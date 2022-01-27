مشروع المسلمات الروسيات لإنشاء مركز لدعم المرأة يحظى باهتمام عربي

وحظي برنامج الرابطة الدولية لرائدات الأعمال التابع لمجلس مفتي روسيا، حول إنشاء مركز دعم لمكافحة الأزمات التي تواجه النساء، على اهتمام المشاركين في مجلس الأعمال الروسي العربي.وقالت جوزيل موبينوفا، رئيسة الرابطة، إنه، وخلال جلسة "دور المرأة في تنمية ريادة الأعمال الاجتماعية"، أحدث مقترحاتنا حول موضوع مركز مكافحة الأزمات ودعم النساء وأطفالهن في ظروف الحياة الصعبة صدى كبيرا.ومن جانبها، نوهت رئيسة الاتصالات الاستراتيجية في جمعية رائدات الأعمال في روسيا، ستيلا خاليكوفا-بروندوكوفا، إلى أن برنامج مكافحة الأزمات المقترح يتضمن إنشاء مراكز مساعدة للنساء والأطفال.وأضافت أن هذا المقترح يتضمن "تنظيم رياض للأطفال ومراكز التدريب والتوظيف والمساعدة النفسية وطلب الدعم من الرعاة والدولة. وهنا رأينا أن مشاكل المرأة في العالم الإسلامي متشابهة للغاية، ويجب حلها معًا وتبادل الخبرات، ندعم بعضنا البعض".وبدورها، أكدت إلميرة فضلولينا، رئيسة قسم ريادة الأعمال الاجتماعية في الرابطة، أن تطوير ريادة الأعمال النسائية والتبادل الدولي هو الأجندة الرئيسية لكلا الطرفين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية. وقالت: "الخطوة الأولى في هذا المشروع ستكون زيارة سيدات الأعمال من الدول العربية إلى روسيا في مايو 2022".
وأضافت أن هذا المقترح يتضمن "تنظيم رياض للأطفال ومراكز التدريب والتوظيف والمساعدة النفسية وطلب الدعم من الرعاة والدولة. وهنا رأينا أن مشاكل المرأة في العالم الإسلامي متشابهة للغاية، ويجب حلها معًا وتبادل الخبرات، ندعم بعضنا البعض".
وبدورها، أكدت إلميرة فضلولينا، رئيسة قسم ريادة الأعمال الاجتماعية في الرابطة، أن تطوير ريادة الأعمال النسائية والتبادل الدولي هو الأجندة الرئيسية لكلا الطرفين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية. وقالت: "الخطوة الأولى في هذا المشروع ستكون زيارة سيدات الأعمال من الدول العربية إلى روسيا في مايو 2022".