كريستيانو رونالدو ينضم إلى زملائه في فريق مانشستر يونايتد في دبي...صور

تم تصوير اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان هدافًا لمانشستر يونايتد في مرحلة الذهاب من هذا الموسم، وهو مسلق على أحد شواطئ دبي. وأكد البرتغالي لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي مكانه.لكن ليس كل شيء راحة للنجم البرتغالي، الذي شوهد أيضًا في مجمع رياضي مع سائق الفورمولا 1 نيكيتا مازيبين يمارس الرياضة.انضم رونالدو إلى عدد من زملائه في الفريق في بعض التدريبات في الطقس الدافئ في دبي، بينما هناك استراحة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.كان ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد وديوغو دالوت يمارسون التمارين الرياضية أيضًا.وكان نجم المنتخب الإنجليزي وحارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد موجودا أيضًا في دبي، وكذلك ثلاثي ليفربول جيمس ميلنر وآندي روبرتسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين.في غضون ذلك، من المقرر أن يصل فريق أرسنال إلى دبي، يوم الخميس، في معسكر تدريبي شتوي.