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https://arabic.sputniknews.com/20220127/كيف-نتوقف-عن-الشخير-5-طرق-لتحسين-جودة-الهواء-1057221914.html
كيف نتوقف عن الشخير... 5 طرق لتحسين جودة الهواء
كيف نتوقف عن الشخير... 5 طرق لتحسين جودة الهواء
يؤثر الشخير على نحو ملياري شخص في العالم، وتكون المشكلة الصاخبة أكثر شيوعا في فصل الشتاء، وتنجم عن عدة عوامل مثل نمط الحياة وأوضاع النوم. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T07:18+0000
2022-01-27T07:19+0000
نوم
الشخير
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لكن الكثير من الناس لا يدركون أن جودة الهواء هي العامل الرئيسي في مهمة التغلب على الشخير.ويقول الخبراء، إن علاجات الشخير لا ينبغي أن تقتصر على الوسائد أو الأدوية، بل يجب دائما مراعاة جودة الهواء، بحسب express.يقول ديفيد ماكدونالد، مؤسس شركة Filter King: "عندما نفكر في الأشخاص الذين يعانون من الشخير، غالبا ما نفكر في خيارات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي سيء والإفراط في استهلاك الكحول كعوامل رئيسية".ويضيف: "على الرغم من صحة هذه العبارة، إلا أن جودة الهواء داخل منزلك تلعب أيضا دورا كبيرا في تحديد ما إذا كنت تنام جيدا في الليل من عدمه".ويشير إلى أن الحد من تلوث الهواء داخل منزلك وخلق بيئة أنظف للعيش والنوم فيها يمكن أن يمنع مشاكل التنفس وبالتالي الشخير.فيما يلي خمس طرق لتحسين جودة الهواء للتغلب على الشخير:1.حافظ على درجة حرارة ثابتةأشارت الدراسات إلى أنه عندما ترتفع درجات الحرارة، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئا، سيتأثر تنفسك أثناء النوم.أوصى الخبراء الطبيون بأن تنام في درجات حرارة تبلغ نحو 18.3 درجة مئوية (65 درجة فهرنهايت)، لأن هذا سيقلل من فرص الإصابة بمشاكل التنفس.2.القضاء على مسببات الحساسية والبكتيرياعلى الرغم من أن المرشحات تساعد في خلق هواء أنظف، فمن المهم أيضا التأكد من تنظيف منزلك بانتظام.سيؤدي القيام بذلك إلى تقليل عدد مسببات الحساسية والبكتيريا وخلق بيئة صحية.ببساطة من خلال تحريك الأسطح من حولك وتنظيفها، ستقلل من فرصك في مواجهة صعوبات التنفس في الليل وتقليل فرص الشخير.3. دخّن فقط خارج المنزليعتبر التدخين من أكبر العوامل التي تسهم في مشاكل التنفس، سواء كنت مدخنا أم لا.لا يزال وجود دخان غير مباشر يؤثر على جودة الهواء من حولك وعلى تنفسك، لذلك يتعين عليك حال كنت مدخنا ترك الهواء الداخلي نظيفا قدر الإمكان والتدخين خارج المنزل.4. اشتر نباتات منزليةتُستخدم النباتات المنزلية بشكل أساسي لإضافة مظهر زخرفي لمنزلك وتجعلك تشعر بأنك أقرب إلى الطبيعة، لكن لها فوائد صحية أيضا.توفر النباتات العديد من الفوائد بما في ذلك تنقية الهواء من حولك، حيث يمكن أن تطلق كميات كبيرة من الأكسجين مما سيكون له تأثير إيجابي على تنفسك ويمنعك من الشخير.5. نظف مرشحات الهواءتم ربط زيادة تلوث الهواء بمشاكل التنفس أثناء النوم، ولهذا من المهم التأكد من أن الهواء من حولك مصفى ونظيف قدر الإمكان.نظف مرشحات الهواء بشكل منتظم قدر الإمكان، حيث سيسمح لك ذلك بالتنفس بشكل أفضل طوال الليل، وإذا ثبت أن الشخير يمثل مشكلة كبيرة، فتحدث إلى اختصاصي طبي.
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نوم, الشخير

كيف نتوقف عن الشخير... 5 طرق لتحسين جودة الهواء

07:18 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 27.01.2022)
© Fotolia / Lightwavemediaالشخير
الشخير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Fotolia / Lightwavemedia
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يؤثر الشخير على نحو ملياري شخص في العالم، وتكون المشكلة الصاخبة أكثر شيوعا في فصل الشتاء، وتنجم عن عدة عوامل مثل نمط الحياة وأوضاع النوم.
لكن الكثير من الناس لا يدركون أن جودة الهواء هي العامل الرئيسي في مهمة التغلب على الشخير.
ويقول الخبراء، إن علاجات الشخير لا ينبغي أن تقتصر على الوسائد أو الأدوية، بل يجب دائما مراعاة جودة الهواء، بحسب express.
يقول ديفيد ماكدونالد، مؤسس شركة Filter King: "عندما نفكر في الأشخاص الذين يعانون من الشخير، غالبا ما نفكر في خيارات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي سيء والإفراط في استهلاك الكحول كعوامل رئيسية".
ويضيف: "على الرغم من صحة هذه العبارة، إلا أن جودة الهواء داخل منزلك تلعب أيضا دورا كبيرا في تحديد ما إذا كنت تنام جيدا في الليل من عدمه".
ويشير إلى أن الحد من تلوث الهواء داخل منزلك وخلق بيئة أنظف للعيش والنوم فيها يمكن أن يمنع مشاكل التنفس وبالتالي الشخير.
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فيما يلي خمس طرق لتحسين جودة الهواء للتغلب على الشخير:
1.حافظ على درجة حرارة ثابتة
أشارت الدراسات إلى أنه عندما ترتفع درجات الحرارة، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئا، سيتأثر تنفسك أثناء النوم.
أوصى الخبراء الطبيون بأن تنام في درجات حرارة تبلغ نحو 18.3 درجة مئوية (65 درجة فهرنهايت)، لأن هذا سيقلل من فرص الإصابة بمشاكل التنفس.
2.القضاء على مسببات الحساسية والبكتيريا
على الرغم من أن المرشحات تساعد في خلق هواء أنظف، فمن المهم أيضا التأكد من تنظيف منزلك بانتظام.
سيؤدي القيام بذلك إلى تقليل عدد مسببات الحساسية والبكتيريا وخلق بيئة صحية.
ببساطة من خلال تحريك الأسطح من حولك وتنظيفها، ستقلل من فرصك في مواجهة صعوبات التنفس في الليل وتقليل فرص الشخير.
3. دخّن فقط خارج المنزل
يعتبر التدخين من أكبر العوامل التي تسهم في مشاكل التنفس، سواء كنت مدخنا أم لا.
لا يزال وجود دخان غير مباشر يؤثر على جودة الهواء من حولك وعلى تنفسك، لذلك يتعين عليك حال كنت مدخنا ترك الهواء الداخلي نظيفا قدر الإمكان والتدخين خارج المنزل.
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4. اشتر نباتات منزلية
تُستخدم النباتات المنزلية بشكل أساسي لإضافة مظهر زخرفي لمنزلك وتجعلك تشعر بأنك أقرب إلى الطبيعة، لكن لها فوائد صحية أيضا.
توفر النباتات العديد من الفوائد بما في ذلك تنقية الهواء من حولك، حيث يمكن أن تطلق كميات كبيرة من الأكسجين مما سيكون له تأثير إيجابي على تنفسك ويمنعك من الشخير.
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5. نظف مرشحات الهواء
تم ربط زيادة تلوث الهواء بمشاكل التنفس أثناء النوم، ولهذا من المهم التأكد من أن الهواء من حولك مصفى ونظيف قدر الإمكان.
نظف مرشحات الهواء بشكل منتظم قدر الإمكان، حيث سيسمح لك ذلك بالتنفس بشكل أفضل طوال الليل، وإذا ثبت أن الشخير يمثل مشكلة كبيرة، فتحدث إلى اختصاصي طبي.
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