https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدفيديف-روسيا-والصين-لا-تسعيان-لإنشاء-تحالف-عسكري-وعلاقتهما-تؤثر-على-توازن-القوى-الدولي--1057220675.html

مدفيديف: روسيا والصين لا تسعيان لإنشاء تحالف عسكري وعلاقتهما تؤثر على توازن القوى الدولي

مدفيديف: روسيا والصين لا تسعيان لإنشاء تحالف عسكري وعلاقتهما تؤثر على توازن القوى الدولي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن روسيا والصين لا تسعيان لإنشاء تحالف عسكري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العلاقات بين البلدين في أعلى... 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T05:22+0000

2022-01-27T05:22+0000

2022-01-27T05:22+0000

روسيا

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وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "قيل مرارًا إن العلاقات بين روسيا والصين في أعلى نقطة في تاريخ علاقاتنا بأكمله. لدينا حقا علاقات استراتيجية وعلاقات جيدة جدا وعلاقات أساسية. العلاقات التي تعود بالفائدة على الطرفين. لكن لا أحد يبحث عن تحالفات عسكرية، وقد تم التأكيد على ذلك مرارًا".وأكد مدفيديف أن روسيا لا تستطيع وضع قواعد عسكرية لها في فنزويلا وكوبا لأن الدولتين تسعيان لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة والخروج من العزلة.وتابع مدفيديف: "كوبا وفنزويلا تسعيان للخروج من العزلة، وإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، لذلك، فإن الحديث هنا لا يمكن أن يدور عن أن أحدا ما سيضع أو يبني قاعدة مثلما كان الأمر في فترة الاتحاد السوفييتي، عندما كان لدينا وعدد من الدول بنية عسكرية موحدة مبنية على أيديولوجية واحدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدفيديف-قد-يتم-نشر-أسلحة-على-أراضي-أوكرانيا-رغم-عدم-انضمامها-للناتو-1057220162.html

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روسيا