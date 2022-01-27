https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدفيديف-أوروبا-لا-يمكن-أن-تنتهج-سياسة-مستقلة-عن-واشنطن-كونها-مرتبطة-بحلف-شمال-الأطلسي-1057272721.html

مدفيديف: أوروبا لا يمكن أن تنتهج سياسة مستقلة عن واشنطن كونها مرتبطة بحلف شمال الأطلسي

مدفيديف: أوروبا لا يمكن أن تنتهج سياسة مستقلة عن واشنطن كونها مرتبطة بحلف شمال الأطلسي

أعلن الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، أن أوروبا لا يمكن أن تنتهج سياسة مستقلة عن واشنطن كونها مرتبطة بحلف شمال الأطلسي "الناتو". 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T11:40+0000

2022-01-27T11:40+0000

2022-01-27T11:40+0000

روسيا

أوروبا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg

واعتبر مدفيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أن سياسة أوروبا ستبقى مرتبطة بواشنطن وتعتمد عليها، وذلك بسبب الترابط القائم من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال مدفيديف: "أعتقد أن هذا لن يتوقف طالما أن أوروبا مرتبطة بهذا الحلف والحقيقة أن أوروبا هي الاتحاد الأوروبي، فأنت تقصد ذلك عندما تتحدث عن أوروبا الموحدة. لكن أوروبا الموحدة توجد حيثما يوجد الناتو هذه هي المشكلة". وتابع المسؤول الروسي، قائلا: "إن الأوروبيين يقولون بشكل دوري الأمريكيون مخطئون، يجب أن نكون أكثر استقلالية، وهكذا تتحدث الدول الكبيرة بشكل خاص عن هذا الأمر، في حين أن الدول الصغيرة تصرخ بشكل مختلف قليلاً أو ببساطة تنظر في الفم مثل التابعين إلى سيدهم".وأضاف قائلا: "لذلك على أي حال، طالما أن دول أوروبا ملزمة بوحدة شمال الأطلسي، فإنها لن تكون قادرة على اتباع سياسة مستقلة هذه مجرد حقيقة والسؤال ليس ما إذا كنا نحب ذلك أم لا، ولكن العديد من القرارات، بما في ذلك القرارات الاقتصادية ، تتخذ في الخارج".

أوروبا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أوروبا