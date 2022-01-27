https://arabic.sputniknews.com/20220127/لجنة-أطباء-السودان-مقتل-متظاهر-بالرصاص-في-الخرطوم-1057293593.html

لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر بالرصاص في الخرطوم

لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر بالرصاص في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، مقتل متظاهر بالرصاص في العاصمة الخرطوم خلال مشاركته في تظاهرات معارضة للسلطات. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T18:39+0000

2022-01-27T18:39+0000

2022-01-27T18:39+0000

أخبار السودان اليوم

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وقالت اللجنة في بيان على حسابها في موقع "فيسبوك": "ارتقت قبل قليل روح الشهيد، حسن مختار الشفيع، إثر إصابته بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء مليونية الوفاء للشهداء 27 يناير/ كانون الثاني بمدينة الخرطوم".وأوضحت لجنة أطباء السودان أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 78 قتيلا.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.فيما أعلن حمدوك، في 2 يناير الجاري، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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أخبار السودان اليوم