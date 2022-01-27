تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
https://arabic.sputniknews.com/20220127/مشروع-المسلمات-الروسيات-لإنشاء-مركز-لدعم-المرأة-يحظى-باهتمام-عربي-1057277217.html
مشروع المسلمات الروسيات لإنشاء مركز لدعم المرأة يحظى باهتمام عربي
مشروع المسلمات الروسيات لإنشاء مركز لدعم المرأة يحظى باهتمام عربي
جذب البرنامج الروسي حول إنشاء مركز دعم لمكافحة الأزمات التي تواجه النساء والأطفال، انتباه المشاركين في منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي الذي احتضنه أمس، معرض... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T13:26+0000
2022-01-27T13:35+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057277475_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_1c199bc32a14f0702b54583f32c8072e.jpg
وحظي برنامج الرابطة الدولية لرائدات الأعمال التابع لمجلس مفتي روسيا، حول إنشاء مركز دعم لمكافحة الأزمات التي تواجه النساء، على اهتمام المشاركين في مجلس الأعمال الروسي العربي.وقالت جوزيل موبينوفا، رئيسة الرابطة، إنه، وخلال جلسة "دور المرأة في تنمية ريادة الأعمال الاجتماعية"، أحدث مقترحاتنا حول موضوع مركز مكافحة الأزمات ودعم النساء وأطفالهن في ظروف الحياة الصعبة صدى كبيرا.ومن جانبها، نوهت رئيسة الاتصالات الاستراتيجية في جمعية رائدات الأعمال في روسيا، ستيلا خاليكوفا-بروندوكوفا، إلى أن برنامج مكافحة الأزمات المقترح يتضمن إنشاء مراكز مساعدة للنساء والأطفال.وأضافت أن هذا المقترح يتضمن "تنظيم رياض للأطفال ومراكز التدريب والتوظيف والمساعدة النفسية وطلب الدعم من الرعاة والدولة. وهنا رأينا أن مشاكل المرأة في العالم الإسلامي متشابهة للغاية، ويجب حلها معًا وتبادل الخبرات، ندعم بعضنا البعض".وبدورها، أكدت إلميرة فضلولينا، رئيسة قسم ريادة الأعمال الاجتماعية في الرابطة، أن تطوير ريادة الأعمال النسائية والتبادل الدولي هو الأجندة الرئيسية لكلا الطرفين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية. وقالت: "الخطوة الأولى في هذا المشروع ستكون زيارة سيدات الأعمال من الدول العربية إلى روسيا في مايو 2022".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/رئيسة-مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-دول-الخليج-أقوى-شركائنا-1056841895.html
https://arabic.sputniknews.com/20220127/حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والدول-العربية-يتجاوز-18-مليار-دولار-عام-2021----1057273801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057277475_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_3b5a0ee4b25823e909857b8cbd78f7c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا

مشروع المسلمات الروسيات لإنشاء مركز لدعم المرأة يحظى باهتمام عربي

13:26 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 27.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي في موسكو عام 2019
المشاركون في الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي في موسكو عام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
جذب البرنامج الروسي حول إنشاء مركز دعم لمكافحة الأزمات التي تواجه النساء والأطفال، انتباه المشاركين في منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي الذي احتضنه أمس، معرض "إكسبو دبي".
وحظي برنامج الرابطة الدولية لرائدات الأعمال التابع لمجلس مفتي روسيا، حول إنشاء مركز دعم لمكافحة الأزمات التي تواجه النساء، على اهتمام المشاركين في مجلس الأعمال الروسي العربي.
وقالت جوزيل موبينوفا، رئيسة الرابطة، إنه، وخلال جلسة "دور المرأة في تنمية ريادة الأعمال الاجتماعية"، أحدث مقترحاتنا حول موضوع مركز مكافحة الأزمات ودعم النساء وأطفالهن في ظروف الحياة الصعبة صدى كبيرا.

ونوهت موبينوفا إلى أن ممثلي العالم العربي الإسلامي شددوا على أهمية البرنامج مؤكدين أن "مقترحات الوفد الروسي هو برنامج اجتماعي مطلوب على المستوى العالمي".

رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة سيدات الأعمال الروسية، تاتيانا غفيلافا، - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي: دول الخليج أقوى شركائنا
22 يناير, 13:53 GMT

وبدورها، شددت رئيسة مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات، فريدة عبد الله العوضي، على "مستوى المسؤولية الاجتماعية للمرأة الروسية المسلمة، معربة عن استعدادها للتعاون التجاري النشط بين منظمات دولنا".

ومن جانبها، نوهت رئيسة الاتصالات الاستراتيجية في جمعية رائدات الأعمال في روسيا، ستيلا خاليكوفا-بروندوكوفا، إلى أن برنامج مكافحة الأزمات المقترح يتضمن إنشاء مراكز مساعدة للنساء والأطفال.
جناح روسيا في معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يتجاوز 18 مليار دولار عام 2021
12:03 GMT
وأضافت أن هذا المقترح يتضمن "تنظيم رياض للأطفال ومراكز التدريب والتوظيف والمساعدة النفسية وطلب الدعم من الرعاة والدولة. وهنا رأينا أن مشاكل المرأة في العالم الإسلامي متشابهة للغاية، ويجب حلها معًا وتبادل الخبرات، ندعم بعضنا البعض".
وبدورها، أكدت إلميرة فضلولينا، رئيسة قسم ريادة الأعمال الاجتماعية في الرابطة، أن تطوير ريادة الأعمال النسائية والتبادل الدولي هو الأجندة الرئيسية لكلا الطرفين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية. وقالت: "الخطوة الأولى في هذا المشروع ستكون زيارة سيدات الأعمال من الدول العربية إلى روسيا في مايو 2022".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية