مدفيديف: روسيا والصين لا تسعيان لإنشاء تحالف عسكري وعلاقتهما تؤثر على توازن القوى الدولي

وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "قيل مرارًا إن العلاقات بين روسيا والصين في أعلى نقطة في تاريخ علاقاتنا بأكمله. لدينا حقا علاقات استراتيجية وعلاقات جيدة جدا وعلاقات أساسية. العلاقات التي تعود بالفائدة على الطرفين. لكن لا أحد يبحث عن تحالفات عسكرية، وقد تم التأكيد على ذلك مرارًا".وأكد مدفيديف أن روسيا لا تستطيع وضع قواعد عسكرية لها في فنزويلا وكوبا لأن الدولتين تسعيان لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة والخروج من العزلة.وتابع مدفيديف: "كوبا وفنزويلا تسعيان للخروج من العزلة، وإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، لذلك، فإن الحديث هنا لا يمكن أن يدور عن أن أحدا ما سيضع أو يبني قاعدة مثلما كان الأمر في فترة الاتحاد السوفييتي، عندما كان لدينا وعدد من الدول بنية عسكرية موحدة مبنية على أيديولوجية واحدة".
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن روسيا والصين لا تسعيان لإنشاء تحالف عسكري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العلاقات بين البلدين في أعلى مستوياتها، مما يؤثر على ميزان القوى في العالم.
وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "قيل مرارًا إن العلاقات بين روسيا والصين في أعلى نقطة في تاريخ علاقاتنا بأكمله. لدينا حقا علاقات استراتيجية وعلاقات جيدة جدا وعلاقات أساسية. العلاقات التي تعود بالفائدة على الطرفين. لكن لا أحد يبحث عن تحالفات عسكرية، وقد تم التأكيد على ذلك مرارًا".
وأضاف مدفيديف: "لكن في الوقت نفسه يجري الحديث عن هذا الأمر دائما، ويراقبون علاقاتنا طوال الوقت. هذا يعني أن هذا الأمر يؤثر على التوازن في القوى الدولية، على الأقطاب التي تتشكل في العلاقات الدولية".
وأكد مدفيديف أن روسيا لا تستطيع وضع قواعد عسكرية لها في فنزويلا وكوبا لأن الدولتين تسعيان لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة والخروج من العزلة.
وتابع مدفيديف: "كوبا وفنزويلا تسعيان للخروج من العزلة، وإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، لذلك، فإن الحديث هنا لا يمكن أن يدور عن أن أحدا ما سيضع أو يبني قاعدة مثلما كان الأمر في فترة الاتحاد السوفييتي، عندما كان لدينا وعدد من الدول بنية عسكرية موحدة مبنية على أيديولوجية واحدة".