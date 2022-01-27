مجلس الأمن الروسي: روسيا لا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في الدول الأجنبية.

قال دميتري ميدفيديف في الحديث لـ"سبوتنيك" وغيرها من وسائل الإعلام الروسية الرئيسية، في الإشارة إلى الأحاديث عن احتمال ظهور قواعد عسكرية روسية في أمريكا اللاتينية، وبالأخص في كوبا وفنزويلا، إن روسيا لا تريد إنشاء أية قواعد على أراضي الدول الأجنبية.وأكد أن كوبا وفنزويلا تدخلان في عداد شركاء روسيا، ومع ذلك، لا يمكن أن تنشئ روسيا فيهما شيئا إلا عندما يستجيب ذلك لمصالحهما.وأشار إلى أن كوبا وفنزويلا تسعيان الآن إلى "فك طوق العزلة وإعادة علاقاتهما مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجراها الطبيعي"، ولهذا لا مجال للحديث عن ظهور قواعد عسكرية أجنبية في أراضيهما.وأكد أن روسيا يمكنها أن ترسل قواتها إلى دول توافق على ذلك، ووجود قوات روسية في سوريا، مثلا، جاء بدعوة وموافقة الدولة السورية، ولكن روسيا لا تريد إنشاء أية قواعد عسكرية في أراضي الدول الأجنبية.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا لا تسعى إلى إنشاء قواعد لقواتها المسلحة في الخارج.
قال دميتري ميدفيديف في الحديث لـ"سبوتنيك" وغيرها من وسائل الإعلام الروسية الرئيسية، في الإشارة إلى الأحاديث عن احتمال ظهور قواعد عسكرية روسية في أمريكا اللاتينية، وبالأخص في كوبا وفنزويلا، إن روسيا لا تريد إنشاء أية قواعد على أراضي الدول الأجنبية.
وأكد أن كوبا وفنزويلا تدخلان في عداد شركاء روسيا، ومع ذلك، لا يمكن أن تنشئ روسيا فيهما شيئا إلا عندما يستجيب ذلك لمصالحهما.