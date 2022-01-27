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https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدفيديف-أوروبا-لا-يمكن-أن-تنتهج-سياسة-مستقلة-عن-واشنطن-كونها-مرتبطة-بحلف-شمال-الأطلسي-1057272721.html
مدفيديف: أوروبا لا يمكن أن تنتهج سياسة مستقلة عن واشنطن كونها مرتبطة بحلف شمال الأطلسي
مدفيديف: أوروبا لا يمكن أن تنتهج سياسة مستقلة عن واشنطن كونها مرتبطة بحلف شمال الأطلسي
أعلن الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، أن أوروبا لا يمكن أن تنتهج سياسة مستقلة عن واشنطن كونها مرتبطة بحلف شمال الأطلسي "الناتو". 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T11:40+0000
2022-01-27T11:40+0000
روسيا
أوروبا
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واعتبر مدفيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أن سياسة أوروبا ستبقى مرتبطة بواشنطن وتعتمد عليها، وذلك بسبب الترابط القائم من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال مدفيديف: "أعتقد أن هذا لن يتوقف طالما أن أوروبا مرتبطة بهذا الحلف والحقيقة أن أوروبا هي الاتحاد الأوروبي، فأنت تقصد ذلك عندما تتحدث عن أوروبا الموحدة. لكن أوروبا الموحدة توجد حيثما يوجد الناتو هذه هي المشكلة". وتابع المسؤول الروسي، قائلا: "إن الأوروبيين يقولون بشكل دوري الأمريكيون مخطئون، يجب أن نكون أكثر استقلالية، وهكذا تتحدث الدول الكبيرة بشكل خاص عن هذا الأمر، في حين أن الدول الصغيرة تصرخ بشكل مختلف قليلاً أو ببساطة تنظر في الفم مثل التابعين إلى سيدهم".وأضاف قائلا: "لذلك على أي حال، طالما أن دول أوروبا ملزمة بوحدة شمال الأطلسي، فإنها لن تكون قادرة على اتباع سياسة مستقلة هذه مجرد حقيقة والسؤال ليس ما إذا كنا نحب ذلك أم لا، ولكن العديد من القرارات، بما في ذلك القرارات الاقتصادية ، تتخذ في الخارج".
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مدفيديف: أوروبا لا يمكن أن تنتهج سياسة مستقلة عن واشنطن كونها مرتبطة بحلف شمال الأطلسي

11:40 GMT 27.01.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، أن أوروبا لا يمكن أن تنتهج سياسة مستقلة عن واشنطن كونها مرتبطة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".
واعتبر مدفيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أن سياسة أوروبا ستبقى مرتبطة بواشنطن وتعتمد عليها، وذلك بسبب الترابط القائم من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال مدفيديف: "أعتقد أن هذا لن يتوقف طالما أن أوروبا مرتبطة بهذا الحلف والحقيقة أن أوروبا هي الاتحاد الأوروبي، فأنت تقصد ذلك عندما تتحدث عن أوروبا الموحدة. لكن أوروبا الموحدة توجد حيثما يوجد الناتو هذه هي المشكلة".
وتابع المسؤول الروسي، قائلا: "إن الأوروبيين يقولون بشكل دوري الأمريكيون مخطئون، يجب أن نكون أكثر استقلالية، وهكذا تتحدث الدول الكبيرة بشكل خاص عن هذا الأمر، في حين أن الدول الصغيرة تصرخ بشكل مختلف قليلاً أو ببساطة تنظر في الفم مثل التابعين إلى سيدهم".
وأضاف قائلا: "لذلك على أي حال، طالما أن دول أوروبا ملزمة بوحدة شمال الأطلسي، فإنها لن تكون قادرة على اتباع سياسة مستقلة هذه مجرد حقيقة والسؤال ليس ما إذا كنا نحب ذلك أم لا، ولكن العديد من القرارات، بما في ذلك القرارات الاقتصادية ، تتخذ في الخارج".
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