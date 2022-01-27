مدفيديف: قد يتم نشر أسلحة على أراضي أوكرانيا رغم عدم انضمامها للناتو

موسكو – سبوتنيك. وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بما فيها وكالة سبوتنيك، "الحديث ليس فقط بضمان عدم تقدم الناتو إلى الشرق، مع أن هذا أمر مهم جدا. الحديث عن الحصول على ضمانات أمنية، برأيي من مستوى آخر. فهناك خيار بعدم دعوة أوكرانيا إلى الناتو".وتابع المسؤول، "يمكن توريد هذه الأسلحة ذاتها على أساس اتفاقات ثنائية، الصواريخ، ونشرها على أراضي أوكرانيا أو أي دولة أخرى، وسيقولون لنا نحن لسنا الناتو، إنه اتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، أو بريطانيا وأوكرانيا، لذلك الناتو ليس له علاقة، إنها علاقاتنا الثنائية، لكن بالنسبة إلينا هذا ليس أمر مختلف".
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أوكرانيا لا تنضم إلى حلف الناتو في اللحظة، لكن يتم نشر أسلحة على أراضيها بذريعة الاتفاقات الثنائية مع إحدى دول الحلف.
موسكو – سبوتنيك. وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بما فيها وكالة سبوتنيك، "الحديث ليس فقط بضمان عدم تقدم الناتو إلى الشرق، مع أن هذا أمر مهم جدا. الحديث عن الحصول على ضمانات أمنية، برأيي من مستوى آخر. فهناك خيار بعدم دعوة أوكرانيا إلى الناتو".
وتابع المسؤول، "يمكن توريد هذه الأسلحة ذاتها على أساس اتفاقات ثنائية، الصواريخ، ونشرها على أراضي أوكرانيا أو أي دولة أخرى، وسيقولون لنا نحن لسنا الناتو، إنه اتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، أو بريطانيا وأوكرانيا، لذلك الناتو ليس له علاقة، إنها علاقاتنا الثنائية، لكن بالنسبة إلينا هذا ليس أمر مختلف".