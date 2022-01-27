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محكمة الاستئناف في تونس لوزيرة العدل: لن نفتح تحقيقا يخص "الجهاز السري" لحركة النهضة
محكمة الاستئناف في تونس لوزيرة العدل: لن نفتح تحقيقا يخص "الجهاز السري" لحركة النهضة
رفضت محكمة الاستئناف في تونس الاستجابة لطلب وزيرة العدل التونسية ليلى حفال، بفتح تحقيق عن "الجهاز السري" لحركة النهضة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T16:46+0000
2022-01-27T16:46+0000
أخبار تونس اليوم
الغنوشي
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وحسب ما نقلت إذاعة موزاييك عن مصادرها، فإن مراسلة وجهتها الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في تونس إلى وزيرة العدل تؤكد فيها "تعذّر الاستجابة لطلب تقدّمت به بخصوص إعطاء الإذن بفتح تحقيق قضائي حول ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة".وقالت المصادر إن رفض المحكمة جاء عقب "إعلام وزيرة العدل بوجود تحقيق قضائي منشور في الغرض وسبق التعهّد به من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بمقتضى مطلب استجلاب تم تقديمه في الغرض".طلب الوزيرة كان قد جاء عقب شكوى قدمت إليها بصفتها، من عضو في فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/إعلام-وزيرة-العدل-التونسية-تطلب-فتح-تحقيق-حول-ما-يعرف-بـالجهاز-السري-لحركة-النهضة-1056828570.html
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أخبار تونس اليوم, الغنوشي

محكمة الاستئناف في تونس لوزيرة العدل: لن نفتح تحقيقا يخص "الجهاز السري" لحركة النهضة

16:46 GMT 27.01.2022
© Sputnik . Mariem Gdiraمسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021
مسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Mariem Gdira
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رفضت محكمة الاستئناف في تونس الاستجابة لطلب وزيرة العدل التونسية ليلى حفال، بفتح تحقيق عن "الجهاز السري" لحركة النهضة.
وحسب ما نقلت إذاعة موزاييك عن مصادرها، فإن مراسلة وجهتها الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في تونس إلى وزيرة العدل تؤكد فيها "تعذّر الاستجابة لطلب تقدّمت به بخصوص إعطاء الإذن بفتح تحقيق قضائي حول ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة".
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
إعلام: وزيرة العدل التونسية تطلب فتح تحقيق حول ما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"
22 يناير, 08:03 GMT
وقالت المصادر إن رفض المحكمة جاء عقب "إعلام وزيرة العدل بوجود تحقيق قضائي منشور في الغرض وسبق التعهّد به من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بمقتضى مطلب استجلاب تم تقديمه في الغرض".
وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال قد طلبت "فتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة".
طلب الوزيرة كان قد جاء عقب شكوى قدمت إليها بصفتها، من عضو في فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
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