا مازيبين يمارس الرياضة.انضم رونالدو إلى عدد من زملائه في الفريق في بعض التدريبات في الطقس الدافئ في دبي، بينما هناك استراحة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.كان ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد وديوغو دالوت يمارسون التمارين الرياضية أيضًا.وكان نجم المنتخب الإنجليزي وحارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد موجودا أيضًا في دبي، وكذلك ثلاثي ليفربول جيمس ميلنر وآندي روبرتسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين.في غضون ذلك، من المقرر أن يصل فريق أرسنال إلى دبي، يوم الخميس، في معسكر تدريبي شتوي.
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مجتمع

كريستيانو رونالدو ينضم إلى زملائه في فريق مانشستر يونايتد في دبي...صور

08:24 GMT 27.01.2022
© REUTERS / DAVID KLEINكريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / DAVID KLEIN
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حصل كريستيانو رونالدو على بعض الراحة والاسترخاء في دبي بعد أشهر مكتظة بالمباريات في جميع البطولات.
تم تصوير اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان هدافًا لمانشستر يونايتد في مرحلة الذهاب من هذا الموسم، وهو مسلق على أحد شواطئ دبي. وأكد البرتغالي لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي مكانه.
لكن ليس كل شيء راحة للنجم البرتغالي، الذي شوهد أيضًا في مجمع رياضي مع سائق الفورمولا 1 نيكيتا مازيبين يمارس الرياضة.
انضم رونالدو إلى عدد من زملائه في الفريق في بعض التدريبات في الطقس الدافئ في دبي، بينما هناك استراحة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
كان ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد وديوغو دالوت يمارسون التمارين الرياضية أيضًا.
وكان نجم المنتخب الإنجليزي وحارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد موجودا أيضًا في دبي، وكذلك ثلاثي ليفربول جيمس ميلنر وآندي روبرتسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين.
في غضون ذلك، من المقرر أن يصل فريق أرسنال إلى دبي، يوم الخميس، في معسكر تدريبي شتوي.
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