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كوريا الجنوبية...الحكم بالسجن 4 سنوات على زوجة وزير العدل الأسبق
كوريا الجنوبية...الحكم بالسجن 4 سنوات على زوجة وزير العدل الأسبق
أيدت المحكمة العليا، اليوم الخميس، حكما بالسجن 4 سنوات على زوجة وزير العدل الأسبق جو كوك بتهمة الاحتيال لإدخال ابنتها إلى الجامعة وتهم أخرى. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T07:09+0000
2022-01-27T07:09+0000
كوريا الجنوبية
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ووجدت المحكمة العليا جونغ كيونغ-شيم، الأستاذة السابقة في جامعة دونغيانغ، مذنبة فيما يتعلق بتهمة تورطها في مساعدة ابنتها للقبول في الجامعة، وأيدت حكما بالسجن أربع سنوات صادر عن محكمة أدنى في أغسطس/آب الماضي، بحسب ما نشرت وكالة "يونهاب".تم توجيه الاتهام إلى جونغ في 2019، في 15 تهمة متعلقة بمزاعم تزوير توقيع من رئيس جامعة دونغيانغ، والحصول على شهادة تدريب مزيفة لمساعدة ابنتها على القبول في كلية الطب في 2013، بالإضافة إلى تهم أخرى متعلقة بسوء السلوك المالي.
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كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية...الحكم بالسجن 4 سنوات على زوجة وزير العدل الأسبق

07:09 GMT 27.01.2022
© AP Photo / Lee Jin-manالشرطة في كوريا الجنوبية
الشرطة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
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أيدت المحكمة العليا، اليوم الخميس، حكما بالسجن 4 سنوات على زوجة وزير العدل الأسبق جو كوك بتهمة الاحتيال لإدخال ابنتها إلى الجامعة وتهم أخرى.
ووجدت المحكمة العليا جونغ كيونغ-شيم، الأستاذة السابقة في جامعة دونغيانغ، مذنبة فيما يتعلق بتهمة تورطها في مساعدة ابنتها للقبول في الجامعة، وأيدت حكما بالسجن أربع سنوات صادر عن محكمة أدنى في أغسطس/آب الماضي، بحسب ما نشرت وكالة "يونهاب".
تم توجيه الاتهام إلى جونغ في 2019، في 15 تهمة متعلقة بمزاعم تزوير توقيع من رئيس جامعة دونغيانغ، والحصول على شهادة تدريب مزيفة لمساعدة ابنتها على القبول في كلية الطب في 2013، بالإضافة إلى تهم أخرى متعلقة بسوء السلوك المالي.
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