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مدفيديف: قد يتم نشر أسلحة على أراضي أوكرانيا رغم عدم انضمامها للناتو
https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدفيديف-قد-يتم-نشر-أسلحة-على-أراضي-أوكرانيا-رغم-عدم-انضمامها-للناتو-1057220162.html
مدفيديف: قد يتم نشر أسلحة على أراضي أوكرانيا رغم عدم انضمامها للناتو
مدفيديف: قد يتم نشر أسلحة على أراضي أوكرانيا رغم عدم انضمامها للناتو
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أوكرانيا لا تنضم إلى حلف الناتو في اللحظة، لكن يتم نشر أسلحة على أراضيها بذريعة الاتفاقات الثنائية مع إحدى... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T03:09+0000
2022-01-27T03:09+0000
دميتري مدفيديف
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بما فيها وكالة سبوتنيك، "الحديث ليس فقط بضمان عدم تقدم الناتو إلى الشرق، مع أن هذا أمر مهم جدا. الحديث عن الحصول على ضمانات أمنية، برأيي من مستوى آخر. فهناك خيار بعدم دعوة أوكرانيا إلى الناتو".وتابع المسؤول، "يمكن توريد هذه الأسلحة ذاتها على أساس اتفاقات ثنائية، الصواريخ، ونشرها على أراضي أوكرانيا أو أي دولة أخرى، وسيقولون لنا نحن لسنا الناتو، إنه اتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، أو بريطانيا وأوكرانيا، لذلك الناتو ليس له علاقة، إنها علاقاتنا الثنائية، لكن بالنسبة إلينا هذا ليس أمر مختلف".
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دميتري مدفيديف, أخبار أوكرانيا

مدفيديف: قد يتم نشر أسلحة على أراضي أوكرانيا رغم عدم انضمامها للناتو

03:09 GMT 27.01.2022
© Sputnik . Alexander Astafyev / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف
 رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أوكرانيا لا تنضم إلى حلف الناتو في اللحظة، لكن يتم نشر أسلحة على أراضيها بذريعة الاتفاقات الثنائية مع إحدى دول الحلف.
موسكو – سبوتنيك. وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بما فيها وكالة سبوتنيك، "الحديث ليس فقط بضمان عدم تقدم الناتو إلى الشرق، مع أن هذا أمر مهم جدا. الحديث عن الحصول على ضمانات أمنية، برأيي من مستوى آخر. فهناك خيار بعدم دعوة أوكرانيا إلى الناتو".
وتابع المسؤول، "يمكن توريد هذه الأسلحة ذاتها على أساس اتفاقات ثنائية، الصواريخ، ونشرها على أراضي أوكرانيا أو أي دولة أخرى، وسيقولون لنا نحن لسنا الناتو، إنه اتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، أو بريطانيا وأوكرانيا، لذلك الناتو ليس له علاقة، إنها علاقاتنا الثنائية، لكن بالنسبة إلينا هذا ليس أمر مختلف".
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