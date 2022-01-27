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https://arabic.sputniknews.com/20220127/متحف-ألماني-يصنع-تمثالا-أصلعا-لملكة-بريطانيا-لتوفير-التكاليفصور-1057264797.html
متحف ألماني يصنع تمثالا أصلعا لملكة بريطانيا لتوفير التكاليف...صور
متحف ألماني يصنع تمثالا أصلعا لملكة بريطانيا لتوفير التكاليف...صور
كشف متحف الشمع الألماني "Panoptikum"، أمس، أنه بسبب تكلفة صناعة الشعر لتمثال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تم نحت فروة رأس عارية تحت القبعة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T09:05+0000
2022-01-27T09:05+0000
مجتمع
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قامت الدكتورة سوزان فيربير، الشريك الإداري لـ "Panoptikum" في هامبورغ، برفع غطاء الرأس عن تمثال الملكة البالغة من العمر 95 عامًا فتفاجأت بعدم وجود شعر، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.قبل إعادة فتح المتحف للجمهور، اليوم بعد إغلاقه السنوي في يناير/كانون الثاني، لأعمال التجديد، تم نشر صور لتمثال الملكة من دون شعر على الإطلاق ومشاركتها على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحف، مما تسبب بردود فعل ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أنه من غير المحترم أن تنتشر صور لرأس الملكة الأصلع، قالت: "إنه عمل شمعي، وليس شخصًا حقيقيًا، يجب دائمًا وضع هذا في الاعتبار".
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مجتمع

متحف ألماني يصنع تمثالا أصلعا لملكة بريطانيا لتوفير التكاليف...صور

09:05 GMT 27.01.2022
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / POOL
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كشف متحف الشمع الألماني "Panoptikum"، أمس، أنه بسبب تكلفة صناعة الشعر لتمثال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تم نحت فروة رأس عارية تحت القبعة.
قامت الدكتورة سوزان فيربير، الشريك الإداري لـ "Panoptikum" في هامبورغ، برفع غطاء الرأس عن تمثال الملكة البالغة من العمر 95 عامًا فتفاجأت بعدم وجود شعر، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.
قبل إعادة فتح المتحف للجمهور، اليوم بعد إغلاقه السنوي في يناير/كانون الثاني، لأعمال التجديد، تم نشر صور لتمثال الملكة من دون شعر على الإطلاق ومشاركتها على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحف، مما تسبب بردود فعل ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الدكتورة فيربير، أمس، للصحيفة: "نظرًا لأننا نستخدم شعرًا بشريًا حقيقيًا لأعمال الشمع لدينا وهو مكلف للغاية، فإن بعض الشخصيات التي لديها قبعات لا نضع لها شعرا كاملا، نقوم فقط بتثبيت كمية الشعر التي يمكن رؤيتها للزوار".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أنه من غير المحترم أن تنتشر صور لرأس الملكة الأصلع، قالت: "إنه عمل شمعي، وليس شخصًا حقيقيًا، يجب دائمًا وضع هذا في الاعتبار".
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